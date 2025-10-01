/VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni
TV Nord, 1 octombrie 2025 18:40
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cafelei, băutura preferată a milioane de oameni din întreaga lume Pentru mulți bălțeni, cafeaua nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat ritual al dimineților „Cafeaua influențează la dispoziția mea pentru toată ziua, cafeaua de dimineață este ca un ritual fără care nu îmi pot începe ziua bine, […]
Acum 30 minute
18:40
/VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni # TV Nord
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cafelei, băutura preferată a milioane de oameni din întreaga lume Pentru mulți bălțeni, cafeaua nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat ritual al dimineților „Cafeaua influențează la dispoziția mea pentru toată ziua, cafeaua de dimineață este ca un ritual fără care nu îmi pot începe ziua bine, […]
Acum o oră
18:10
Un bărbat din nordul țării, lider al fostului Partid „Șor”, condamnat la cinci ani de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul a doi foști președinți ai oficiilor teritoriale ale Partidului „Șor" din Soroca și Cimișlia. Aceștia au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat. Un bărbat din nordul țării, președintele Oficiului Teritorial Soroca […]
Acum 4 ore
16:00
Meșteșuguri, muzică și multe cuvinte calde – astfel a fost marcată la Bălți Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Centrul „Respirația a doua" a devenit locul unde generația în etate s-a simțit din nou în centrul atenției. Vizitatorii recunosc că asemenea evenimente îi ajută să se simtă utili și apreciați. „Venim aici ca la sărbătoare, este […]
15:40
Un tânăr originar din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată urmare a acțiunilor procesuale desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, inculpatul, prin […]
15:30
95 de școli din Moldova dotate cu echipamente asistive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale # TV Nord
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (aproximativ 1 milion USD sau 870 mii EUR). Dotările sunt oferite de UNICEF, cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului SUA. Printre echipamentele distribuite se […]
15:10
Caz de corupere electorală investigat la Bălți. Un suspect reținut și plasat în arest preventiv # TV Nord
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un dosar penal privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală, în contextul alegerilor parlamentare preconizate pentru 28 septembrie 2025. Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic ar fi […]
15:10
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean la debutul ședinței de astăzi de Guvern, a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor Republicii Moldova care și-au exercitat dreptul la vot. „Să mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, tuturor celor care au mers la vot, celor care au votat oricum or fi votat ei. Acum avem un nou mandat să muncim […]
Acum 6 ore
14:50
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Leușeni" au depistat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul a avut loc pe 30 septembrie, atunci când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea din Germania. […]
Acum 8 ore
12:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Modelul a fost testat timp de un an în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni – și urmează să fie extins la nivel național. Noua formulă prevede ca bugetul fiecărei grădinițe să […]
11:30
/VIDEO/ Gala inițiativelor de succes la Rîșcani: Tinerii din 12 localități au implementat diferite proiecte pentru comunitățile lor # TV Nord
La Rîșcani a avut loc cea de-a 12-a ediție a Galei Inițiativelor de Succes ale tinerilor, organizată de Fondul pentru Tineri Rîșcani. CĂTĂLINA CEMORTAN, membră Fondul pentru Tineri Rîșcani: „Am asistat la evaluarea a totalității acestor proiecte și astăzi de fapt punem în valoare inițiativa și perseverența acestor tineri au reușit să devină ambasadori adevărați […]
11:20
Una din patru persoane are peste 60 de ani. Populația vârstnică din Republica Moldova este în creștere # TV Nord
La începutul anului 2025, în Republica Moldova locuiau 616,5 mii persoane cu vârsta de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă 25,9% din totalul populației. Datele oficiale arată că numărul vârstnicilor este în creștere atât în valori absolute, cât și ca pondere în populație, comparativ cu 22,4% în anul 2021. Din total, 60,2% sunt […]
Acum 12 ore
11:00
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, […]
10:50
Strada Kiev din Bălți va fi reabilitată și modernizată prin proiecte de peste 208 milioane lei # TV Nord
Guvernul a aprobat includerea a 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane lei, în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027. Două dintre aceste proiecte vizează municipiul Bălți, având ca prioritate strada Kiev. Inițiativele prevăd: Aceste investiții vor aduce beneficii directe pentru comunitate, prin: Guvernul subliniază […]
10:20
/FOTO/ Incendiu pe șoseaua Muncești: pompierii continuă misiunea de lichidare cu 19 autospeciale # TV Nord
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă intervenția pentru lichidarea incendiului de nivel sporit izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității operațiunii, în această dimineață a avut loc rotația efectivelor, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă. În prezent, la fața locului intervin 19 […]
10:00
/INFOGRAFIC/ Peste 16 mii de persoane angajate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 # TV Nord
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 5 190 sunt șomeri (32,4%) și 500 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau […]
09:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează populația că pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, în urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), structură sub egida ONU, a anunțat că incidentul a provocat formarea unui crater și avarierea unei structuri și a […]
09:20
„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu despre noul Guvern # TV Nord
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, într-un interviu pentru ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES. Solicitat să precizeze […]
Ieri
18:00
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii # TV Nord
Noi date în cazul tragediei celor șapte copii care au murit în urma infecției cu o bacterie de la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași. Potrivit surselor Digi24, bacteria ucigașă a fost găsită în scurgerea unei chiuvete din secția ATI. După aproape două săptămâni de teste negative în secția ATI, marți a fost identificată prima probă […]
17:00
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, scrie tv8.md Acesteia i se incriminează cinci capete de acuzare, printre care […]
16:40
/DOC/ Salarii pentru sateliții lui Șor: Nesterovschi, Jukov, Cebanenco și alții cu venituri stabile # TV Nord
Gruparea criminală „Șor" continuă să pompeze bani în politica din Republica Moldova, finanțând ilegal partide și lideri politici. Una dintre formațiunile vizate este partidul „Renaștere", condus de Natalia Parasca. Potrivit la Deschide.md, Parasca, liderul partidului primește lunar 50.000 de lei în numerar, bani care nu sunt declarați la Autoritatea Națională de Integritate. Cei patru deputați […]
16:10
În lumea modernă, interiorul nu mai este doar un set de mobilier și decor, ci a devenit o reflectare a stilului de viață, a valorilor și a obiceiurilor proprietarilor casei. Din ce în ce mai mulți oameni doresc să se înconjoare de obiecte care nu sunt doar frumoase, ci și sigure pentru sănătate și mediu. […]
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod Galben de înghețuri pentru perioada 2–3 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și dimineața, temperaturile vor coborî până la -1..-3°C la suprafața solului, iar izolat în aer se pot înregistra valori de -1..-2°C. Fenomenul se va manifesta pe arii extinse, afectând în special culturile […]
15:40
O tentativă de transport ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope a fost contracarată în punctul de trecere „Giurgiulești-Reni", grație cooperării dintre Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, autoritățile vamale și cele de frontieră din Ucraina. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma unei analize de risc, echipele de control […]
15:30
În dimineața zilei de 29 septembrie 2025, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării gravidei la spital. Tânăra mămică, în vârstă de 26 de ani și aflată la a treia sarcină, a apelat la Serviciul 112 la ora 07:43, acuzând dureri abdominale și contracții frecvente. Echipajul […]
14:50
Pentru prima dată avem în Parlament un partid care și-a făcut campanie doar pe rețele, expert # TV Nord
Un partid a intrat în Parlament doar prin campania online. Igor Boțan: rețelele sociale schimbă politica din Republica Moldova.
14:30
/VIDEO/ Spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice. Un bărbat reținut la Chișinău # TV Nord
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger" și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În atenția anchetatorilor a intrat un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională cunoscută […]
13:40
În satul Mihăileni din raionul Rîșcani, paiele, tulpinile și resturile agricole nu mai ajung pe câmp sau la gunoi, ci se transformă în energie. Din munca și viziunea unor oameni curajoși, a prins rădăcini o nouă afacere: fabricarea brichetelor din biomasă – o soluție ecologică și tot mai necesară pentru încălzirea locuințelor.
12:20
Propaganda rusă exploatează fricile oamenilor pentru a slăbi sprijinul față de integrarea europeană. Circulă falsuri precum pierderea credinței, a pământurilor sau a suveranității. În realitate, Uniunea Europeană sprijină comunitățile religioase, investește în agricultură și respectă neutralitatea statelor. Soluția este să ne informăm corect, să citim articolele integral și să alegem surse veridice. Gabriela Revenco, expertă […] Acest articol /VIDEO/ De ce integrarea în UE este ținta dezinformării? Răspunsul expertului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Ambasada Republicii Moldova la Atena informează cetățenii moldoveni aflați în Grecia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară, despre declanșarea unei greve generale miercuri, 1 octombrie 2025, cu începere de la ora 00:01, pe durata a 24 de ore. Autoritățile anunță perturbări majore în transportul public rutier, feroviar, maritim și aerian, cu […] Acest articol Grevă generală în Grecia pe 1 octombrie. Avertizare pentru moldoveni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
În urma protestului desfășurat ieri în fața Parlamentului, Poliția anunță că 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit autorităților, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”, „Huliganism” și „Neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și […] Acest articol /VIDEO/ 31 de persoane reținute la protestul de ieri din fața Parlamentului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei […] Acest articol Propunea permis auto pentru €4500, dar a fost reținut de oamenii legii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Gabriel Călin, jurnalist și președintele partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” (UCSM), care anterior a candidat la alegerile parlamentare pe listele formațiunii, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit informațiilor apărute pe canale de Telegram, astăzi au avut loc percheziții la domiciliile mai multor reprezentanți politici. Printre aceștia se numără și Gabriel Călin, dar și Victoria […] Acest articol Gabriel Călin, candidatul la parlamentare 2025, reținut de oamenii legii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a comis cinci episoade de escrocherie prin intermediul site-ului de anunțuri 999.md. Sentința a fost pronunțată recent de instanță, la solicitarea procurorilor și a organului de urmărire penală. […] Acest articol Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Tragedie în Indonezia: o școală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii. Un copil a decedat, iar alți zeci sunt răniți # TV Nord
O tragedie cutremurătoare a avut loc luni, 29 septembrie, în orașul Sidoarjo, provincia Java de Est, Indonezia, unde clădirea unui internat islamic s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii de după-amiază. În incintă se aflau peste 100 de băieți, surprinși sub dărâmături după ce structura a cedat brusc, fără niciun avertisment. Autoritățile locale au confirmat […] Acest articol Tragedie în Indonezia: o școală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii. Un copil a decedat, iar alți zeci sunt răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme predominant mohorâtă pentru următoarele 24 de ore, între seara zilei de 29 septembrie și seara zilei de 30 septembrie 2025. Condiții meteo: cerul va fi mai mult noros. Noaptea, pe alocuri, se vor semnala ploi slabe, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va […] Acest articol Prognoza meteo: ploi și temperaturi între +5°C și +17°C a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
/VIDEO/ Riscuri ascunse în trendurile de pe online. Provocările periculoase de pe internet o amenințare pentru tinerii din Republica Moldova # TV Nord
Un tânăr de 27 de ani din Italia și-a pierdut viața în august 2025, aparent în timpul unei provocări online, fiind găsit mort cu o mască de gaze pe față. Iar în Marea Britanie, un băiat de doar 12 ani a murit în iunie după ce a încercat un joc periculos de sufocare cunoscut drept […] Acest articol /VIDEO/ Riscuri ascunse în trendurile de pe online. Provocările periculoase de pe internet o amenințare pentru tinerii din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
În zilele de weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4400 de încălcări în traficul rutier pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor prezentate de instituție, cele mai frecvente abateri au fost: Totodată, echipajele de patrulare au intervenit în 2139 de cazuri semnalate la Serviciul Unic 112. Reprezentanții INSP reamintesc conducătorilor auto […] Acest articol Peste 4400 de încălcări în traficul rutier, depistate de polițiștii INSP în weekend a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Prima ședință a noului Parlament va fi prezidată de Vladimir Voronin, cel mai vârstnic deputat # TV Nord
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezida prima ședință a noului Parlament rezultat în urma alegerilor din 28 septembrie 2025. Conform Regulamentului Parlamentului, până la alegerea noii conduceri, ședința inaugurală este prezidată de cel mai vârstnic deputat. Ulterior, conducerea ședințelor revine Președintelui Parlamentului sau unuia dintre vicepreședinți. În […] Acest articol Prima ședință a noului Parlament va fi prezidată de Vladimir Voronin, cel mai vârstnic deputat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj către cetățeni și viitoarea guvernare după finalizarea procesului electoral. Șefa statului a subliniat că scrutinul recent reprezintă o victorie a întregii țări și a încurajat noua majoritate să asigure incluziunea tuturor oamenilor în proiectele de dezvoltare. „Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a […] Acest articol Maia Sandu: Rezultatul votului este victoria țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Relocare.MD oferă soluții profesionale de mutări și transport pentru persoane fizice, companii și instituții publice. Asigurăm transport sigur și eficient al oricărui tip de bun, atât în Chișinău și în întreaga țară, cât și peste hotare. Serviciile noastre includ: Echipă de manipulanți profesioniști și soluții completeEchipa noastră de încărcători lucrează rapid și cu grijă, asigurând […] Acest articol Relocare.MD – Servicii complete de transport și mutări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
/VIDEO/ Scandal la protestul Blocului Patriotic: Momentul în care o persoană e urcată în dubiță de carabinieri # TV Nord
O persoană a fost reținută de carabinieri chiar la începutul protestului organizat de Blocul Patriotic, în fața Parlamentului, scrie tv8.md. Menționăm că protestul este organizat după afișarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare de duminica trecută. Potrivit acestora, PAS ar obține majoritatea parlamentară, cu 55 de mandate. Blocul Patriotic ar avea 26 de deputați, Blocul Alternativa […] Acest articol /VIDEO/ Scandal la protestul Blocului Patriotic: Momentul în care o persoană e urcată în dubiță de carabinieri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Ursula von der Leyen felicită Moldova după alegerile parlamentare: „Ușa noastră este deschisă” # TV Nord
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Oficialul european a apreciat maturitatea democratică a cetățenilor și a transmis un semnal clar de sprijin din partea Uniunii Europene. „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna […] Acest articol Ursula von der Leyen felicită Moldova după alegerile parlamentare: „Ușa noastră este deschisă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
După procesarea a 99% dintre procesele-verbale, datele Comisiei Electorale Centrale (CEC) arată că cinci formațiuni politice vor accede în noul Parlament al Republicii Moldova. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Patriotic, Blocul Electoral „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA). Potrivit rezultatelor preliminare, PAS ar urma să obțină cele mai […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Cum ar arăta viitorul Parlament a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Rezultatele preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată o distribuție clară a voturilor pe regiuni. Blocul Patriotic domină nordul Republicii Moldova și regiuni precum UTA Găgăuzia sau Taraclia, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se impune în centrul și sudul țării. În nord, Blocul Patriotic […] Acest articol /HARTĂ/ Blocul Patriotic domină nordul, PAS câștigă în centru și sud la parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Potrivit rezultatelor preliminare, noul Parlament al Republicii Moldova va avea 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Procentul este mai mic decât în 2021, când femeile dețineau 39,6% din mandate, ceea ce arată un recul în reprezentarea de gen. Datele Comisiei Electorale Centrale (CEC) confirmă că cinci formațiuni politice au trecut pragul […] Acest articol Câte femei vor fi în noul Parlament, conform datelor preliminare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-au încheiat cu o mobilizare scăzută în mai multe regiuni ale țării. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, patru raioane nu au reușit să atingă pragul de 40% al participării alegătorilor. Raionul Cantemir a înregistrat cea mai mică prezență la vot din țară – doar 37,52% dintre alegători […] Acest articol Vezi care sunt raioanele cu cea mai mică prezență la vot, sub 40% a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:40
/VIDEO/ Ce vor moldovenii de la noul Parlament? Primele trei reforme cerute insistent după vot # TV Nord
Reforma justiției, sprijin pentru agricultură și investiții în infrastructură, dar și în domeniul sănătății – acestea sunt principalele lucruri pe care cetățenii le așteaptă de la noul Parlament. Alegătorii spun că își doresc o justiție funcțională și echitabilă, care să asigure aplicarea legii pentru toți, fără excepții. Totodată, oamenii cer măsuri concrete pentru agricultură, sector […] Acest articol /VIDEO/ Ce vor moldovenii de la noul Parlament? Primele trei reforme cerute insistent după vot a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:30
/INFOGRAFIC/PAS își păstrează majoritatea în Parlament, dar pierde din forță. Cum arată distribuirea mandatelor după alegerile din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, cinci formațiuni politice ar accede în viitorul Legislativ. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar clasa pe primul loc, cu 49,82% din voturi (778.422 de alegători). Aceasta i-ar aduce formațiunii 54 de mandate, suficient pentru a păstra o majoritate simplă, […] Acest articol /INFOGRAFIC/PAS își păstrează majoritatea în Parlament, dar pierde din forță. Cum arată distribuirea mandatelor după alegerile din 28 septembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
00:20
/FOTO/Accident tragic. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce BMW-ul pe care îl conducea a lovit un stâlp # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 28 septembrie, pe o stradă din stânga Nistrului. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii, care a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de mai multe obstacole. Acest articol /FOTO/Accident tragic. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce BMW-ul pe care îl conducea a lovit un stâlp a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
00:00
Liderii Blocului Patriotic (BEP), Igor Dodon și Vasile Tarlev au ieșit în stradă, împreună cu câțiva simpatizanți. Protestul în fața Comisiei Electorale Centrale nu a durat însă mai mult de 10 minute, la fața locului venind și contraprotestari veniți să apere cursul european, potrivit tv8.md. BEP a cerut CEC-ului alegeri libere, corecte și ca numărătoarea […] Acest articol Protest și contraprotest nocturn la CEC: Blocul Patriotic cere alegeri corecte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
