/VIDEO/ Avocată reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar

O zi cu dublă semnificație pentru două cupluri de tineri din nordul Republicii Moldova. În timp ce și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile, mirii au ținut să fie și cetățeni responsabili, participând la scrutinul parlamentar. În orașul Drochia, un cuplu proaspăt căsătorit a mers direct la secția de votare nr. 14/2 pentru a-și […] Acest articol /FOTO/ Zi de nuntă, zi de vot: două perechi din nordul țării au unit dragostea cu responsabilitatea civică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.