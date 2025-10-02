Cutii de lux „Made in Moldova” pentru Chanel, Dior și alte branduri de renume

18:30

Un tânăr de 27 de ani din Italia și-a pierdut viața în august 2025, aparent în timpul unei provocări online, fiind găsit mort cu o mască de gaze pe față. Iar în Marea Britanie, un băiat de doar 12 ani a murit în iunie după ce a încercat un joc periculos de sufocare cunoscut drept […]