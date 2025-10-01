Peste 826 de milioane de lei investiți în medicamente și dispozitive medicale compensate în opt luni

13:40

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în consultare publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu termen de dezbatere până la 4 octombrie 2025. Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa secretariat@dprp.gov.ro. Materialele transmise vor avea mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de lege pentru […]