LIVE TEXT/ Atac cu rachete la Harkiv: piața și blocuri de locuințe – în flăcări. Șase persoane au fost rănite
Ziarul de Garda, 1 octombrie 2025 09:30
UPDATE 9:20 În noaptea de 1 octombrie, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate și rachete. În urma loviturilor, șase persoane au fost rănite, printre care și un polițist. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei și poliției regionale, atacurile au vizat piața din raionul Kiev al orașului, unde au luat...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
09:40
Pe lângă facilitățile pe care ni le oferă viața la oraș, aceasta vine la pachet și cu un șir de provocări. Iar cea mai mare provocare este deplasarea prin oraș cu micuțul. Transport public aglomerat, mașini parcate pe trotuare, treceri înguste, pavaj neuniform – sunt doar câteva dintre obstacolele vieții urbane. Iată de ce, alegerea...
09:40
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene 2025, având și o intervenție la deschiderea evenimentului # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, anunță Președinția. Șefa statului va susține și o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii. Pe parcursul summitului, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de...
Acum 30 minute
09:30
LIVE TEXT/ Atac cu rachete la Harkiv: piața și blocuri de locuințe – în flăcări. Șase persoane au fost rănite # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În noaptea de 1 octombrie, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate și rachete. În urma loviturilor, șase persoane au fost rănite, printre care și un polițist. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei și poliției regionale, atacurile au vizat piața din raionul Kiev al orașului, unde au luat...
09:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat că R. Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani și că ar putea paria pentru acest lucru. Declarația a fost făcută la Timișoara, unde Nicușor Dan participă la Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun”, scrie TVR. „Da, eu sunt convins, aş...
09:20
Ana Calinici va prelua atribuțiile de secretar general al Guvernului după demisia lui Artur Mija. „După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat astăzi, 1 octombrie, decizia de eliberare a lui Artur Mija din funcția de secretar general al Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile acestuia vor fi asigurate de Ana Calinici, informează MOLDPRES. Propunerea a fost prezentată de premierul Dorin Recean la ședința Guvernului de astăzi, 1 octombrie. „Artur Mija ne...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Printre acestea se află un băiat de 10 ani și o fată de 17 ani. 12 persoane au fost spitalizate. „12 drone trimise de ruși în regiune au fost distruse astăzi de apărătorii noștri ai cerului”, a transmis guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk,...
22:00
Lotul olimpic al R. Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz în cadrul Olimpiadei Balcanice de Informatică, desfășurată în orașul Udine, Italia, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2025, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Medalia de argint a fost obținută de către Alin Popescu, elev la Liceul Teoretic...
21:40
Important pentru moldovenii care călătoresc în UE: țările europene vor introduce o nouă procedură de control al pașapoartelor pentru călătorii din țările din afara spațiului comunitar # Ziarul de Garda
Țările europene vor introduce treptat, din 12 octombrie, o nouă procedură de control al pașapoartelor la punctele de trecere a frontierelor externe. Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES) va înlocui treptat ștampilele din pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează momentul intrării și ieșirii călătorilor care nu dețin cetățenia unei țări europene, accelerând controalele...
Acum 24 ore
20:30
Care a fost diferența dintre alegerile parlamentare și cele prezidențiale și referendum, în privința fraudării voturilor? Maia Sandu: „Nu a fost situația de anul trecut – când o instituție a zis că lucrează iar alta nu vrea să lucreze” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu afirmă că „marea diferență dintre rezultatele instituțiilor” la alegerile parlamentare, față de alegerile prezindențiale și referendumul din toamna anului trecut, în privința investigării fraudelor electorale, ar fi „cooperarea Procuraturii”. Șefa statului a sugerat că, în 2024, Procuratura „nu a vrut să lucreze”. Declarațiile au fost făcute marți, 30 septembrie, la emisiunea „În...
19:40
LIVE TEXT/ Dnipro: 15 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat, în urma atacurilor cu drone asupra orașului. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:39 În Dnipro, în urma loviturilor cu drone, o persoană a murit și 15 au fost rănite, au anunțat salvatorii. Pompierii au stins incendiul unui clădire de birouri cu o suprafață de 700 mp și a 5 mașini. În plus, au fost incendiate un hangar de 400 mp, o clădire agricolă și 1,5 hectare...
19:10
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor, în dosarul pregătirii destabilizărilor, au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor parlamentare, în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii au anunțat duminică, 28 septembrie, că desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în...
18:30
Marina Tauber – condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei în folosul statului. Tauber: „Tot ce am făcut pentru cetățeni merită acest sacrificiu” # Ziarul de Garda
Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei Marina Tauber, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a ex-partidului politic Șor, și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. „Cred că tot ce am făcut pentru...
18:20
LIVE TEXT/ Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Dnipro: 11 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:16 Cel puțin 11 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat, în urma atacului rusesc cu drone asupra orașului Dnipro. „În prezent, echipele de salvare și toate serviciile comunale și de urgență lucrează în Dnipro după atacul dronelor rusești asupra orașului. Un atac pur și simplu obraznic – în timpul zilei, asupra...
18:00
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova – Politico # Ziarul de Garda
Comisia Europeană se pregătește să înceapă procedurile tehnice pentru a avansa negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la UE, în ciuda blocajului impus de Ungaria, scrie Financial Times și Politico. Acordul Ungariei și al tuturor statelor membre va fi, totuși, necesar pentru încheierea capitolelor de negociere. Comisia Europeană a propus modificarea regulilor pentru negocierile...
17:50
Un cetățean ucrainean suspectat de implicare în provocarea exploziilor submarine care au avariat conductele de gaz Nord Stream între Rusia și Germania în 2022 a fost arestat în Polonia. Despre acest fapt a anunțat un purtător de cuvânt al parchetului districtual din Varșovia, scrie The Guardian. Bărbatul, al cărui nume complet nu a fost dezvăluit...
17:40
Marina Tauber – condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului. Tauber: „Tot ce am făcut pentru cetățeni merită acest sacrificiu” # Ziarul de Garda
Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei Marina Tauber, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a ex-partidului politic Șor, și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. „Cred că tot ce am făcut pentru...
17:30
„Armata tânără” a lui Putin se lăuda că a trimis 11000 de tineri la război. Cel mai tânăr „Erou al Rusiei” a fost ucis în Ucraina când avea 19 ani # Ziarul de Garda
Cel puțin 11 mii de membri ai organizației rusești „Yunarmiya” (Armata tânără”) au luptat în războiul împotriva Ucrainei, potrivit lui Vladislav Golovin, șeful de cabinet al organizației și „Erou al Rusiei”. „Au fost 11000 dintre noi, cei care am participat la zona de operațiuni militare speciale, dar sunt sigur că acest număr a crescut deja”,...
17:10
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de președinta Maia Sandu. Cât valorează aceasta # Ziarul de Garda
Pe 29 septembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova, transmite Președinția. Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața...
17:00
Cehia, prima țară din UE care restricționează intrarea în țară a deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești # Ziarul de Garda
Cehia a restricționat intrarea în țară a deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești, scrie BBC. După cum a declarat ministrul afacerilor externe al Cehiei, Jan Lipavský, acesta este primul caz de acest gen în rândul țărilor UE. „Am introdus interdicția de intrare pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu rusești, a declarat...
17:00
LIVE TEXT/ UE va aloca 2 miliarde de euro pentru drone destinate Ucrainei, afirmă Ursula von der Leyen. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Uniunea Europeană va aloca 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) pentru drone destinate Ucrainei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 30 septembrie, înaintea unei reuniuni a Colegiului European de Securitate și Apărare, notează presa ucraineană. Anunțul vine în contextul în care UE urmărește să-și consolideze apărarea și...
16:50
Cine este judecătoarea care a înjumătățit pedeapsa cerută de procurori în condamnarea Marinei Tauber? Detalii despre magistrată # Ziarul de Garda
Astăzi, deputata Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. „Se recunoaște vinovată”, a concluzionat magistrata. Totuși, la 11 iulie 2025, procurorii...
16:40
„Galstucul” lui Gabriel Călin. Pentru ce video propagandistul ar fi primit 5000 de euro? Audio de la Poliție după reținerea acestuia # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 septembrie, oamenii legii au anunțat despre reținerea unui bărbat care că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina. În perioada 2021–2025, bărbatul ar fi efectuat conversii de peste 150 de...
16:30
Constatările preliminare și concluziile ENEMO privind alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
În urma unei invitații din partea Comisiei Electorale Centrale a R. Moldova, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a desfășurat o Misiune Limitată de Observare a Alegerilor (LEOM) pentru a observa alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, potrivit unui comunicat al misiunii. ENEMO a publicat concluziile preliminare după alegerile parlamentare. Misiunea este...
16:20
Cod galben de înghețuri, anunțat de meteorologi pentru primele zile ale lunii octombrie # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de înghețuri pentru 2 și 3 octombrie, pe întreg teritoriul țării. Conform meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețul la suprafața solului se va intensifica până la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C. Anterior, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a recomandat fermierilor să...
16:20
Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” din raionul Strășeni a finalizat, în septembrie curent, un proiect ambițios de consolidare a capacităților instituționale prin aplicarea principiilor bunei guvernări în sectorul asociativ. Traininguri și politici interne Au fost organizate două instruiri pentru membrii și voluntarii organizației, axate pe transparență, responsabilitate, participare și integritate. Echipa a lucrat, de asemenea,...
16:10
ULTIMA ORĂ/ Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” # Ziarul de Garda
Deputata Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată astăzi, 30 septembrie 2025, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. „Se recunoaște vinovată”, a concluzionat magistrata. Marți, 30 septembrie...
16:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit, din nou, să obțină majoritatea în viitorul Parlament, cu 55 de mandate. Chiar dacă numărul deputaților va fi mai mic decât în legislatura precedentă, formațiunea a acumulat mai multe voturi decât la alegerile parlamentare din 2021. În acest an, PAS a obținut 792 557 de voturi, cu aproximativ...
16:00
INTERCEPTĂRI/ „Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro”. Poliția publică fragmente audio după reținerea lui Gabriel Călin # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, au anunțat Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu...
15:50
Prognoze VS realitate: Rezultatele cărui sondaj au fost mai aproape de rezultatele parlamentarelor propriu-zise? Diferențele, explicate de un sociolog # Ziarul de Garda
În ultima lună, au fost prezentate rezultatele a trei sondaje de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor. ZdG a comparat cifrele de la sondaje cu rezultatele alegerilor legislative din 28 septembrie și vă spune care entitate care a organizat sondajele a fost mai aproape de realitate și care a greșit. Totodată, sociologul Vasile Cantarji a...
15:40
VIDEO/ Detalii despre reținerea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, anunță Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun...
15:40
Cum au votat diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Țările cu cel mai mare și cel mai mic număr de participanți # Ziarul de Garda
Pe 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova, cetățenii moldoveni care au votat în străinătate au doborât un record absolut privind prezența la vot. În diaspora au votat peste 281 de mii de moldoveni. Cele mai active țări au fost Italia, Germania și România. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au votat 281...
15:40
Așteptări VS realitate: Rezultatele cărui sondaj au fost mai aproape de rezultatele parlamentarelor propriu-zise? Diferențele, explicate de un sociolog # Ziarul de Garda
În ultima lună, au fost prezentate rezultatele a trei sondaje de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor. ZdG a comparat cifrele de la sondaje cu rezultatele alegerilor legislative din 28 septembrie și vă spune care entitate care a organizat sondajele a fost mai aproape de realitate și care a greșit. Totodată, sociologul Vasile Cantarji a...
15:30
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a admis demersul procurorilor # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul în care este acuzat de spălare de bani. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 30 septembrie, demersul procurorilor privind prelungirea, cu încă 30 de zile, a arestului...
15:30
Cum a votat diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Țările cu cel mai mare și cel mai mic număr de participanți # Ziarul de Garda
Pe 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova, cetățenii moldoveni care au votat în străinătate au doborât un record absolut privind prezența la vot. Diaspora a obținut peste 281 de mii de voturi. Cele mai active țări au fost Italia, Germania și România. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au votat 281 170...
15:20
Judecătoarea Viorica Puica își încheie mandatul la CSJ. Demisia onorabilă a fost acceptată de membrii CSM # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința din 30 septembrie, cererea de demisie onorabilă depusă de Viorica Puica, judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în prezent detașată la Curtea Constituțională (CC). Solicitarea a fost examinată în absența magistratei, iar eliberarea din funcția deținută la CSJ va intra în vigoare începând cu 1...
14:50
VIDEO/ Detalii despre reținearea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, anunță Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun...
14:20
Andrei Năstase reacționează la investigația ZdG despre operațiunea specială „diaspora”. Susține că reprezentanții săi ar fi lucrat „voluntar” # Ziarul de Garda
După ce Ziarul de Gardă a publicat articolele „Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro?” și „Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova”, Andrei Năstase a acuzat public că informațiile prezentate „sunt complet nefondate și mincinoase”....
14:20
DOC/ 12 judecători, inclusiv președintele CSM, au primit grade de calificare. Demersurile, adoptate în ședința Consiliului # Ziarul de Garda
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, precum și alți membri ai Consiliului, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței CSM din 30 septembrie. Știrea se actualizează… „Vreau să menționez că toți judecătorii corespund condițiilor Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de...
14:00
Bulgaria întenționează să oprească tranzitul de gaze rusești către Ungaria și Slovacia în 2027. „Ne vom alătura deciziei UE de a rezilia în curând contractele” # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană intenționează să elimine treptat aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia până cel târziu în 2027, dar Ungaria și Slovacia nu sunt dispuse să înceteze achizițiile de la Gazprom. Cu toate acestea, Bulgaria le stă în cale, la propriu: este ultima conductă prin care gazul rusesc este încă pompat către Europa prin conducta TurkStream....
13:30
„Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”, declară fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI din România # Ziarul de Garda
Ioan Cristian Chirteș, fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul – au știut că „mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”. El a explicat că aceste informații apar și în rapoartele Serviciului Român de Informații trimise...
13:20
Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele de constituire a noului Parlament # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate de magistrații Curții Constituționale (CC). Reprezentanții Legislativului au publicat marți, 30 septembrie, care sunt etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament. Astfel, în cel mult cinci zile de la alegeri, Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să centralizeze rezultatele scrutinului. Ulterior, reprezentanții Comisiei întocmesc...
13:10
Reacția lui Vitalie Florea la perchezițiile oamenilor legii în dosarul finanțării ilegale a partidelor: Ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a gasit # Ziarul de Garda
Vitalie Florea, care conform surselor ZdG a fost vizat de perchezițiile oamenilor legii, a confirmat informațiile. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit,...
12:40
Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele ce constituire a noului Parlament # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate de magistrații Curții Constituționale (CC). Reprezentanții Legislativului au publicat marți, 30 septembrie, care sunt etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament. Astfel, în cel mult cinci zile de la alegeri, Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să centralizeze rezultatele scrutinului. Ulterior, reprezentanții Comisiei întocmesc...
12:30
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # Ziarul de Garda
„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de...
12:20
Motociclete, automobile de zeci de mii de euro și „foișoare” nedeclarate vs. venituri zero sau foarte mici. Averea propagandiștilor Gabriel Călin și Vitalie Florea, vizați într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea...
11:30
Studenții din Rusia vor fi testați pentru a evalua acceptarea lor a „valorilor tradiționale”. Rezultatele testelor vor conține date despre fiecare student, inclusiv informații personale și forma lor de studiu # Ziarul de Garda
O aplicație specială va fi dezvoltată în Rusia pentru a evalua adoptarea „valorilor tradiționale” de către studenții universitari. O licitație corespunzătoare a apărut pe site-ul web al achizițiilor guvernamentale din Federația Rusă, scrie Vedomosti. Clientul este Universitatea de Sport, care se află sub jurisdicția Ministerului Sportului din Rusia. Sursa citată scrie că specificațiile tehnice prevăd...
11:20
ANRE a aprobat calendarul de liberalizare a pieței gazelor naturale. Va fi stabilită trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale și a angajamentelor internaționale ale R. Moldova în domeniul energetic. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari...
11:10
Alertă de călătorie în Grecia. Recomandările autorităților pentru moldovenii care urmează să tranziteze țara, în contextul unei greve # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Grecia informează că cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă despre faptul că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea „unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de...
11:00
VIDEO/ Protestul organizat de blocul „Patriotic”: 31 de persoane, majoritatea fiind din regiunea transnistreană, au fost documentate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În timpul protestului organizat luni, 29 septembrie, de blocul „Patriotic” în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost documentate de către forțele de ordine. În urma măsurilor întreprinse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea...
10:50
Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Beach Wrestling World Series, campionat mondial care a avut loc în perioada 27–28 septembrie, la Katerini, Grecia. Aceasta a obținut performanța în etapa a patra a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă. Sportiva a trecut în etapele preliminare de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.