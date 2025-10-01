Nicușor Dan: Aş paria că în trei ani Moldova va fi membră a Uniunii Europene

12:20

Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea...