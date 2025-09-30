Trenul de noapte între Viena şi Paris va fi oprit din 14 decembrie

20:00

Această monedă de 100 de ducați cu imaginea lui Ferdinand al III-lea de Habsburg are aproape 400 de ani și cîntărește 348,5 grame.Ea a fost bătută ca dar al tînărului rege pentru prinții germani în 1629. La acea vreme, Ferdinand era arhiduce al Austriei și rege al Ungariei, Croației și Boemiei, iar mai tîrziu a devenit împărat al Sfîntului Imperiu Roman, transmite Bild.{{838582}}Moneda, ca