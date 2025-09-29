Vești îmbucurătoare în familia Lume: Sergei și Irina Kovalski au aflat sexul copilului
Noi.md, 29 septembrie 2025 18:30
Grupul Lume, Serghei și Irina Kovalski, au organizat o petrecere emoționantă pentru a dezvălui sexul celui de-al patrulea copil al lor.{{837372}}Părinții erau aproape siguri că vor avea un băiat, dar surpriza a fost totală — cîntăreața așteaptă o fetiță.Petrecerea s-a desfășurat într-o atmosferă de bucurie și emoție. Majoritatea oaspeților nu se așteptau la o astfel de veste, iar singuru
• • •
Acum 30 minute
18:30
În perioada 22–28 septembrie 2025, echipele de asistență medicală urgentă ale IMSP CNAMUP au intervenit pentru 102 persoane afectate de urgențe provocate de agenți fizici, chimici și de mediu.În total, au fost înregistrate 8.472 de solicitări, dintre care 404 apeluri s-au dovedit nejustificate, neîncadrîndu-se în criteriile unei urgențe reale.{{838708}}Cele mai frecvente intervenții:3.
18:30
Acum o oră
18:00
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”, va achiziționa temporar capacitățile de echilibrare a pieței energiei electrice prin alte mecanisme decît cele de piață. Această decizie a fost adoptată astăzi de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite Noi.md.Decizia a fost luată în contextul lansării pi
Acum 2 ore
17:30
Suedia a anunțat alocarea a aproape 100 de milioane de euro suplimentari de ajutor umanitar pentru Ucraina.Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Suediei.{{839293}}Noul pachet de ajutor „de iarnă” din partea Suediei, în valoare de 1,1 miliarde de coroane (99,7 milioane de euro), este destinat nevoilor urgente de
17:30
Guvernul Ungariei a decis să interzică o serie de publicații ucrainene.Despre acest lucru a anunțat luni pe pagina sa de Facebook șeful aparatului Biroului prim-ministrului Ungariei, Gergely Gulyás, relatează „Европейская правда”.{{838076}}La mijlocul lunii septembrie, Ucraina a interzis mai multe ziare străine, printre care și ziarele maghiare Origo și Demokrata. Potrivit lui Gulyas
17:00
De situația internă din Moldova după alegerile parlamentare din țară trebuie să se ocupe moldoveni înșiși, însă deja se observă că unele forțe politice își exprimă dezacordul față de rezultate.Despre acest lucru a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relatează RBC.După cum a menționat purtătorul de cuvînt, sute de mii de cetățeni moldoveni au fost privați d
17:00
Procesul de aderare la UE: Răspunsul Maiei Sandu privind un parcurs independent față de Ucraina # Noi.md
Președinta Maia Sandu a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a avansa pe drumul integrării europene, subliniind că țara noastră, alături de Ucraina, a îndeplinit toate criteriile necesare pentru următoarea etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană.Întrebată dacă Chișinăul ar putea solicita să fie decuplat de parcursul Ucrainei, șefa statului a evitat un răspuns direct, insistînd
17:00
Alianța „MOLDOVENII”, după alegeri: „Vom reveni mai puternici. Vom controla guvernul PAS din afara Parlamentului” # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” a transmis primul mesaj public după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mulțumind susținătorilor pentru încrederea acordată și promițînd să continue activitatea politică, deși nu a trecut pragul electoral. {{838205}} „Ziua de ieri a alegerilor a fost pentru noi o încercare importantă. Partidul Alianța MOLDOVENII nu a intrat în Parlament, d
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier de persoane cu privire la noile restricții legislative impuse de autoritățile Republicii Letonia, transmite Noi.md.Potrivit ANTA, începînd cu 15 octombrie 2025, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale va fi interzis la punctele de trecere a frontierei letone cu Belarus și Rusia: Pāterniek
17:00
În noaptea de duminică spre luni, 29 septembrie, în timp ce Comisia Electorală Centrală (CEC) număra voturile exprimate la alegeri, în rețelele de socializare a izbucnit o discuție aprinsă – își va număra oare PAS majoritatea parlamentară (51 de mandate) sau, după cum a scris un utilizator, „va avea conștiință”. Și-a numărat-o – Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate în noul parlam
Acum 4 ore
16:30
Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (1 martie 2023 – 29 septembrie 2025), în municipiul Chișinău sînt înregistrați 48 857 de beneficiari de protecție temporară, cu 269 mai mulți decît săptămîna precedentă (22 septembrie 2025).Chișinăul concentrează aproape 60% din totalul refugiaților din Republica Moldova — 48 857 din totalul de 81 452 persoane.{{838498}}Evoluția față
16:30
Autoritățile îi avertizează pe cetățenii moldoveni aflați sau care intenționează să călătorească în Grecia că miercuri, 1 octombrie, începînd cu ora locală 00:01, va avea loc o grevă generală de 24 de ore.Protestul va afecta transportul rutier, feroviar, maritim și aerian, precum și mai multe servicii publice – inclusiv în sănătate și educație. Se așteaptă anulări și întîrzieri la cursele de a
16:30
Doru Petruți, director general IMAS Chișinău, companie care realizează studii și cercetări sociologice, a venit cu o analiză amplă a rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că, deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un scor de 44% din voturile exprimate pe teritoriul Republicii Moldova, „adevărata miză începe acum: formarea unei coaliții care să garan
16:00
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.Vladimir Voronin, care a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista Blocului Electo
16:00
Cum se desfășoară tranziția de putere după alegeri – de la confirmarea rezultatelor la formarea Guvernului # Noi.md
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare.Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sînt etapele următoare pînă cînd deputații își ocupă fotoliile în Parlament.„După ce se închid secțiile de votare, CEC are la dispo
15:30
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui fost judecător, vicepreședinte de instanță, căruia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plîngeri colective. Pot
15:30
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”: Reacția avocatului și procurorului # Noi.md
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”.O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite realitatea.{{838609}}Avocatul Lucian Rogac a declarat:„Consider decizia o ilegalitate crasă și un abuz admis de către judecători”.Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o c
15:30
În ultimele zile de weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4 400 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, transmite Noi.md.Cele mai frecvente abateri au fost depășirea limitei de viteză – 1 975 cazuri, nerespectarea indicatoarelor de prioritate și a semnalelor semafoarelor – 892 cazuri, conducerea sub influența alcoolului – 55 șo
15:30
Maia Sandu: Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare # Noi.md
Am demonstrat lumii întregi că sîntem o țară de oameni curajoși și demni – a declarat președinta Maia Sandu în următoarea zi după scrutinul parlamentar. Șefa statului a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor, subliniind importanța participării și responsabilității la alegeri.„Fiecare vot a contat. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara printr
15:30
Israelul a ras de pe fața pămîntului Mecca Tower, cea mai înaltă clădire din Gaza: imagini cu distrugerea # Noi.md
Israelul a distrus în totalitate, în cîteva secunde, cea mai înaltă clădire din Sectorul Gaza. Este vorba despre Mecca Tower.Despre acest lucru a anunțat Canalul 24, cu referire la postările jurnalistului Ariel Oseran pe rețeaua de socializare X. Ariel Oseran a spus că Armata de Apărare a Israelului a emis o avertizare imediată de evacuare a locuitorilor clădirii din zona portuară a orașului G
15:00
Luni, Consiliul UE a convenit să reia o serie de sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului său nuclear, care au fost suspendate după intrarea în vigoare a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA, sau acordul nuclear cu Iranul) în 2015.Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Consiliului UE, scrie „Adevărul European”.Decizia a fost luată după reintroducerea sancțiunilo
15:00
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare: Cum ar putea arăta noul Parlament al Republicii Moldova # Noi.md
După ce CEC a procesat 100% din procesele verbale, configurația viitorului legislativ (101 mandate) ar putea arăta în felul următor: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 50,2% din voturi, 55 de mandate Blocul Electoral Patriotic – 24,17%, 26 de mandate Blocul Electoral Alternativa – 7,96%, 8 mandate Partidul Nostru – 6,2%, 6 mandate Partidul Democrația
15:00
Curățenia urbană nu înseamnă doar străzi măturate sau coșuri de gunoi colectate la timp. Într-un oraș în continuă dezvoltare, precum Chișinăul, gestionarea deșeurilor vegetale devine o provocare reală. Primăverile aduc cu ele resturi de copaci, crengi aruncate după curățirea pomilor, iar toamna adună grămezi de frunze. Dacă aceste resturi nu sunt colectate și procesate corespunzător, ele se transf
15:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat astăzi rezultatele apelului destinat fermierilor din sectorul zootehnic, desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs, transmite moldpres.În cadrul apelului, au fost depuse în total 438 de cereri, solicitîndu-se o sumă totală de 190,62 mln lei. Din acestea, 437
15:00
Vezi cine ajunge în Parlament: Lista completă a noilor deputați după procesarea a 100% din voturi # Noi.md
La Chișinău, după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține 55 de mandate și își asigură o majoritate de sine stătătoare în viitorul legislativ de 101 locuri.Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei intră cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” obține 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partid
Acum 6 ore
14:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 22 – 26 septembrie 2025.Pe parcursul săptămînii trecute, AIPA a autorizat spre plată 33,9 mil. lei - surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pentru forma de plată directă, după cum urmează: 27,
14:30
În țara noastră, bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces, reprezentînd peste 55% din totalul de decese provocate de afecțiuni netransmisibile. În contextul Zilei Mondiale a Inimii, marcată în acest an cu genericul „Fiecare bătaie a inimii contează”, autoritățile medicale subliniază importanța prevenției și a controlului regulat al sănătății inimii, transmite Noi.md.Asi
14:00
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a prezentat principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. {{838562}}Observatorii Promo-LEX au monitorizat 627 de secții la deschidere și au constatat că, în 93 de cazuri, urnele nu au fost sigilate corespunzător, iar în 58 de cazuri nu s-a respectat solemnitatea deschiderii. La închiderea urnelor, 27
14:00
Camera Reprezentanților (camera inferioară) a parlamentului Thailandei va fi dizolvată la 31 ianuarie 2026.Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Thailandei, Anutin Chanwirakun, care a făcut o declarație politică în parlamentul regatului, prezentînd programul noului guvern. {{838459}}„Vom considera 1 octombrie ca fiind prima zi de lucru a guvernului, iar peste patru luni, pe 31 ianuar
14:00
Pe 29 septembrie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, un prilej de a reflecta asupra unui fenomen care afectează întreaga planetă și fiecare comunitate în parte.Potrivit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), în Republica Moldova se estimează că, anual, se risipesc aproximativ 71 kg de alimente per locuitor, ceea ce în
13:30
Călătorii, care vor să meargă în Spania, trebuie să știe că în unele regiuni din această țară au fost emise avertizări de vreme rea.Astfel, călătorii, care vor să ajungă în Spania, sînt sfătuiți să evite zonele Valencia, Castellon și coasta de nord a Alicante.{{428799}}Acolo, autoritățile au emis cod portocaliu pentru vreme severă, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Centrul de C
13:30
Federația Rusă nu va stabili noi granițe în Ucraina.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut această declarație în timpul discursului său la Forumul de securitate de la Varșovia, transmite RBC-Ucraina, cu referire la The Guardian.Jurnaliștii l-au întrebat pe președintele Ucrainei dacă este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului. În răspunsul său, el a
13:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a purtat o discuție cu președintele Moldovei, Maia Sandu, felicitînd-o pentru victoria partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.Despre acest lucru președintele a relatat pe Telegram.{{839252}}„Am vorbit cu președinta Moldovei, Maia Sandu. Mă bucur să o felicit pe Maia pentru această victorie foarte importantă și să îi urez succe
13:30
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat douăzeci și unu cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:PTF „Leușeni” – 9 cazuri;PTF „Sculeni” – 4 cazuri;PTF „Palanca”
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 29 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,26lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,00 lei/litru (+6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
13:00
Livrarea gazelor naturale pentru unii consumatori din raioanele Ialoveni și Dubăsari va fi întreruptă # Noi.md
Compania Ialoveni Gaz SRL a anunțat că, că în legătură cu executarea lucrărilor programate va fi întreruptă livrarea gazelor naturale pentru unii consumatori din orașul Ialoveni.Mai exact, „combustibilul albastru” va fi întrerupt pe str.Cișmelelor, str. I. Soltîs, str. Livezilor, str-la Livezilor, str. Victoria, str. M. Viteazul 40-64, str. V. Cupcea, str. Creanga 1/1-8, la 129 consumatori fin
13:00
Activitatea solară va fi intensă luni, 29 septembrie, ceea ce prezintă riscuri pentru Pămînt.Potrivit Oxu.Az, această informație a fost comunicată pe canalul Telegram al Laboratorului de astronomie solară al Institutului de cercetări spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{838856}}„Prognoza pentru o zi: situația geomagnetică - sînt posibile perturbări slabe, activitate - ridicată, în creșt
13:00
Reprezentanții și susținătorii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei s-au adunat astăzi, începînd cu ora 12.00, în fața Parlamentului la un protest pașnic, notează Noi.md. Despre oganizarea acțiunii de protest a anunțat duminică-seara liderul PSRM, Igor Dodon, care a spus că protestul va fi unul fără steaguri de partid.Astăzi, acesta a pre
13:00
Toamna aduce cu sine nu doar frumusețea peisajelor, ci și provocarea gestionării frunzelor căzute. Din păcate, în multe gospodării persistă încă obiceiul arderii frunzelor și a altor resturi vegetale.Deși pare o metodă simplă de curățenie, acest gest are consecințe grave asupra mediului, sănătății și este sancționat de lege.{{837501}}Prin arderea frunzelor se eliberează în atmosferă partic
Acum 8 ore
12:30
Cum a evoluat Irina Rîngaci în cea de-a 4-a etapă a Seriei Mondiale de lupte feminine pe plajă # Noi.md
Renumita sportivă din Moldova, Irina Rîngaci a cîștigat medalia de aur în etapa a 4-a a Seriei Mondiale de lupte feminine pe plajă, care s-a desfășurat în perioada 27-28 septembrie în orașul Katerini (Grecia).{{838833}}Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate de pînă la 70 kg, compatrioata noastră a învins reprezentantele Bulgariei (3:0), Greciei (3:0), Ungariei (3:2) și Ucrai
12:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a lansat un apel la unitate și reconciliere, în cadrul unei conferințe de presă dedicate rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.„Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii. Indiferent cu cine au votat. Din păcate, divizarea și ura care s-au aruncat în aceste alegeri a fo
12:30
În Republica Moldova, trufele – ciuperci rare și prețioase – își duc existența ascunse sub pămînt, la adîncimi de 15-40 cm, transmite Noi.md.Deși nu sînt foarte cunoscute publicului larg, aceste specii au atras atenția cercetătorilor, printre care se numără Ștefan Manic, micolog și doctor habilitat în științele naturii, care a inventariat și clasificat aproximativ 900 de specii de ciuperci din
12:30
Mai multe microbuze, trase pe dreapta în fața Parlamentului: Au început verificările înainte de protestele din capitală # Noi.md
Mai multe mijloace de transport sînt trase pe dreapta pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, în regiunea Parlamentului. Oamenii legii au demarat aceste verificări în contextul protestelor anunțate pentru ora 12:00. {{839234}}Potrivit AGORA de la fața locului a surprins mai multe microbuze trase pe dreapta. După procedura de verificare, șoferii sînt lăsați să-și continue drumul. Mai mu
12:30
În seara zilei de 27 septembrie, în regiunea transnistreană (raionul Camenca) a izbucnit un incendiu într-un garaj.Un bărbat a făcut focul în sobă pentru a pregăti mîncare pentru animale și a intrat în casă fără să se asigure că cărbunii s-au stins complet. Despre acest lucru a anunțat presa locală.{{838128}}După un timp, o vecină a observat fumul și a chemat pompierii. În interior au luat
12:00
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a ieșit cu un mesaj public după încheierea campaniei electorale, transmite Noi.md.„Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să aibă înțelepciunea și puterea de a fi cu adevărat alături de popor, să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste și să construiască o guvernare dre
12:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a comunicat la această oră bilanțul preliminar de totalizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md."Alegerile s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. Totuși, potrivit Poliției, pe parcursul zilei, au fost înregistrate 236 de încălcări.{{839224}}La votare, s-au prezentat un milion 600 de mii de alegători, ceea ce
12:00
Prețurile la aur au atins un nivel record în timpul tranzacțiilor asiatice de luni, pe fondul creșterii cererii pentru activele de refugiu din cauza temerilor legate de o posibilă suspendare a activității guvernului SUA în această săptămînă, iar miza pe scăderea ratelor dobînzilor a oferit, de asemenea, un sprijin.Prețul spot al aurului a atins un nivel record de 3.799,41 dolari pentru o uncie
12:00
Marea Britanie se pregătește să revizuiască regulile privind șederea permanentă pentru migranți.Autoritățile discută înăsprirea criteriilor și introducerea de noi cerințe pentru cei care doresc să locuiască în țară.Informația este relatată de RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.Guvernul britanic examinează posibilitatea de a modifica procedura de obținere a permisului de ședere pe term
11:30
Unul dintre liderii blocului „Alternativa”, fostul procuror general și candidat la funcția de președinte al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a mulțumit tuturor cetățenilor țării noastre, indiferent de opțiunea lor de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Potrivit acestuia, votul fiecăruia merită respect, iar democrația înseamnă, în primul rînd - maturitate în fața rezultatului.„Ale
11:30
Andrei Năstase: Sper ca noul Parlament să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste # Noi.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, le-a transmis alegătorilor săi un mesaj de mulțumire și încurajare după încheierea campaniei electorale, transmite Noi.md.„Dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-ați oferit. Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decît un vot – a fost o dovadă
