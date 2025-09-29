Promo-LEX, constatări și concluzii privind scrutinul din 28 septembrie

06:00

Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare după procesarea voturilor din toate cele 42 de secții de votare din raionul Nisporeni.Potrivit rezultatelor, PAS s-a clasat pe primul loc cu un scor de 57,56% (12.203 voturi). Pe locul al doilea se situează „Blocul Patriotic” – 11,07% (2.347 voturi), urmat de PPDA cu 8,79% (1.864 voturi).De asemenea, au depășit pragul de 3%: