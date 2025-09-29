CEC a numărat 55 de mandate pentru PAS

11:30

Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, le-a transmis alegătorilor săi un mesaj de mulțumire și încurajare după încheierea campaniei electorale, transmite Noi.md.„Dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-ați oferit. Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decît un vot – a fost o dovadă