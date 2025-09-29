Israelul a ras de pe fața pămîntului Mecca Tower, cea mai înaltă clădire din Gaza: imagini cu distrugerea
Noi.md, 29 septembrie 2025 15:30
Israelul a distrus în totalitate, în cîteva secunde, cea mai înaltă clădire din Sectorul Gaza. Este vorba despre Mecca Tower.Despre acest lucru a anunțat Canalul 24, cu referire la postările jurnalistului Ariel Oseran pe rețeaua de socializare X. Ariel Oseran a spus că Armata de Apărare a Israelului a emis o avertizare imediată de evacuare a locuitorilor clădirii din zona portuară a orașului G
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui fost judecător, vicepreședinte de instanță, căruia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plîngeri colective. Pot
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”: Reacția avocatului și procurorului # Noi.md
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”.O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite realitatea.{{838609}}Avocatul Lucian Rogac a declarat:„Consider decizia o ilegalitate crasă și un abuz admis de către judecători”.Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o c
În ultimele zile de weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4 400 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, transmite Noi.md.Cele mai frecvente abateri au fost depășirea limitei de viteză – 1 975 cazuri, nerespectarea indicatoarelor de prioritate și a semnalelor semafoarelor – 892 cazuri, conducerea sub influența alcoolului – 55 șo
Maia Sandu: Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare # Noi.md
Am demonstrat lumii întregi că sîntem o țară de oameni curajoși și demni – a declarat președinta Maia Sandu în următoarea zi după scrutinul parlamentar. Șefa statului a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor, subliniind importanța participării și responsabilității la alegeri.„Fiecare vot a contat. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara printr
Israelul a ras de pe fața pămîntului Mecca Tower, cea mai înaltă clădire din Gaza: imagini cu distrugerea # Noi.md
Luni, Consiliul UE a convenit să reia o serie de sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului său nuclear, care au fost suspendate după intrarea în vigoare a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA, sau acordul nuclear cu Iranul) în 2015.Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Consiliului UE, scrie „Adevărul European”.Decizia a fost luată după reintroducerea sancțiunilo
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare: Cum ar putea arăta noul Parlament al Republicii Moldova # Noi.md
După ce CEC a procesat 100% din procesele verbale, configurația viitorului legislativ (101 mandate) ar putea arăta în felul următor: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 50,2% din voturi, 55 de mandate Blocul Electoral Patriotic – 24,17%, 26 de mandate Blocul Electoral Alternativa – 7,96%, 8 mandate Partidul Nostru – 6,2%, 6 mandate Partidul Democrația
Curățenia urbană nu înseamnă doar străzi măturate sau coșuri de gunoi colectate la timp. Într-un oraș în continuă dezvoltare, precum Chișinăul, gestionarea deșeurilor vegetale devine o provocare reală. Primăverile aduc cu ele resturi de copaci, crengi aruncate după curățirea pomilor, iar toamna adună grămezi de frunze. Dacă aceste resturi nu sunt colectate și procesate corespunzător, ele se transf
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat astăzi rezultatele apelului destinat fermierilor din sectorul zootehnic, desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs, transmite moldpres.În cadrul apelului, au fost depuse în total 438 de cereri, solicitîndu-se o sumă totală de 190,62 mln lei. Din acestea, 437
Vezi cine ajunge în Parlament: Lista completă a noilor deputați după procesarea a 100% din voturi # Noi.md
La Chișinău, după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține 55 de mandate și își asigură o majoritate de sine stătătoare în viitorul legislativ de 101 locuri.Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei intră cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” obține 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partid
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 22 – 26 septembrie 2025.Pe parcursul săptămînii trecute, AIPA a autorizat spre plată 33,9 mil. lei - surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pentru forma de plată directă, după cum urmează: 27,
În țara noastră, bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces, reprezentînd peste 55% din totalul de decese provocate de afecțiuni netransmisibile. În contextul Zilei Mondiale a Inimii, marcată în acest an cu genericul „Fiecare bătaie a inimii contează”, autoritățile medicale subliniază importanța prevenției și a controlului regulat al sănătății inimii, transmite Noi.md.Asi
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a prezentat principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. {{838562}}Observatorii Promo-LEX au monitorizat 627 de secții la deschidere și au constatat că, în 93 de cazuri, urnele nu au fost sigilate corespunzător, iar în 58 de cazuri nu s-a respectat solemnitatea deschiderii. La închiderea urnelor, 27
Camera Reprezentanților (camera inferioară) a parlamentului Thailandei va fi dizolvată la 31 ianuarie 2026.Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Thailandei, Anutin Chanwirakun, care a făcut o declarație politică în parlamentul regatului, prezentînd programul noului guvern. {{838459}}„Vom considera 1 octombrie ca fiind prima zi de lucru a guvernului, iar peste patru luni, pe 31 ianuar
Pe 29 septembrie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, un prilej de a reflecta asupra unui fenomen care afectează întreaga planetă și fiecare comunitate în parte.Potrivit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), în Republica Moldova se estimează că, anual, se risipesc aproximativ 71 kg de alimente per locuitor, ceea ce în
Călătorii, care vor să meargă în Spania, trebuie să știe că în unele regiuni din această țară au fost emise avertizări de vreme rea.Astfel, călătorii, care vor să ajungă în Spania, sînt sfătuiți să evite zonele Valencia, Castellon și coasta de nord a Alicante.{{428799}}Acolo, autoritățile au emis cod portocaliu pentru vreme severă, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Centrul de C
Federația Rusă nu va stabili noi granițe în Ucraina.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut această declarație în timpul discursului său la Forumul de securitate de la Varșovia, transmite RBC-Ucraina, cu referire la The Guardian.Jurnaliștii l-au întrebat pe președintele Ucrainei dacă este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului. În răspunsul său, el a
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a purtat o discuție cu președintele Moldovei, Maia Sandu, felicitînd-o pentru victoria partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.Despre acest lucru președintele a relatat pe Telegram.{{839252}}„Am vorbit cu președinta Moldovei, Maia Sandu. Mă bucur să o felicit pe Maia pentru această victorie foarte importantă și să îi urez succe
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat douăzeci și unu cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:PTF „Leușeni” – 9 cazuri;PTF „Sculeni” – 4 cazuri;PTF „Palanca”
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 29 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,26lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,00 lei/litru (+6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Livrarea gazelor naturale pentru unii consumatori din raioanele Ialoveni și Dubăsari va fi întreruptă # Noi.md
Compania Ialoveni Gaz SRL a anunțat că, că în legătură cu executarea lucrărilor programate va fi întreruptă livrarea gazelor naturale pentru unii consumatori din orașul Ialoveni.Mai exact, „combustibilul albastru” va fi întrerupt pe str.Cișmelelor, str. I. Soltîs, str. Livezilor, str-la Livezilor, str. Victoria, str. M. Viteazul 40-64, str. V. Cupcea, str. Creanga 1/1-8, la 129 consumatori fin
Activitatea solară va fi intensă luni, 29 septembrie, ceea ce prezintă riscuri pentru Pămînt.Potrivit Oxu.Az, această informație a fost comunicată pe canalul Telegram al Laboratorului de astronomie solară al Institutului de cercetări spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{838856}}„Prognoza pentru o zi: situația geomagnetică - sînt posibile perturbări slabe, activitate - ridicată, în creșt
Reprezentanții și susținătorii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei s-au adunat astăzi, începînd cu ora 12.00, în fața Parlamentului la un protest pașnic, notează Noi.md. Despre oganizarea acțiunii de protest a anunțat duminică-seara liderul PSRM, Igor Dodon, care a spus că protestul va fi unul fără steaguri de partid.Astăzi, acesta a pre
Toamna aduce cu sine nu doar frumusețea peisajelor, ci și provocarea gestionării frunzelor căzute. Din păcate, în multe gospodării persistă încă obiceiul arderii frunzelor și a altor resturi vegetale.Deși pare o metodă simplă de curățenie, acest gest are consecințe grave asupra mediului, sănătății și este sancționat de lege.{{837501}}Prin arderea frunzelor se eliberează în atmosferă partic
Cum a evoluat Irina Rîngaci în cea de-a 4-a etapă a Seriei Mondiale de lupte feminine pe plajă # Noi.md
Renumita sportivă din Moldova, Irina Rîngaci a cîștigat medalia de aur în etapa a 4-a a Seriei Mondiale de lupte feminine pe plajă, care s-a desfășurat în perioada 27-28 septembrie în orașul Katerini (Grecia).{{838833}}Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate de pînă la 70 kg, compatrioata noastră a învins reprezentantele Bulgariei (3:0), Greciei (3:0), Ungariei (3:2) și Ucrai
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a lansat un apel la unitate și reconciliere, în cadrul unei conferințe de presă dedicate rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.„Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii. Indiferent cu cine au votat. Din păcate, divizarea și ura care s-au aruncat în aceste alegeri a fo
În Republica Moldova, trufele – ciuperci rare și prețioase – își duc existența ascunse sub pămînt, la adîncimi de 15-40 cm, transmite Noi.md.Deși nu sînt foarte cunoscute publicului larg, aceste specii au atras atenția cercetătorilor, printre care se numără Ștefan Manic, micolog și doctor habilitat în științele naturii, care a inventariat și clasificat aproximativ 900 de specii de ciuperci din
Mai multe microbuze, trase pe dreapta în fața Parlamentului: Au început verificările înainte de protestele din capitală # Noi.md
Mai multe mijloace de transport sînt trase pe dreapta pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, în regiunea Parlamentului. Oamenii legii au demarat aceste verificări în contextul protestelor anunțate pentru ora 12:00. {{839234}}Potrivit AGORA de la fața locului a surprins mai multe microbuze trase pe dreapta. După procedura de verificare, șoferii sînt lăsați să-și continue drumul. Mai mu
În seara zilei de 27 septembrie, în regiunea transnistreană (raionul Camenca) a izbucnit un incendiu într-un garaj.Un bărbat a făcut focul în sobă pentru a pregăti mîncare pentru animale și a intrat în casă fără să se asigure că cărbunii s-au stins complet. Despre acest lucru a anunțat presa locală.{{838128}}După un timp, o vecină a observat fumul și a chemat pompierii. În interior au luat
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a ieșit cu un mesaj public după încheierea campaniei electorale, transmite Noi.md.„Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să aibă înțelepciunea și puterea de a fi cu adevărat alături de popor, să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste și să construiască o guvernare dre
Comisia Electorală Centrală (CEC) a comunicat la această oră bilanțul preliminar de totalizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md."Alegerile s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. Totuși, potrivit Poliției, pe parcursul zilei, au fost înregistrate 236 de încălcări.{{839224}}La votare, s-au prezentat un milion 600 de mii de alegători, ceea ce
Prețurile la aur au atins un nivel record în timpul tranzacțiilor asiatice de luni, pe fondul creșterii cererii pentru activele de refugiu din cauza temerilor legate de o posibilă suspendare a activității guvernului SUA în această săptămînă, iar miza pe scăderea ratelor dobînzilor a oferit, de asemenea, un sprijin.Prețul spot al aurului a atins un nivel record de 3.799,41 dolari pentru o uncie
Marea Britanie se pregătește să revizuiască regulile privind șederea permanentă pentru migranți.Autoritățile discută înăsprirea criteriilor și introducerea de noi cerințe pentru cei care doresc să locuiască în țară.Informația este relatată de RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.Guvernul britanic examinează posibilitatea de a modifica procedura de obținere a permisului de ședere pe term
Unul dintre liderii blocului „Alternativa”, fostul procuror general și candidat la funcția de președinte al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a mulțumit tuturor cetățenilor țării noastre, indiferent de opțiunea lor de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Potrivit acestuia, votul fiecăruia merită respect, iar democrația înseamnă, în primul rînd - maturitate în fața rezultatului.„Ale
Andrei Năstase: Sper ca noul Parlament să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste # Noi.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, le-a transmis alegătorilor săi un mesaj de mulțumire și încurajare după încheierea campaniei electorale, transmite Noi.md.„Dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-ați oferit. Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decît un vot – a fost o dovadă
Mijlocașul echipei naționale a Moldovei, Artur Ioniță, a marcat primul său gol din acest sezon # Noi.md
Mijlocașul central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (79 de meciuri, 5+2), Artur Ioniță, a marcat un gol pentru Triestina în meciul din divizia a treia a Italiei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul de acasă din etapa a 7-a a Seriei C, grupa A, împotriva echipei Renate (3:0). Conaționalul nostru, care a intrat pe teren cu banderola de căpitan, a jucat pentru a patr
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat descoperirea unei ample scheme de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede provenite din Federația Rusă, transmite Noi.md.Potrivit unui comunivcat al CNA, în urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și alte localități, anchetatorii au identificat aproximativ 9 milioane de lei în criptovalută
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80 900 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24 389 traversări persoane; PTF Sculeni – 9 021 traversări persoane; PTF Leușeni – 10 063 traversări persoane; PTF Palanca – 6 863 traversări persoane; PT
Olesea Stamate, care a candidat la alegerile parlamentare în calitate de candidat independent, a venit cu un mesaj după rezultatele preliminare ale scrutnului din 28 septembrie, notează noi.md."Vreau să mulțumesc fiecărui alegător care m-a susținut. În condițiile actuale a fost un adevărat act de curaj.În contextul în care campania a fost doar despre sperietori (război, închiderea granițel
În septembrie 2025, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a încheiat faza a II-a a operațiunii „Icar – 2025”, raportînd succese notabile în prevenirea și depistarea traficului ilicit de vehicule cu numere de identificare (VIN) falsificate și a documentelor contrafăcute, transmite Noi.md.În cadrul operațiunii, polițiștii de frontieră au identificat mai multe acte false și autovehicule cu se
Liderul Partidului Republican INIMA MOLDOVEI, fostul bașcan al ATO Găgăuzia, Irina Vlah, a calificat alegerile parlamentare din țară drept o farsă și un spectacol de prost gust regizat.„Acestea nu au fost alegeri, dar o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este unul pe măsura eforturilor depuse de actorii implicați în acest
Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate.Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnǎ cetățeni
Ion Ceban, liderul Blocului "Alternativa", a scris azi-dimineață un mesaj, în care a venit cu mulțumiri, notează Noi.md."Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!", a scris azi Ion Ceban în rețelele sociale.Menționăm că Blocul "Alternativa", potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), intră în viitorul Parlament.La alegerile parlamentare de duminică, conform datelor CEC,
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-au încheiat cu o mobilizare scăzută în unele regiuni ale țării.Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), patru raioane nu au reușit să atingă pragul de 40% al participării alegătorilor.{{839172}}Raionul Cantemir a înregistrat cea mai mică prezență la vot din țară – doar 37,52% dintre alegători s-au prezentat la urne
Taifunul Bualoi a lovit Vietnamul în primele ore ale zilei de luni, provocînd distrugeri şi căderea reţelelor electrice.Cel puţin o persoană a decedat şi 12 pescari sînt daţi dispăruţi, în urma ploilor torenţiale şi a valurilor uriaşe provocate de furtună.Înainte de a ajunge pe uscat, Bualoi s-a deplasat de-a lungul coastei ţării timp de cîteva ore, provocînd valuri de pînă la opt metri, p
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a constatat că duminică pînă la ora 22:30, au fost prelucrate cu statut de incident 1135 cazuri.Printre incidentele confirmate, se numără:-Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (100 metri de la localul secției) – 2 cazuri;-Prezența nejustificată a pers
Ziua alegerilor i-a găsit pe unii moldoveni pe patul de spital, dar asta nu i-a împiedicat să-și exercite dreptul la vot.Sute de bolnavi din toată țara, fie după operații, fie aflați la tratament, și-au putut exprima opțiunea la secțiile deschise în incinta instituțiilor medicale. Pentru cei care nu s-au putut deplasa, urna mobilă a ajuns direct în saloane, însoțită de membri ai biroului elect
Mai mulți tineri au mers, duminică, cînd au avut loc alegeri parlamentare, pentru prima dată la vot.Entuziasmați și hotărîți, aceștia spun că își doresc o țară prosperă, cu locuri de muncă bine plătite și un viitor stabil acasă.{{839075}}Printre tinerii care și-au exercitat dreptul la vot pentru prima dată este și Adrian Tracenco, în vîrstă de 18 ani, din Ialoveni. El a venit cu un singur
Alegerile parlamentare de duminică au fost monitorizate cu atenție pe întreg parcursul zilei.Potrivit CEC, au fost acreditați în jur de 2200 de observatori și cîteva zeci de jurnaliști pentru alegerile legislative din 28 septembrie.{{839102}}Din partea misiunilor diplomatice străine au fost acreditați 35 de observatori. Cel mai mare interes l-au manifestat Ambasada Regatului Unit, cu 19 ob
Marți, pe unele adrese din capitală, nu va fi temporar apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, în data de 30 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-Schinoasa Deal, 3-Arborilor, 20, 10/1, 10A, 18,20-Grinelor, 18, 8-26{{824742}}-Stradela Avicena , 11, 7-31, 4-30-N. Testemițeanu, 17DTotodată, în intervalul 09:00 – 20:00, marț
