Maia Sandu: Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare

09:00

Mai mulți tineri au mers, duminică, cînd au avut loc alegeri parlamentare, pentru prima dată la vot.Entuziasmați și hotărîți, aceștia spun că își doresc o țară prosperă, cu locuri de muncă bine plătite și un viitor stabil acasă.{{839075}}Printre tinerii care și-au exercitat dreptul la vot pentru prima dată este și Adrian Tracenco, în vîrstă de 18 ani, din Ialoveni. El a venit cu un singur