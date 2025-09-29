(video) Accident la Hîncești: O șoferiță, transportată la spital după ce a ieșit pe contrasens și s-a lovit cu un Land Rover

13:20

Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți, scrie spynews.ro.