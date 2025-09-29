(video) Accident la Hîncești: O mașină, grav avariată, după ce a fost lovită de un camion

13:00

Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație dură, după scrutin, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut o nouă majoritate parlamentară prin „manipulare, intimidare și control instituțional total”. „Această campanie nu a fost o confruntare de idei, ci mai curând un măcel fără milă. Poliția a fost folosită pentru a intimida cetățenii, amenințările cu amenzi și controale au continuat până și în ziua votului, iar implicarea deschisă a Președintei în favoarea partidului de guvernare a compromis iremediabil procesul electoral”, notează formațiunea.