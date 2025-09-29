(video) Lupte de stradă într-un ring din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking

08:30

Peștii strălucesc de încredere astăzi, iar acest lucru aduce rezultate excelente. Vă surprindeți pe voi înșivă și pe alții cu abilitățile voastre de a rezolva probleme. Vă veți lăsa colegii impresionați. Încrederea voastră va fi mare și s-ar putea să vi se ofere un nou proiect. Simțiți-vă fericiți și sărbătoriți cu cei dragi. Un prieten vă poate vizita astăzi. Vă puteți bucura de o zi plină de distracție.