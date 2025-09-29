(audio) Acuzații de la Kremlin după alegerile parlamentare din RM: „Moldovenii care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze”
UNIMEDIA, 29 septembrie 2025 13:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declară că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie tass.ru.
• • •
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
„Împreună vom depăși provocările”. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu cu „victoria foarte importantă” în alegeri: Rusia pierde, iar Moldova în Europa câștigă # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu șefa statului Maia Sandu, după anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Liderul de la Kiev a felicitat-o pe președinta pentru victorie și i-a urat succes în consolidarea parcursului european al țării, se arată înntr-un mesaj de pe X.
(video) „Demnitate, maturitate și curaj”: Mesajul lui Nicușor Dan, după alegerile parlamentare din RM # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cătrora PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obținut majoritatea în Parlament. Nicușor Dan susține că moldovenii au făcut față unei presiuni „la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, scrie presa română.
Moldoveanca Cristina Ich, amenințată cu moartea. Ce mesaj îngrozitor a primit de la o femeie: „În 40 de zile...” # UNIMEDIA
Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți, scrie spynews.ro.
(video) Alerte cu bombă, vot cu acte neconforme și tentive de corupere: Promo-LEX, constatări și concluzii privind scrutinul din 28 septembrie # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a prezentat principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025.
(video) De la urne, în stradă. BEP, cu protest la Parlament, a doua zi după alegeri: PAS a pierdut în țară, iar diaspora a făcut tot posibilul ca Maia Sandu și „galbenii” să rămână la putere # UNIMEDIA
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat, în fața clădirii Parlamentului, o acțiune de protest, a doua zi după încheierea alegerilor parlamentare.
Peste 42.680 de locuitori din raionu Orhei au vot ieri în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală, 20247 de persoane au votat în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate.
(video) „Slavă Ucrainei”. Provocări la protestul BEP din fața Parlamentului: Un bărbat, imobilizat de carabinieri și scos din mulțime # UNIMEDIA
Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului a început cu provocări.
PAS și Blocul Patriotic aproape la egalitate: Cum au votat moldovenii la Drochia, raionul natal al premierului Dorin Recean # UNIMEDIA
În raionul Drochia, la baștina premierului Dorin Recean, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce în urma alegerilor parlamentare, obținând 31,74% din voturi, urmat îndeaproape de Blocul Patriotic cu 29,85%, conform rezultatelor afișate de CEC.
„Măcel politic”. PLDM, după scrutinul parlamentar: PAS a smuls majoritatea prin manipulare, în timp ce SIS, CEC și MAI au eliminat concurenții puterii. Maia Sandu se poate felicita # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație dură, după scrutin, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut o nouă majoritate parlamentară prin „manipulare, intimidare și control instituțional total”. „Această campanie nu a fost o confruntare de idei, ci mai curând un măcel fără milă. Poliția a fost folosită pentru a intimida cetățenii, amenințările cu amenzi și controale au continuat până și în ziua votului, iar implicarea deschisă a Președintei în favoarea partidului de guvernare a compromis iremediabil procesul electoral”, notează formațiunea.
PAS în frunte, Blocul Patriotic aproape la egalitate: Cum au votat moldovenii la Drochia, raionul natal al premierului Dorin Recean # UNIMEDIA
În raionul Drochia, la baștina premierului Dorin Recean, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce în urma alegerilor parlamentare, obținând 31,74% din voturi, urmat îndeaproape de Blocul Patriotic cu 29,85%, conform rezultatelor afișate de CEC.
Olesea Stamate, cu analiză a rezultatelor scrutinului din 28 septembrie: „Avem o ţară sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campanie” # UNIMEDIA
Olesea Stamate, candidata independentă la alegerile parlamentare, le-a mulțumit alegătorilor săi pentru susținere. Politiciana a venit cu un mesaj pe rețele, în care a făcut o analiză a rezultatelor scrutinului. „Avem o ţară sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campanie”, a scris aceasta pe rețele.
(video) Provocări la protestul BEP din fața Parlamentului: Un bărbat, imobilizat de carabinieri și scos din mulțime # UNIMEDIA
Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului a început cu provocări.
Carburanții nu contenesc din scumpiri: Vezi cât vor costa mâine și ce stații PECO au cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, mâine, 30 septembrie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină va costa cu 2 bani mai mult decât astăzi, iar cel de motorină va fi mai scump cu 4 bani.
Încă un copil infectat cu o bacterie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit: Este al șaptelea deces înregistrat # UNIMEDIA
Al șaptelea copil infectat la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit. Este vorba despre o fetiță de trei luni care fusese transferată la București la cererea părinților, scrie presa română.
(video) Peste 1,6 milioane de moldoveni au votat la alegerile parlamentare: CEC a anunțat primele rezultate preliminare oficiale # UNIMEDIA
Peste 1,6 milioane de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ceea ce reprezintă 52,2% din alegătorii incluși pe listele electorale. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente majore în secțiile de votare din străinătate, iar în țară poliția a înregistrat 236 de încălcări ale procesului electoral, inclusiv fotografierea buletinelor, agitație electorală interzisă și suspiciuni de corupere a alegătorilor, a anunțat președinta CEC, Angela Caraman, într-o conferință de presă.
(video) Promo-LEX a prezentat principalele constatări și concluzii privind scrutinul din 28 septembrie # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a prezentat principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025.
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat, în fața clădirii Parlamentului, o acțiune de protest, a doua zi după încheierea alegerilor parlamentare.
(stop cadru) „Noi nu participăm”: Igor Grosu despre protestul BEP de la ora 12, din fața Parlamentului # UNIMEDIA
Liderus PAS, Igor Grosu, a ironizat pe seama protestului organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic. Vezi cum a răspuns președintele Parlamentului când a fost întrebat ce părere are despre această manifestație.
(video) CEC anunță primele rezultate preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare: Cum va arăta noul Legislativ # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025.
(video) „Moldova, mă închin în fața ta”: Președintele PAS, Igor Grosu, primele declarații după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Președintele PAS, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare. „Dacă Moldovei îi va fi bine, tuturor cetățenilor le va fi bine”, a menționat Grosu.
Blocul Patriotic, victorie zdrobitoare în Găgăuzia: A luat peste 82% din voturile alegătorilor, fiind urmat de Alternativa # UNIMEDIA
În Găgăuzia, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, a obținut un rezultat covârșitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Din totalul de 57.147 de alegători prezenți la urne, formațiunea a acumulat 82,35% (47.061 de voturi).
Blocul Patriotic, victorie zdrobitoare la Găgăuzia: A luat peste 82% din voturile alegătorilor, fiind urmat de Alternativa # UNIMEDIA
La Găgăuzia, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, a obținut un rezultat covârșitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Din totalul de 57.147 de alegători prezenți la urne, formațiunea a acumulat 82,35% (47.061 de voturi).
(live) „Moldovenii sunt un popor neînfricat și demn”: Președintele PAS, Igor Grosu, primele declarații după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Președintele PAS, Igor Grosu, susține o conferință de presă.
Prima ninsoare a sezonului a acoperit Transfăgărășanul, în special zona Bâlea Lac, anunță DRDP Brașov. Drumarii vor interveni cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, scrie observatornews.ro.
(live) Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutinul din 28 septembrie # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor prezintă principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025.
(video) O femeie, găsită carbonizată în urma incendiului devastator de la hotelul din Prahova: Pompierii încă luptă cu flăcările # UNIMEDIA
Incendiu uriaș la un hotel din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. În interiorul hotelului se aflau cinci persoane, în momentul declanșării focului, scrie presa română.
„Vom fi alături de Republica Moldova”: Ilie Blojan, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor parlamentare # UNIMEDIA
Prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare. „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova”, a scris Ilie Bolojan.
(live/update) CEC anunță primele rezultate preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare: Cum va arăta noul Legislativ # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025.
Ultima oră! Rezultate finale ale alegerilor parlamentare: PAS, cu majoritate în noul legislativ. Ce formațiuni au mai intrat # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, asigurându-și astfel , din nou, majoritatea în Legislativ.
(video) O femeie, găsită carbonizată în urma incendiului devastator de la hotelul din Prahova: Pompierii încă luptă luptă cu flăcările # UNIMEDIA
Incendiu uriaș la un hotel din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. În interiorul hotelului se aflau cinci persoane, în momentul declanșării focului, scrie presa română.
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat # UNIMEDIA
O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional, scrie adevarul.ro.
(live) CEC anunță primele rezultate preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare: Cum va arăta noul Legislativ # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025.
Peste 29.200 moldoveni din România au votat ieri la alegerile parlamentare: Pe cine au ales cetățenii # UNIMEDIA
Peste 29.000 de moldoveni au votat duminică, în România, pentru membrii Parlamentului de la Chişinău.
Peste 19.820 de locuitori din raionul Glodeni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor afișate de CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat la limită față de Blocul Patriotic.
Competiție strânsă la Fălești: PAS și BEP au depășit Partidul Nostru în raionul de baștină al lui Renato Usatîi și al Maiei Sandu # UNIMEDIA
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Fălești, raionul de baștină al președintei Maia Sandu, și al liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, 30873 au participat la scrutin. Cele mai multe sufragii a înregistrat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
Peste 19.820 de locuitori din raionul Glodeni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor afișate de CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat la limită față de Blocul Patriotic.
Circa 41,750 de cetățeni din Ialoveni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor anunțate de Comisia Electorală Centrală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 65,57% dintre voturi.
Un fost militar american, veteran din Irak, autor atacului armat într-o biserică din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți # UNIMEDIA
Un veteran al războiului din Irak a deschis focul asupra credincioșilor adunați într-o biserică mormonă din Michigan, apoi a incendiat clădirea. Cel puțin patru persoane au fost ucise, alte opt au fost rănite, iar atacatorul a fost împușcat mortal de polițiști, scrie adevarul.ro.
Duelul PAS-Alternativa, la Chișinău: Cum s-au împărțit voturile cetățenilor din capitală, la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Peste 375.000 de chișinăuieni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor preliminare ale CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cel mai mare sprijin, cu 52,68% din sufragii.
Pe 29 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative precum excomunicarea lui Frederic al II-lea și semnarea Acordului de la München.
PAS câștigă detașat la Cahul, raionul natal al lui Igor Grosu: A obţinut 44% din sufragii, devansând BEP și celelalte formațiuni # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o victorie categorică în raionul Cahul, de baștină al președintelui Parlamentului Igor Grosu, liderul formațiunii, acumulând 44,35% din voturile alegătorilor.
(video) Incendiu de proporții la un hotel din România. Pompierii intervin cu forțe sporite # UNIMEDIA
Pompierii militari din Prahova intervin, luni dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani, scrie adevarul.ro.
Nativii Berbec se pot aștepta la călătorii neașteptate, iar Vărsătorii renunță la trecut: Află cum te eliberează astrele astăzi # UNIMEDIA
Peștii strălucesc de încredere astăzi, iar acest lucru aduce rezultate excelente. Vă surprindeți pe voi înșivă și pe alții cu abilitățile voastre de a rezolva probleme. Vă veți lăsa colegii impresionați. Încrederea voastră va fi mare și s-ar putea să vi se ofere un nou proiect. Simțiți-vă fericiți și sărbătoriți cu cei dragi. Un prieten vă poate vizita astăzi. Vă puteți bucura de o zi plină de distracție.
PAS, peste Partidul Nostru, la Fălești: Cum s-a votat în raionul de baștină al Maiei Sandu și al lui Renato Usatîi # UNIMEDIA
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, în Fălești, raionul de baștină al președintei Maia Sandu, și al liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, 30873 au participat la scrutin. Cele mai multe sufragii a înregistrat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică seară că intenționează să facă demersurile pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului președinte Igor Dodon, scrie adevarul.ro.
