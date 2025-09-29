Vladimir Plahotniuc, în țară, dar judecat tot „în lipsă”: Fostul lider PD nu s-a prezentat la ședința pe furtul miliardului. Ce a decis instanța
UNIMEDIA, 29 septembrie 2025 15:20
Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în cauza penală „Frauda Bancară”. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.
• • •
Acum 5 minute
15:40
(video) Blonda care a stârnit delirul fanilor la concertul lui Dan Balan de la București. Cine e dansatoarea care a făcut show total pe scenă: „O adevărată Chica Bomb” # UNIMEDIA
Două zile de spectacol incendiar au avut loc la București, în acest weekend. Dan Balan a susținut primul său concert mare, după mai mulți ani de absență. Sala Palatului a găzduit evenimentul care a trezit nostalgia în sufletele a mii de fani. Artistul din Republica Moldova a oferit un show de zile mari, însă una dintre dansatoarele sale a ridicat publicul în picioare, scrie protv.ro.
Acum 30 minute
15:20
15:10
(video) Cu sau fără Ucraina în UE: Cum răspunde Maia Sandu, întrebată dacă Moldova va cere decuplarea în procesul de aderare # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a declarat că atât Moldova, cât și Ucraina au întrunit condițiile necesare pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Întrebată dacă Chișinăul ar putea solicita decuplarea de Kiev în parcursul european, șefa statului a evitat un răspuns direct, reiterând în schimb principiul meritocratic al extinderii UE.
Acum o oră
15:00
Moment istoric în fotbal: S-a folosit pentru prima dată cartonașul verde. Ce s-a întâmplat # UNIMEDIA
Un moment istoric pentru fotbalul internațional s-a petrecut la Campionatul Mondial U20, unde s-a folosit pentru prima dată cartonașul verde, în noua sa formulă, scrie gsp.ro.
14:50
(video) Maia Sandu, după scrutinul parlamentar din RM: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, este a țării și trebuie să o folosim pentru toți cetățenii # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a mulțumit moldovenilor pentru vot, subliniind că victoria nu este a unui partid, dar a țării.
14:50
(video) Avocat: „Separarea cauzei lui Plahotniuc de dosarul complex privind frauda bancară este irațională și fără baze juridice” # UNIMEDIA
Separarea cauzei de învinuire a lui Vlad Plahotniuc de dosarul complex privind frauda bancară are scopul de a transforma procesul într-un show televizat și nu într-o justiție corectă. Este reacția avocatului fostului lider PDM, care precizează că prin acest demers al procurorilor va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”.
Acum 2 ore
14:40
14:40
14:20
14:10
Politicianul AUR, care s-a prăbușit cu avionul în Iași, va fi transferat în străinătate: Medicii i-au amputat picioarele, iar starea lui rămâne critică # UNIMEDIA
Marian Jan Chiriță, pilotul care s-a prăbușit cu avionul sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea municipiului Iași, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică, scrie presa română.
14:00
(audio) Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine” # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declară că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie tass.ru.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
13:50
(video) Lupte de stradă într-un ring din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking # UNIMEDIA
Nebunie la São Paulo, Brazilia, în timpul unui meci dintre legenda MMA Wanderlei Silva, cunoscut sub numele de „Ucigașul cu toporul”, și boxerul Rafael „Popo” Freitas, scrie adevarul.ro.
13:50
Acum 4 ore
13:40
(video) Alerte cu bombă, vot cu acte neconforme și tentative de corupere: Promo-LEX, constatări și concluzii privind scrutinul din 28 septembrie # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a prezentat principalele constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025.
13:40
„Împreună vom depăși provocările”. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu cu „victoria foarte importantă” în alegeri: Rusia pierde, iar Moldova în Europa câștigă # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu șefa statului Maia Sandu, după anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Liderul de la Kiev a felicitat-o pe președinta pentru victorie și i-a urat succes în consolidarea parcursului european al țării, se arată înntr-un mesaj de pe X.
13:30
(video) „Demnitate, maturitate și curaj”: Mesajul lui Nicușor Dan, după alegerile parlamentare din RM # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cătrora PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obținut majoritatea în Parlament. Nicușor Dan susține că moldovenii au făcut față unei presiuni „la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, scrie presa română.
13:20
Moldoveanca Cristina Ich, amenințată cu moartea. Ce mesaj îngrozitor a primit de la o femeie: „În 40 de zile...” # UNIMEDIA
Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți, scrie spynews.ro.
13:10
13:10
(video) De la urne, în stradă. BEP, cu protest la Parlament, a doua zi după alegeri: PAS a pierdut în țară, iar diaspora a făcut tot posibilul ca Maia Sandu și „galbenii” să rămână la putere # UNIMEDIA
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat, în fața clădirii Parlamentului, o acțiune de protest, a doua zi după încheierea alegerilor parlamentare.
13:10
Peste 42.680 de locuitori din raionu Orhei au vot ieri în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală, 20247 de persoane au votat în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate.
13:00
(video) „Slavă Ucrainei”. Provocări la protestul BEP din fața Parlamentului: Un bărbat, imobilizat de carabinieri și scos din mulțime # UNIMEDIA
Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului a început cu provocări.
13:00
PAS și Blocul Patriotic aproape la egalitate: Cum au votat moldovenii la Drochia, raionul natal al premierului Dorin Recean # UNIMEDIA
În raionul Drochia, la baștina premierului Dorin Recean, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce în urma alegerilor parlamentare, obținând 31,74% din voturi, urmat îndeaproape de Blocul Patriotic cu 29,85%, conform rezultatelor afișate de CEC.
13:00
„Măcel politic”. PLDM, după scrutinul parlamentar: PAS a smuls majoritatea prin manipulare, în timp ce SIS, CEC și MAI au eliminat concurenții puterii. Maia Sandu se poate felicita # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație dură, după scrutin, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut o nouă majoritate parlamentară prin „manipulare, intimidare și control instituțional total”. „Această campanie nu a fost o confruntare de idei, ci mai curând un măcel fără milă. Poliția a fost folosită pentru a intimida cetățenii, amenințările cu amenzi și controale au continuat până și în ziua votului, iar implicarea deschisă a Președintei în favoarea partidului de guvernare a compromis iremediabil procesul electoral”, notează formațiunea.
12:50
12:40
Olesea Stamate, cu analiză a rezultatelor scrutinului din 28 septembrie: „Avem o ţară sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campanie” # UNIMEDIA
Olesea Stamate, candidata independentă la alegerile parlamentare, le-a mulțumit alegătorilor săi pentru susținere. Politiciana a venit cu un mesaj pe rețele, în care a făcut o analiză a rezultatelor scrutinului. „Avem o ţară sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campanie”, a scris aceasta pe rețele.
12:40
12:30
Carburanții nu contenesc din scumpiri: Vezi cât vor costa mâine și ce stații PECO au cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, mâine, 30 septembrie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină va costa cu 2 bani mai mult decât astăzi, iar cel de motorină va fi mai scump cu 4 bani.
12:30
Încă un copil infectat cu o bacterie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit: Este al șaptelea deces înregistrat # UNIMEDIA
Al șaptelea copil infectat la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit. Este vorba despre o fetiță de trei luni care fusese transferată la București la cererea părinților, scrie presa română.
12:20
(video) Peste 1,6 milioane de moldoveni au votat la alegerile parlamentare: CEC a anunțat primele rezultate preliminare oficiale # UNIMEDIA
Peste 1,6 milioane de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ceea ce reprezintă 52,2% din alegătorii incluși pe listele electorale. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente majore în secțiile de votare din străinătate, iar în țară poliția a înregistrat 236 de încălcări ale procesului electoral, inclusiv fotografierea buletinelor, agitație electorală interzisă și suspiciuni de corupere a alegătorilor, a anunțat președinta CEC, Angela Caraman, într-o conferință de presă.
12:20
12:20
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat, în fața clădirii Parlamentului, o acțiune de protest, a doua zi după încheierea alegerilor parlamentare.
12:00
(stop cadru) „Noi nu participăm”: Igor Grosu despre protestul BEP de la ora 12, din fața Parlamentului # UNIMEDIA
Liderus PAS, Igor Grosu, a ironizat pe seama protestului organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic. Vezi cum a răspuns președintele Parlamentului când a fost întrebat ce părere are despre această manifestație.
Acum 6 ore
11:40
11:40
(video) „Moldova, mă închin în fața ta”: Președintele PAS, Igor Grosu, primele declarații după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Președintele PAS, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare. „Dacă Moldovei îi va fi bine, tuturor cetățenilor le va fi bine”, a menționat Grosu.
11:40
Blocul Patriotic, victorie zdrobitoare în Găgăuzia: A luat peste 82% din voturile alegătorilor, fiind urmat de Alternativa # UNIMEDIA
În Găgăuzia, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, a obținut un rezultat covârșitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Din totalul de 57.147 de alegători prezenți la urne, formațiunea a acumulat 82,35% (47.061 de voturi).
11:30
11:20
11:20
Prima ninsoare a sezonului a acoperit Transfăgărășanul, în special zona Bâlea Lac, anunță DRDP Brașov. Drumarii vor interveni cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, scrie observatornews.ro.
11:10
11:00
(video) O femeie, găsită carbonizată în urma incendiului devastator de la hotelul din Prahova: Pompierii încă luptă cu flăcările # UNIMEDIA
Incendiu uriaș la un hotel din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. În interiorul hotelului se aflau cinci persoane, în momentul declanșării focului, scrie presa română.
11:00
„Vom fi alături de Republica Moldova”: Ilie Blojan, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor parlamentare # UNIMEDIA
Prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare. „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova”, a scris Ilie Bolojan.
10:50
10:50
Ultima oră! Rezultate finale ale alegerilor parlamentare: PAS, cu majoritate în noul legislativ. Ce formațiuni au mai intrat # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, asigurându-și astfel , din nou, majoritatea în Legislativ.
10:40
10:40
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat # UNIMEDIA
O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional, scrie adevarul.ro.
10:40
10:20
Peste 29.200 moldoveni din România au votat ieri la alegerile parlamentare: Pe cine au ales cetățenii # UNIMEDIA
Peste 29.000 de moldoveni au votat duminică, în România, pentru membrii Parlamentului de la Chişinău.
10:10
Peste 19.820 de locuitori din raionul Glodeni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit rezultatelor afișate de CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat la limită față de Blocul Patriotic.
09:50
Competiție strânsă la Fălești: PAS și BEP au depășit Partidul Nostru în raionul de baștină al lui Renato Usatîi și al Maiei Sandu # UNIMEDIA
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Fălești, raionul de baștină al președintei Maia Sandu, și al liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, 30873 au participat la scrutin. Cele mai multe sufragii a înregistrat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
