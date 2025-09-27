Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova

17:00

15 000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară, anunță vineri, 26 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit informațiilor, din acest lot, 5000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5000 de seturi au...