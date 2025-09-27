Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca
Ziarul de Garda, 27 septembrie 2025 16:30
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, țara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată, potrivit Agerpres. „Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 care a durat câteva ore. Una sau două drone au...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
16:30
Acum 2 ore
15:40
Falsurile despre relația Uniunea Europeană – R. Moldova, demontate de experiența țărilor membre ale Uniunii # Ziarul de Garda
În campaniile electorale din R. Moldova, Uniunea Europeană a devenit constant subiect al mașinăriei de propagandă. Pe lângă dezbaterile legitime despre direcția politică a țării, spațiul public a fost inundat de fiecare dată de falsuri, conspirații și narațiuni alarmiste, menite să semene frică și confuzie în rândul cetățenilor. De la „închiderea bisericilor” până la „valuri...
15:30
Alegerile parlamentare vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie, vor fi monitorizate, în total, de 3423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912...
15:10
VIDEO/ Un preot din Hîncești ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină” în timpul slujbei religioase # Ziarul de Garda
Astăzi, pe 27 septembrie, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”. Potrivit informațiilor oferite de IGP, ziarele cu titlul „Sare și Lumină” ar fi fost tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat...
15:00
„Îmi trăiesc a doua viață, am împlinit 95 de ani.” Mesajul unei cititoare ZdG în ajunul alegerilor parlamentare: „Mă rugam zile și nopți să ne scape Dumnezeu de hoți, tâlhari, mincinoși, trădători de neam. Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea…” # Ziarul de Garda
La ai săi 95 de ani, Teodora Rotaru, o cititoare fidelă a ZdG și o pro-europeană convinsă, își amintește de copilăria sa marcată de război, foamete și deportări, dar și de perioada trăită sub mai multe regimuri politice. Chiar dacă a trecut prin diferite încercări, femeia nu-și pierde speranța și crede într-un viitor prosper și...
Acum 4 ore
14:50
Aparataje și instrumentar utilizat în stomatologie ascunse, depistate de vameși la Leușeni # Ziarul de Garda
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat două tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal. Cazurile au fost documentate după ce controlului de specialitate au fost supuse două unități de transport, de model Mercedes-Benz Vito și Mercedes-Benz Sprinter, ce se deplasau din...
14:40
LIVE TEXT/ Infrastructura civilă din regiunea Odesa, vizată de un atac cu drone peste noapte. Război în Ucraina, ziua 1312 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 În noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lovit infrastructura civilă din regiunea Odesa, provocând un incendiu la o instalație de transport. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, potrivit Ukrinform. „În timpul nopții, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone de atac....
14:10
„Mă adresez pentru ultima oară din viața mea.” Un cititor ZdG de 82 de ani, despre importanța alegerilor parlamentare: „Înapoi spre întuneric – Nu, doar înainte – spre Lumină” # Ziarul de Garda
Radu Iosipoi (82 de ani) este locuitor al satului Dănceni, raionul Ialoveni, și un cititor fidel al ZdG. A venit la redacție direct din spital pentru a ne aduce o scrisoare în care vorbește despre importanța alegerilor din 28 septembrie pentru istoria și viitorul R. Moldova. El amintește despre greutățile prin care au trecut oamenii,...
14:00
Poliția anunță că tânăra dată dispărută pe 26 septembrie a fost găsită moartă la marginea orașului Cahul, într-o zonă împădurită. Preliminar, oamenii legii au stabilit urme de leziuni caracteristice strangulării. „Cu regret, cu puțin timp în urmǎ, tânǎra a fost depistată decedatǎ, într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Preliminar, în urma examinării efectuate de...
13:20
Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia # Ziarul de Garda
Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă, 27 septembrie, la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, relatează dpa, citați de Agerpres. „Astăzi, exprim solidaritate neechivocă și deplină cu toți aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianței a fost...
Acum 6 ore
12:40
Președinția semnalează un nou fals: „Poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni” # Ziarul de Garda
Președinția atenționează cetățenii despre un nou fals care circulă pe rețele. Potrivit acestora, ar fi vorba despre un fals privind mobilizarea R. Moldova și a României, dar și despre „pretinse înțelegeri de a trimite trupe”. Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Preșidinției a venit cu un mesaj prin care semnalează un nou fals distribuit online....
12:20
Delegația Adunării Parlamentare a OSCE în R. Moldova: „Sperăm să observăm alegeri pașnice, unde candidații sunt liberi, iar alegătorii își fac vocea auzită” # Ziarul de Garda
Delegația Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, aflată la Chișinău în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, au venit cu un mesaj pe rețele înainte de scrutin. Paula Cardoso, Coordonator special și Linnéa Wickman, șefa delegației AP OSCE au spus, pe 26 septembrie, că se așteaptă la „observări pașnice”. Într-un videoclip...
12:20
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor decide nu doar cine va guverna R. Moldova, dar și direcția pe care țara o va urma în următorii ani. Pe de o parte, miza este continuarea parcursului european – integrarea în UE, reformele în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor statului. Pe de altă parte, partidele pro-ruse încearcă...
11:20
Alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală în 30 de secții de votare din țară și din străinătate # Ziarul de Garda
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor utiliza atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice, potrivit unui comunicat CEC. Evidența electronică se face prin intermediul tabletelor digitale. „Alegătorii vor prezenta actul de identitate...
11:00
Oameni/ Vocea unui cetățean moldovean de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi, cu siguranță, atrasă în acest război…” # Ziarul de Garda
Acum câteva zile, când încercam să iau legătura cu Alexandru Cubov, comandantul unității de vehicule aeriene fără pilot a Forțelor Armate ale Ucrainei, acesta participa la operațiunile militare din regiunea Pokrovsk. Atmosfera și condițiile nu erau deloc potrivite pentru realizarea unui interviu. Alexandru însă a acceptat să răspundă la întrebările ZdG și astfel am aflat...
Acum 8 ore
10:40
Un fost europarlamentar a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European # Ziarul de Garda
Fostul europarlamentar Nathan Gill, una dintre figurile importante ale Brexit, a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European și în politica internă, potrivit Biziday. Fost lider al Reform UK (anterior UKIP și Partidul Brexit) din Țara Galilor, Nathan Gill, acum în vârstă de 52...
10:30
AUDIO/ Plahotniuc, către Chicu: indicații de numire în funcție a unei actuale candidate pe lista Blocului „Alternativa”. Chicu: „Ok, am înțeles”. Interceptări ale unei discuții atribuite lui Plahotniuc și Chicu # Ziarul de Garda
Gabriela Cuneva, candidata de pe poziția a 8-a a Blocului Politic „Alternativa” pentru fotoliul de deputat, ar fi fost numită în funcția de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor la indicația lui Plahotniuc. „Mie-mi trebuie să treacă Cunev, că mă interesează nu ea, cât mă interesează soțul, care e candidat la deputați”, s-a adresat...
10:20
Vineri, la Soroca și Hîncești au avut loc percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor # Ziarul de Garda
Vineri, 26 septembrie, la Soroca și Hîncești au avut loc mai multe percheziții și verificări, anunță Poliția. În cadrul acestora, oamenii legii au descoperit mai multe materiale publicitare, mijloace bănești în diverse valute, dar și mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestinǎ....
10:10
R. Moldova a fost și rămâne unul dintre cele mai expuse state europene la ingerințele Kremlinului, recunosc autoritățile Uniunii Europene, iar tacticile de propagandă testate aici sunt adesea replicate ulterior și în alte țări europene. „Moldova și Ucraina sunt doar teren de testare. Urmează restul Europei. Ținta este clară: să influențeze alegeri, să împingă în...
10:00
Mesaj emoționant al unui tânăr din diasporă, care îndeamnă oamenii să iasă la vot: „Dușmanul este puternic și hotărât să ne distrugă… Nu are nevoie de tancuri sau de gloanțe pentru asta, ci de internet și de platformele pe care le folosim zilnic” # Ziarul de Garda
Oleg Muschei este un tânăr care locuiește în Franța. A plecat din R. Moldova în urmă cu șase ani, după ce spune că tatăl său a ajuns să fie urmărit penale pentru fapte pe care nu le-a comis. El vine cu un îndemn la vot și vorbește emoționant despre cum este văzută azi R. Moldova...
09:50
Alliance4Europe/ Încă în marș (online): Cum vizează Fundația pentru Combaterea Nedreptății din Rusia alegerile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Un raport al Alliance4Europe prezintă activitățile operațiunii care au vizat Moldova între 19 iunie 2025 și 25 septembrie, ilustrând modul în care a folosit site-uri web de știri fabricate de inteligență artificială, uzurparea partidului de guvernământ din R. Moldova, precum și utilizarea pe scară largă a conturilor anonime de socializare, a influencerilor politici aliniați cu...
09:20
LIVE TEXT/ Un atac cu drone asupra Zaporijjea a provocat mai multe incendii. Război în Ucraina, ziua 1312 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Pe 26 septembrie, în jurul orei 23:00, rușii au lansat un atac cu vehicule aeriene fără pilot asupra orașului Zaporijjea. „În urma atacurilor, a izbucnit un incendiu într-un magazin cu o suprafață de 50 de metri pătrați. Salvatorii au stins rapid incendiul. Două mașini și clădirile din vecinătate au fost, de asemenea, avariate”,...
Acum 24 ore
23:50
LIVE TEXT/ Zelenski afirmă că dronele maghiare au încălcat spațiul aerian al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 23:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 26 septembrie că dronele de recunoaștere, probabil aparținând Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei de-a lungul frontierei, scrie presa ucraineană. Acesta este primul incident de acest gen raportat. Într-o declarație publicată pe X, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au înregistrat incursiuni ale dronelor deasupra zonelor de frontieră...
23:50
CEC l-a sancționat pe Dorin Recean cu avertisment pentru utilizarea resurselor administrative după contestația Blocului electoral „Alternativa” # Ziarul de Garda
Premierul Dorin Recean a fost sancționat sub formă de avertisment. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). Pe 24 septembrie, Blocul electoral „Alternativa” a depus la CEC contestația privind care „contestă presupusa acțiune ileagală a lui Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova și candidat la funcția de deputat în...
21:30
ULTIMA ORĂ/ CEC ANULEAZĂ înregistrarea candidaților partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
21:20
21:10
20:50
20:40
Un primar din raionul Dubăsari, ales din partea unui partid „pro-european”, ar chema localnicii să participe la un protest de „Ziua Tăcerii” # Ziarul de Garda
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localitǎți din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilǎ „Telegram”, un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru sămbătă, 27 septembrie, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate. Potrivit surselor ZdG, este vorba de...
20:40
20:20
VIDEO/ Ferme de trolli pe Tik Tok, narațiuni propagandistice rusești și beneficiarii acestora. Mădălina Voinea, Expert Forum România, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Peste 93 de milioane de vizualizări au acumulat aproape 500 de conturi propagandistice pe TikTok, în perioada 1-23 septembrie 2025, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O arată datele Expert Forum România (EFOR), care a monitorizat comportamentul acestor conturi ce par să acționeze concertat. Despre asta a vorbit Mădălina Voinea, coordonatoarea...
19:50
Serbia a reținut doi organizatori de tabere militare pentru tineri din R. Moldova și România. Aceștia au fost antrenați în caz de conflict în ziua alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în R. Moldova, anunță vineri, 26 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potiviti Ministerului Afacerilor Interne din Serbia, cei arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de...
19:30
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută # Ziarul de Garda
În UTA Găgăuzia au fost desfășurate vineri, 26 septembrie, percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. „Aceștia ar fi utilizat...
19:30
EDITORIAL/ Da’ eu cu cine votez? O analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot # Ziarul de Garda
22 de concurenți electorali ar putea fi în buletinul de vot dacă până duminică, 28 septembrie, nimeni nu va fi scos sau nu se va retrage din cursă. La startul campaniei electorale au fost 23 de candidați. Luni, 22 septembrie, Blocul „Unirea Națiunii” (BUN), unionist, s-a retras din campanie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate...
19:10
VIDEO/ Maratonul promisiunilor electorale fantasmagorice: de la indemnizații pentru copii de 200 de mii de lei și gaz „de trei ori mai ieftin” la investiții și creșteri economice ca în Singapore și Dubai # Ziarul de Garda
În această campanie electorală, promisiunile politicienilor sunt livrate către potențialii alegători „cu viteza luminii”. Ofertele partidelor sunt pe cât se poate de umflate, mergând pe vechea rețetă, deja folosită în precedentele campanii – „lapte și miere” pentru pensionari și salariați, gaz de trei ori mai ieftin și indemnizații de zeci de mii de lei. Unii...
19:00
CEC a sancționat Blocul „Alternativa” pentru un video în care Ion Ceban ține un buletin de vot pe care a fost aplicată ștampila VOTAT # Ziarul de Garda
În ședința de astăzi, 26 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat o contestație depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva „аcțiunilor ilegale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA și ale lui Iоn Сeban, саndidаt lа funcția de deputat”. Membrii CEC au decis să aplice sancțiune sub formă de avertisment pentru a preveni „eventuale încălcări pe...
18:30
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”. Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație sub acoperire # Ziarul de Garda
Din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, Ziarul de Gardă a documentat sub acoperire cum a luat naștere, s-a dezvoltat și cum a crescut o rețea de conturi cu identități false pe Tik Tok și Facebook, controlată de „curatori” din Federația Rusă și plătită „direct de la Moscova”, pe care am numit-o „Armata digitală...
18:30
Fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat, întrebat despre dosarul penal în care este învinuit: „Niciodată nu am oferit, nu am propus, cumpărarea vreunui deputat. Am dușmani în politică” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat în timp ce este învinuit de corupere activă, susține că „niciodată nu a oferit, propus, cumpărarea vreunui deputat”. În cadrul dezbaterilor electorale organizate de Pro TV Chișinău, ZdG l-a întrebat pe Nichiforciuc dacă „cumpărarea deputaților este un mod cinstit,...
18:20
Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă # Ziarul de Garda
În perioada 7–23 septembrie 2025, Centrul CONTACT, cu sprijinul Fundației Est-Europene și sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, a organizat șase dezbateri publice electorale în mai multe localități ale Republicii Moldova: Răzeni (Ialoveni), Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți și Cimișlia. La dezbateri au participat: 10 reprezentanți ai partidelor politice și blocurilor electorale și...
18:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ „Patrioții” rămân fără „Inima Moldovei”, Preoți pro-Kremlin, Șor îi susține pe „roșii”? # Ziarul de Garda
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de membrii CEC, a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni. Irina Vlah a condamnat decizia, menționând...
17:50
Asociația Promo-LEX semnalează utilizarea resurselor administrative și implicarea cultelor religioase în campania electorală # Ziarul de Garda
Utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală și comportamentul inautentic coordonat pe rețelele de socializare, sunt câteva dintre constatările Asociației Promo-LEX înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova. Asociația Promo-LEX a prezentat vineri, 26 septembrie, Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie –...
17:40
Jurnalist din România, avertisment înainte de alegerile din R. Moldova: „De această țărișoară depinde soarta României și a Europei” # Ziarul de Garda
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis un avertisment dur înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Acesta susține că Rusia a investit masiv pentru a susține partidele pro-ruse și avertizează că, dacă acestea vor câștiga, România se va trezi cu graniță directă cu Rusia, iar întreaga Europă va fi pusă în pericol, scrie adevărul.ro. Jurnalistul a explicat...
17:20
Un procuror, despre care ZdG a scris anterior că și-ar fi arogat și calitatea de medic în raport cu un deținut, sancționat disciplinar cu mustrare # Ziarul de Garda
Procurorul Vasile Buzu, care a promovat evaluarea integrității în 2024, dar nu a fost susținut de proprii colegi pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor, a fost sancționat disciplinar cu mustrare. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de către Colegiul de disciplină și etică. Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior...
17:20
Un fost viceprimar al capitalei, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare cu executare, pentru fals în acte publice în favoarea unei companii de construcții. A fost reținut după pronunțarea sentinței # Ziarul de Garda
Fostul viceprimar al capitalei, Vladimir Coteț, a fost condamnat de către prima instanță la 3 ani de închisoare cu executare, în dosarul de corupție în care a fost reținut în luna mai 2016. Completul de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, format din Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Eugeniu Beșelea, a pronunțat vineri, 26...
17:00
15 mii de seturi de rechizite școlare au fost distribuite pentru copiii din grădinițele și școlile din R. Moldova # Ziarul de Garda
15 000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară, anunță vineri, 26 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit informațiilor, din acest lot, 5000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5000 de seturi au...
17:00
„O altă posibilitate este să avem alegeri anticipate”. Ce urmează după scrutinul din 28 septembrie? # Ziarul de Garda
Sondajele arată că în viitorul Parlament al Republicii Moldova ar putea accede patru câteva formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul „Patriotic”,, Partidul Nostru și Blocul „Alternativa”. Care sunt cele mai probabile scenarii post-electorale? Alianțe proeuropene sau pro-ruse? Poate un partid lua majoritatea parlamentară? Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politică și alegeri: „Sondajele sugerează,...
17:00
VIDEO/ Nu știi cu cine să votezi? Informații importante despre TOȚI concurenții electorali. Trecut, controverse, acuzații, fapte și listele cu candidați # Ziarul de Garda
Nu știi cu cine să votezi? Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți într-un singur loc, pe site-ul zdg.md...
Ieri
16:50
Pe teritoriul liceului teoretic republican „Aristotel“ a izbucnit un incendiu. Pompierii IGSU au intervenit la fața locului # Ziarul de Garda
Pe teritoriul liceului teoretic republican „Aristotel“ a izbucnit un incendiu. Mai multe materiale video publicate de canalul de Telegram „Vteme” arată cum o clădire este mistuită de flăcări. Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul. Potrivit datelor înregistrate, a fost observat fum dens. La fața locului au intervenit 5 echipe de pompieri, care, ajunși,...
16:50
Victoriabank extinde accesul la finanțare pentru antreprenori printr-un acord de garantare cu Grupul BEI # Ziarul de Garda
Victoriabank, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI), a lansat un nou program de garantare dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Cu sprijinul Uniunii Europene, prin EU4Business Guarantee Facility, banca va oferi credite IMM-urilor în condiții mai avantajoase, acoperite de garanții europene în valoare totală de 30...
16:50
Sunt vizați sau chiar găsiți vinovați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă se vor deputați după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt candidații cu șanse de a accede în Legislativ, potrivit celor mai recente sondaje, care...
