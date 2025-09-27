Vineri, la Soroca și Hîncești au avut loc percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor

15:10

În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru cetățeni, îndemnându-i să meargă la vot, pentru că „Moldova merită salvată de fiecare dată”. „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări –...