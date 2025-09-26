VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”. Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație sub acoperire

12:20

Alegerile parlamentare din 2025 nu lasă loc pentru amânări sau rezerve. Totul se decide într-o singură zi: duminică, 28 septembrie. În acea zi, fiecare cetățean, fie în țară, fie peste hotare, va avea de ales dacă își exercită dreptul sau îl cedează altora. În trecut, fiecare scrutin a fost însoțit de acuzații de fraude, tentative...