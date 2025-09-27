Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia

16:30

Plăți între 600 și 3000 de lei – cu aceste promisiuni salariale sunt ademeniți cetățenii R. Moldova să se înroleze în Armata digitală a Kremlinului, îndreptată cu tunurile spre țara noastră. Pentru beneficii financiare, mercenarii plătiți „direct de la Moscova”, au rolul de a disemina, prin intermediul unor postări publicate pe Facebook sau Tiktok, narațiuni...