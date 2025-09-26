Elon Musk și Prințul Andrew, menționați în documente noi legate de Jeffrey Epstein
Unica.md, 27 septembrie 2025 00:00
Miliardarul Elon Musk și Prințul Andrew au fost numiți în noi documente publicate de democrații din Congresul SUA, care fac referire la finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie și decedat ... Post-ul Elon Musk și Prințul Andrew, menționați în documente noi legate de Jeffrey Epstein apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 2 ore
00:00
Miliardarul Elon Musk și Prințul Andrew au fost numiți în noi documente publicate de democrații din Congresul SUA, care fac referire la finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie și decedat ... Post-ul Elon Musk și Prințul Andrew, menționați în documente noi legate de Jeffrey Epstein apare prima dată în Unica.md.
26 septembrie 2025
23:50
Noi drone suspecte observate la granița dintre Germania și Danemarca. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj # Unica.md
Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein. ... Post-ul Noi drone suspecte observate la granița dintre Germania și Danemarca. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
22:50
China lansează cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, are înălțimea unui bloc cu 13 etaje # Unica.md
China a realizat un pas revoluționar în domeniul energiei verzi, lansând cea mai mare și mai puternică turbină eoliană plutitoare din lume. Structura, asemănătoare unui dirijabil, are înălțimea unui bloc ... Post-ul China lansează cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, are înălțimea unui bloc cu 13 etaje apare prima dată în Unica.md.
22:40
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei # Unica.md
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o măsură prin care diplomații ruși aflați la post în statele membre să fie obligați să ... Post-ul Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei apare prima dată în Unica.md.
22:40
Donald Trump reia apelul controversat împotriva utilizării Tylenol de către femeile însărcinate și copii, sfidând recomandările medicale. A vorbit și despre vaccinuri # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat vineri apelul său către femeile însărcinate și părinții copiilor mici de a evita utilizarea analgezicului Tylenol, sfidând astfel pozițiile oficiale ale comunității medicale, ... Post-ul Donald Trump reia apelul controversat împotriva utilizării Tylenol de către femeile însărcinate și copii, sfidând recomandările medicale. A vorbit și despre vaccinuri apare prima dată în Unica.md.
22:30
Reacția Victoriei Furtună după ce CEC a exclus partidul „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în urma unei decizii luate după mai multe ore de dezbateri. Pentru excludere ... Post-ul Reacția Victoriei Furtună după ce CEC a exclus partidul „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
22:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis anularea înregistrării Partidului Politic „Moldova Mare” și a candidaților acestei formațiuni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia vine în urma examinării mai ... Post-ul Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
21:30
Doi bărbați arestați în Serbia, suspectați că au organizat antrenamente tactice pentru cetățeni moldoveni și români înaintea alegerilor de la Chișinău # Unica.md
Autoritățile din Serbia au arestat două persoane, L.P. (37 de ani) și S.S. (47 de ani), suspectate că au organizat și finanțat sesiuni de pregătire tactică pentru cetățeni moldoveni și ... Post-ul Doi bărbați arestați în Serbia, suspectați că au organizat antrenamente tactice pentru cetățeni moldoveni și români înaintea alegerilor de la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
21:20
Performanță remarcabilă: Sportivii moldoveni au obținut 14 medalii la Campionatul European de Tineret la kickboxing, versiunea WAKO # Unica.md
Sportivii din Republica Moldova s-au întors acasă cu 14 medalii de la Campionatul European de Tineret la kickboxing (versiunea WAKO), desfășurat în orașul Lido di Jesolo, Italia. Din acest total, ... Post-ul Performanță remarcabilă: Sportivii moldoveni au obținut 14 medalii la Campionatul European de Tineret la kickboxing, versiunea WAKO apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
20:50
CUB condamnă atacurile de denigrare din presa guvernamentală în ultima zi de campanie electorală # Unica.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a condamnat ferm atacurile de denigrare apărute în presa afiliată guvernării, vizând mai mulți candidați ai formațiunii, în ultima zi a campaniei electorale. Potrivit ... Post-ul CUB condamnă atacurile de denigrare din presa guvernamentală în ultima zi de campanie electorală apare prima dată în Unica.md.
20:40
Poliția Dubăsari investighează apelul unui primar la protest înaintea alegerilor. Participanții, avertizați asupra sancțiunilor pentru proteste plătite # Unica.md
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat că un primar din raion ar fi chemat localnicii și susținătorii la protest, distribuind mesaje pe un grup Telegram unde figurează și unul ... Post-ul Poliția Dubăsari investighează apelul unui primar la protest înaintea alegerilor. Participanții, avertizați asupra sancțiunilor pentru proteste plătite apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
18:20
Șapte persoane, inclusiv un fost viceprimar al Chișinăului, condamnate pentru corupție și fals în acte # Unica.md
Șapte persoane, printre care și un fost viceprimar al municipiului Chișinău, au fost condamnate pe 26 septembrie pentru fapte de corupție și fals în acte publice. Fostul viceprimar a primit ... Post-ul Șapte persoane, inclusiv un fost viceprimar al Chișinăului, condamnate pentru corupție și fals în acte apare prima dată în Unica.md.
18:00
Tensiuni diplomatice tot mai mari între Kiev și Budapesta. Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că forțele ucrainene au detectat încălcări ale spațiului aerian de către drone de recunoaștere „probabil ungare”, suspectate că au vizat potențialul industrial din ... Post-ul Tensiuni diplomatice tot mai mari între Kiev și Budapesta. Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj apare prima dată în Unica.md.
18:00
CEC a realocat secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, pe fondul riscurilor de securitate și alertelor cu bombă. Vezi adresele # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat lista actualizată a secțiilor de votare realocate pentru alegătorii din localitățile situate în stânga Nistrului, în contextul riscurilor majore de securitate semnalate pentru ziua ... Post-ul CEC a realocat secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, pe fondul riscurilor de securitate și alertelor cu bombă. Vezi adresele apare prima dată în Unica.md.
17:50
Observatorii acreditați la parlamentare pot semnala online încălcările din secțiile de vot. Platforma observator.cec.md, activă pentru ziua alegerilor # Unica.md
Observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vor putea semnala online, în timp real, orice încălcare constatată la secțiile de votare, folosind platforma observator.cec.md, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). ... Post-ul Observatorii acreditați la parlamentare pot semnala online încălcările din secțiile de vot. Platforma observator.cec.md, activă pentru ziua alegerilor apare prima dată în Unica.md.
17:40
Descoperire uluitoare în China: un craniu uman vechi de un milion de ani ar putea rescrie istoria evoluției speciei Homo sapiens # Unica.md
Un craniu uman descoperit în China, datat la aproximativ un milion de ani, sugerează că specia noastră, Homo sapiens, ar fi început să apară cu cel puțin jumătate de milion ... Post-ul Descoperire uluitoare în China: un craniu uman vechi de un milion de ani ar putea rescrie istoria evoluției speciei Homo sapiens apare prima dată în Unica.md.
17:40
Partidul Național Moldovenesc salută excluderea „Inima Moldovei” din alegeri: „Victorie împotriva influenței pro-ruse!” # Unica.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a salutat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, din cursa electorală. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială ... Post-ul Partidul Național Moldovenesc salută excluderea „Inima Moldovei” din alegeri: „Victorie împotriva influenței pro-ruse!” apare prima dată în Unica.md.
17:30
Raport Expert Forum: Aproape 10.000 de videoclipuri manipulative pe TikTok în Moldova, majoritatea generate cu AI și orientate împotriva PAS # Unica.md
Conturi monitorizate în Republica Moldova au generat 9.882 videoclipuri pe TikTok între 1 și 23 septembrie 2025, acumulând 93,1 milioane de vizualizări, peste 204.000 de distribuiri și 1,5 milioane de ... Post-ul Raport Expert Forum: Aproape 10.000 de videoclipuri manipulative pe TikTok în Moldova, majoritatea generate cu AI și orientate împotriva PAS apare prima dată în Unica.md.
17:30
Trei tentative de mituire, dejucate la frontiera de la „Mirnoe”. Poliția de Frontieră: „Evitați orice tentativă de corupere!” # Unica.md
Angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) au dejucat, săptămâna aceasta, trei tentative de corupere activă la punctul de trecere a frontierei „Mirnoe”, pe sensul de intrare în Republica ... Post-ul Trei tentative de mituire, dejucate la frontiera de la „Mirnoe”. Poliția de Frontieră: „Evitați orice tentativă de corupere!” apare prima dată în Unica.md.
17:20
Noua ambasadoare a Suediei la Chișinău: „Vom continua să sprijinim parcursul european și dezvoltarea economică a Moldovei” # Unica.md
Petra Lärke, noua ambasadoare a Suediei în Republica Moldova, și-a prezentat primele impresii și prioritățile mandatului său într-un interviu pentru IPN. Ea a subliniat că Suedia va rămâne un partener ... Post-ul Noua ambasadoare a Suediei la Chișinău: „Vom continua să sprijinim parcursul european și dezvoltarea economică a Moldovei” apare prima dată în Unica.md.
17:20
Record istoric: Republica Moldova, locul 4 mondial la exportul de vișine. Exporturi de 3,1 milioane dolari doar în iunie 2025 # Unica.md
Republica Moldova a urcat spectaculos pe locul 4 în lume la exportul de vișine, atingând un „record absolut”, potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță. În luna iunie 2025, exporturile de vișine ... Post-ul Record istoric: Republica Moldova, locul 4 mondial la exportul de vișine. Exporturi de 3,1 milioane dolari doar în iunie 2025 apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
17:10
Rusia ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri, invocând alegerile din Moldova # Unica.md
Federația Rusă ia în calcul să interzică accesul observatorilor OSCE la alegerile sale, după ce șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, a propus această măsură președintelui Vladimir Putin, ... Post-ul Rusia ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri, invocând alegerile din Moldova apare prima dată în Unica.md.
17:00
Analiză: Rețeaua Șor și alți actori politici au cheltuit peste 33.000 euro pe reclame Meta într-o lună. Campanii de dezinformare și manipulare intensificate înainte de alegeri # Unica.md
În perioada 31 iulie – 29 august 2025, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul Ilan Șor și alți actori politici locali, a sponsorizat 571 de reclame pe platformele Meta, ... Post-ul Analiză: Rețeaua Șor și alți actori politici au cheltuit peste 33.000 euro pe reclame Meta într-o lună. Campanii de dezinformare și manipulare intensificate înainte de alegeri apare prima dată în Unica.md.
16:50
În după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul care a afectat o clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A din municipiul Chișinău. Apelul ... Post-ul Intervenția pompierilor pe strada Sprâncenoaia din capitală apare prima dată în Unica.md.
16:40
Moscova acuză „amenințări iresponsabile” din partea lui Zelenski, după avertismentul privind raidurile asupra Kremlinului # Unica.md
Rusia a acuzat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski de „amenințări iresponsabile”, după ce acesta a declarat că oficialii de la Moscova ar trebui să știe unde se află adăposturile anti-bombă ... Post-ul Moscova acuză „amenințări iresponsabile” din partea lui Zelenski, după avertismentul privind raidurile asupra Kremlinului apare prima dată în Unica.md.
16:30
Cod Galben de înghețuri: Ninisterul agriculturii recomandă măsuri urgente pentru protejarea culturilor. Temperaturile nocturne pot ajunge la -2°C # Unica.md
În contextul avertizării de Cod Galben de înghețuri emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru perioada 27–28 septembrie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) îndeamnă agricultorii să ia măsuri ... Post-ul Cod Galben de înghețuri: Ninisterul agriculturii recomandă măsuri urgente pentru protejarea culturilor. Temperaturile nocturne pot ajunge la -2°C apare prima dată în Unica.md.
16:30
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Ocnița al Partidului „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii # Unica.md
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru implicare în finanțarea ilegală a ... Post-ul Fostul președinte al Oficiului Teritorial Ocnița al Partidului „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii apare prima dată în Unica.md.
16:20
Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” # Unica.md
În ultima zi de campanie electorală, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel către cetățeni, îndemnându-i să participe la votul din 28 septembrie. Într-un mesaj video postat pe ... Post-ul Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” apare prima dată în Unica.md.
16:20
Irina Vlah acuză „abuzuri” după excluderea Partidului Inima Moldovei din cursa electorală: „Un scenariu cu roluri distribuite din timp” # Unica.md
Lidera Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a criticat dur decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude formațiunea sa din cursa electorală, catalogând-o drept „abuzivă” și „ultimul act dintr-un spectacol ... Post-ul Irina Vlah acuză „abuzuri” după excluderea Partidului Inima Moldovei din cursa electorală: „Un scenariu cu roluri distribuite din timp” apare prima dată în Unica.md.
13:40
Atac masiv asupra Hersonului: o femeie de 74 de ani a murit, mai mulți răniți după bombardamente rusești cu aviație și artilerie # Unica.md
Dimineața zilei de vineri a adus un nou val de violență asupra orașului Herson, care a fost atacat masiv de forțele ruse cu bombe aviatice și artilerie. Potrivit autorităților locale, ... Post-ul Atac masiv asupra Hersonului: o femeie de 74 de ani a murit, mai mulți răniți după bombardamente rusești cu aviație și artilerie apare prima dată în Unica.md.
13:40
Șase copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”. Autoritățile medicale, în alertă # Unica.md
Șase copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria ... Post-ul Șase copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”. Autoritățile medicale, în alertă apare prima dată în Unica.md.
13:30
Podul Mihai Viteazul din Chișinău, redeschis integral circulației pe toate cele șase benzi # Unica.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat deschiderea integrală a podului Mihai Viteazul, circulația fiind posibilă acum pe toate cele șase benzi. Proiectul, mult discutat și dezbătut în ... Post-ul Podul Mihai Viteazul din Chișinău, redeschis integral circulației pe toate cele șase benzi apare prima dată în Unica.md.
13:30
Convocare fără precedent la Pentagon: Secretarul Apărării, Pete Hegseth, cheamă sute de generali și amirali la o reuniune la Quantico. Confuzie și îngrijorare în rândul comandanților militari # Unica.md
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a emis o directivă neobișnuită, convocând săptămâna viitoare la baza militară Quantico din Virginia aproximativ 800 de generali și amirali din Statele Unite și ... Post-ul Convocare fără precedent la Pentagon: Secretarul Apărării, Pete Hegseth, cheamă sute de generali și amirali la o reuniune la Quantico. Confuzie și îngrijorare în rândul comandanților militari apare prima dată în Unica.md.
13:20
Alexandra Moisei, campioană mondială la lupte pe plajă U17! Aur istoric pentru Moldova la Katerini, Grecia # Unica.md
Luptătoarea Alexandra Moisei a adus Moldovei medalia de aur la Campionatul mondial de lupte pe plajă, rezervat sportivelor sub 17 ani, desfășurat la Katerini, Grecia. Este prima dată când sportiva ... Post-ul Alexandra Moisei, campioană mondială la lupte pe plajă U17! Aur istoric pentru Moldova la Katerini, Grecia apare prima dată în Unica.md.
13:20
ANI: Diferențe de peste 10 milioane lei între veniturile declarate și averea lui Vladimir Andronachi. Fostul deputat contestă acuzațiile și se află în arest preventiv # Unica.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe majore între veniturile declarate și bunurile deținute de fostul deputat Vladimir Andronachi și membrii familiei sale: peste 4 milioane de lei pentru ... Post-ul ANI: Diferențe de peste 10 milioane lei între veniturile declarate și averea lui Vladimir Andronachi. Fostul deputat contestă acuzațiile și se află în arest preventiv apare prima dată în Unica.md.
13:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, înaintea procesului lui Vlad Plahotniuc. Sediul evacuat și zona încercuită de poliție # Unica.md
Sediul Judecătoriei Buiucani din municipiul Chișinău a fost evacuat vineri dimineață, în urma unei alarme cu bombă, potrivit Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova. Incidentul a avut loc cu ... Post-ul Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, înaintea procesului lui Vlad Plahotniuc. Sediul evacuat și zona încercuită de poliție apare prima dată în Unica.md.
13:10
Premieră: Mere moldovenești livrate pentru prima dată în Islanda de Agrodenidan SRL. Piață nouă deschisă pentru fructele din R. Moldova # Unica.md
Compania Agrodenidan SRL din Cotiujeni, Briceni, membră a Asociației Moldova Fruct, a realizat prima livrare de mere moldovenești în Islanda, marcând deschiderea unei piețe noi și exigente pentru producătorii din ... Post-ul Premieră: Mere moldovenești livrate pentru prima dată în Islanda de Agrodenidan SRL. Piață nouă deschisă pentru fructele din R. Moldova apare prima dată în Unica.md.
13:10
Bărbat din Bălți, arestat 30 de zile pentru organizarea migrației ilegale a ucrainenilor. Schema includea taxe de până la 9.000 de dolari # Unica.md
Un bărbat de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de organizarea migrației ilegale. Potrivit anchetatorilor, acesta ar ... Post-ul Bărbat din Bălți, arestat 30 de zile pentru organizarea migrației ilegale a ucrainenilor. Schema includea taxe de până la 9.000 de dolari apare prima dată în Unica.md.
13:10
Punctul de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” este temporar închis din cauza unei pene de curent. Călătorii sunt sfătuiți să folosească alternative # Unica.md
Poliția de Frontieră anunță că activitatea punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” a fost temporar sistată din cauza unei pene de curent survenite în această dimineață. Echipa tehnică se află ... Post-ul Punctul de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” este temporar închis din cauza unei pene de curent. Călătorii sunt sfătuiți să folosească alternative apare prima dată în Unica.md.
13:10
Ion Ceban îndeamnă chișinăuienii să spună „nu minciunilor” și să voteze Blocul Electoral Alternativa pe 28 septembrie # Unica.md
Ion Ceban, lider al Blocului Electoral Alternativa și primar general al municipiului Chișinău (aflat în concediu de campanie), a lansat un apel către locuitorii Capitalei să participe la scrutinul de ... Post-ul Ion Ceban îndeamnă chișinăuienii să spună „nu minciunilor” și să voteze Blocul Electoral Alternativa pe 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
13:00
Înregistrări audio: Ilan Șor le cere liderilor rețelei să direcționeze voturile către Blocul Patriotic (PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei). Nemulțumiri în autonomia găgăuză # Unica.md
Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale rețelei Șor, în care se relatează că, la o ședință recentă, Ilan Șor a transmis personal liderilor ... Post-ul Înregistrări audio: Ilan Șor le cere liderilor rețelei să direcționeze voturile către Blocul Patriotic (PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei). Nemulțumiri în autonomia găgăuză apare prima dată în Unica.md.
13:00
CNA și Procuratura Anticorupție, descinderi în Criuleni într-un dosar de corupere a alegătorilor la parlamentare # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziții și acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor ... Post-ul CNA și Procuratura Anticorupție, descinderi în Criuleni într-un dosar de corupere a alegătorilor la parlamentare apare prima dată în Unica.md.
12:50
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, a anunțat vineri retragerea din competiția electorală din Republica Moldova, reducând astfel numărul formațiunilor înscrise la scrutinul de duminică. Decizia ... Post-ul AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
12:50
Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa electorală după modificarea listei de candidați. CEC a validat participarea formațiunii la alegerile din 28 septembrie # Unica.md
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a fost validat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a adus lista de candidați ... Post-ul Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa electorală după modificarea listei de candidați. CEC a validat participarea formațiunii la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
12:00
Trump condiționează ridicarea sancțiunilor împotriva Turciei de renunțarea la petrolul rusesc. Erdogan, lăudat la Casa Albă, pe fondul tensiunilor cu Moscova # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să ridice sancțiunile impuse Turciei dacă Ankara încetează să mai cumpere petrol din Rusia. Afirmația a fost făcută joi, în cadrul ... Post-ul Trump condiționează ridicarea sancțiunilor împotriva Turciei de renunțarea la petrolul rusesc. Erdogan, lăudat la Casa Albă, pe fondul tensiunilor cu Moscova apare prima dată în Unica.md.
11:50
Reuters: Preoți ortodocși moldoveni, plătiți de Rusia pentru a influența alegerile prin canale Telegram și mesaje anti-UE # Unica.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru preoți ortodocși moldoveni și le-a oferit carduri bancare încărcate cu sute de dolari, cu scopul de a-i implica în campanii online menite să ... Post-ul Reuters: Preoți ortodocși moldoveni, plătiți de Rusia pentru a influența alegerile prin canale Telegram și mesaje anti-UE apare prima dată în Unica.md.
11:40
Institutului pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește condițiile pentru proteste violente cu scopul de a o înlătura pe Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie # Unica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, se desfășoară într-un context de incertitudine și tensiune fără precedent. Sondajele recente indică faptul că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu ... Post-ul Institutului pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește condițiile pentru proteste violente cu scopul de a o înlătura pe Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
11:30
Potrivit CryptoDigest Moldova, un nou raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arată că 2% dintre cetățenii Republicii Moldova dețin criptomonede. Țara noastră se află pe locul 12 ... Post-ul BERD: 2% dintre moldoveni dețin criptomonede. Moldova, locul 12 din 40 de țări analizate apare prima dată în Unica.md.
11:30
Igor Dodon anunță proteste pentru „apărarea victoriei” după alegeri. PSRM a rezervat Piața Marii Adunări Naționale pentru manifestații pe 29 septembrie # Unica.md
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic, a anunțat public organizarea de manifestații pentru ziua de 29 septembrie, imediat după scrutinul parlamentar. „Victoria nu valorează nimic dacă nu suntem gata ... Post-ul Igor Dodon anunță proteste pentru „apărarea victoriei” după alegeri. PSRM a rezervat Piața Marii Adunări Naționale pentru manifestații pe 29 septembrie apare prima dată în Unica.md.
11:20
Emilian Crețu, mesaj pentru alegători: „Alegerile nu sunt despre partide, ci despre direcția europeană a Moldovei” # Unica.md
În apropierea alegerilor parlamentare, actorul și influencerul Emilian Crețu a transmis un mesaj privind importanța scrutinului din 28 septembrie, subliniind că miza nu ține de partide, ci de viitorul european ... Post-ul Emilian Crețu, mesaj pentru alegători: „Alegerile nu sunt despre partide, ci despre direcția europeană a Moldovei” apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.