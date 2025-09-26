Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit cu reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău

12:50

Energocom a anunțat că a contractat deja 90,9% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie și se încheie la 30 septembrie 2026. Achizițiile acoperă integral necesarul pentru sezonul rece, octombrie 2025 – martie 2026, ceea ce înseamnă că livrările către consumatori vor fi asigurate fără întreruperi în perioada cea mai dificilă a anului. The post Moldova își garantează gazele pentru iarna 2025–2026 appeared first on AgroBook.