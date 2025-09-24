CCI lansează cea de-a II-a ediție a Conferinței „DIALOG PRO-INDUSTRIE” și identitatea vizuală a evenimentului

10:10

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 8–12 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 37,6 milioane lei. Sumele provin din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și au fost direcționate prin diverse mecanisme de subvenționare.