Igor Dodon, reacție la revenirea lui Vladimir Plahotniuc: „Welcome back. Țara îl aștepta demult”
Unica.md, 26 septembrie 2025 00:50
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia și adus joi la Chișinău.
Acum o oră
01:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, în marja reuniunii ONU, că NATO și Uniunea Europeană folosesc Ucraina pentru a purta „un război real" împotriva Rusiei.
01:10
Un tânăr de 25 de ani, rănit grav după ce a căzut de la 9 metri pe un șantier din Chișinău # Unica.md
Un tânăr de 25 de ani a ajuns la spital după ce a căzut în gol de la aproximativ 9 metri în timp ce lucra pe șantierul de construcție Horus
Acum 2 ore
00:50
Igor Dodon, reacție la revenirea lui Vladimir Plahotniuc: „Welcome back. Țara îl aștepta demult” # Unica.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia și adus joi la Chișinău.
00:30
O investigație BBC realizată sub acoperire, a scos la iveală o rețea organizată de răspândire a știrilor false, menită să submineze democrația moldovenească. Jurnalista BBC a documentat promisiuni de plăți
00:10
Experții în sănătate publică avertizează: omenirea se va confrunta cu o adevărată epidemie de cancer până în 2050! # Unica.md
Cancerul este o afecțiune extrem de complexă, cu peste 200 de tipuri diferite, care poate afecta orice organ și poate cauza simptome foarte variate. Cele mai răspândite forme, potrivit medicilor,
Acum 4 ore
23:40
Caz neobișnuit în România: adolescent de 17 ani reținut pentru amenințare teroristă după ce a trimis 1.000 de e-mailuri de panică unor instituții de învățământ, medicale, de poliție # Unica.md
Un elev de 17 ani din București, cunoscut sub numele de Lucas, a fost reținut de polițiștii și procurorii DIICOT pentru amenințare în scop terorist, după ce a trimis aproximativ
23:30
Rihanna a anunțat nașterea celui de-al treilea copil alături de partenerul său, rapperul A$AP Rocky. Artista a făcut public numele fetiței – Rocki Irish Mayers – într-o postare pe Instagram,
23:10
Pasager, despre zborul Atena–Chișinău cu Vlad Plahotniuc: calmul unui oligarh escortat, între privirile pasagerilor citind o carte de eseuri filosofice # Unica.md
Cursa aeriană Atena–Chișinău care l-a adus acasă pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost trăită intens de pasagerii aflați la bord. Un martor ocular, Librar Lazi, a povestit pe
22:40
OSCE: Rusia, responsabilă de „încălcări grave” ale dreptului internațional împotriva prizonierilor de război ucraineni. Acuzații de crime de război și crime împotriva umanității # Unica.md
Rusia se face vinovată de „încălcări grave" ale dreptului internațional în privința tratamentului aplicat prizonierilor de război ucraineni, unele dintre aceste abuzuri putând echivala cu crime de război sau chiar
22:00
Moment istoric: Consiliul UE invită Republica Moldova să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Unica.md
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi decizia de a invita oficial Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, începând
Acum 6 ore
21:50
Inspectorii de mediu din Cahul au efectuat o razie pe direcția localităților Cahul–Giurgiulești, în urma căreia au fost întocmite procese-verbale de contravenție, conform Codului Contravențional al Republicii Moldova. Foto: Inspectoratul
21:40
Ambasadorul Rusiei în Franța: „Dacă NATO doboară avioane rusești, va fi război”. Moscova neagă incursiunile aeriene, după declarațiile lui Trump # Unica.md
Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei la Paris, a reacționat joi la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a sugerat că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea pătrund
21:30
Rusia anunță interdicții parțiale la exportul de motorină și extinde restricțiile la benzină, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor # Unica.md
Rusia va introduce până la sfârșitul anului o interdicție parțială asupra exporturilor de motorină și va extinde restricțiile la benzină, ca răspuns la atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor
21:20
Legea cetățeniei române, contestată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: zeci de mii de basarabeni riscă să aștepte ani pentru redobândirea cetățeniei # Unica.md
Zeci de mii de basarabeni se confruntă cu efectele unei modificări legislative majore: Legea cetățeniei române nr. 14/2025, intrată în vigoare la 15 martie, a prelungit drastic, inclusiv retroactiv, termenele
21:10
CEC mută patru secții de votare pentru alegătorii din Transnistria, invocând riscuri de securitate. Noile locații, în afara zonei de securitate # Unica.md
Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea a patru secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, în urma unor sesizări ale Poliției și SIS privind riscuri de securitate, inclusiv posibile
21:00
Macron: Trump este „mai aproape ca niciodată” de Ucraina; speră la presiuni suplimentare asupra Rusiei # Unica.md
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, într-un interviu acordat canalului Al-Arabiya, că omologul său american Donald Trump este „mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina și de poziția europenilor,
20:50
Fake news viral cu Oana Țoiu. Ministerul Afacerilor Externe din România avertizează că declarațiile inventate despre Republica Moldova fac parte dintr-o operațiune „hibridă” # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a denunțat joi apariția pe rețelele sociale a unui videoclip fals, atribuit postului Euronews, care conține declarații inventate ale șefei diplomației române, Oana Țoiu,
20:50
Comisia Europeană alocă încă 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza și Cisiordania. Sprijinul UE din 2023 depășește 550 milioane euro # Unica.md
Comisia Europeană a anunțat joi alocarea unei noi tranșe de 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar de urgență destinat populației din Fâșia Gaza și Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de
20:40
Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, suspendată pentru un an. Decizia Curții de Apel poate fi contestată # Unica.md
Curtea de Apel Centru a decis suspendarea activității partidului „Inima Moldovei", condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Hotărârea a fost pronunțată la
20:30
Regizorul Igor Cobileanski, despre „Plaha”: „Tranziția în Moldova a adus monștri pe toate palierele. Serialul e o radiografie a unei societăți, nu doar portretul unui om” # Unica.md
Regizorul Igor Cobileanski a oferit un interviu amplu pentru HotNews, în care a detaliat motivația și contextul lansării serialului „Plaha", inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc, extrădat recent din Grecia.
Acum 8 ore
18:10
Germania avertizează asupra amenințării spațiale rusești: doi sateliți ruși urmăresc sateliții militari germani # Unica.md
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a tras un semnal de alarmă joi privind intensificarea activităților spațiale rusești, menționând îngrijorări legate de doi sateliți rusești care urmăresc sateliții Intelsat utilizați
18:10
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale a interceptat patru avioane militare ruse în largul Alaskăi. Incidentul, al treilea din ultima lună și al nouălea din 2025 # Unica.md
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospațiale (NORAD) a anunțat joi că a trimis avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru aeronave militare ruse depistate miercuri în largul Alaskăi, relatează
18:00
Irina Vlah, interzisă în Polonia pentru cinci ani. MAE polonez: „Se implică în activități ce contravin stabilității din regiune” # Unica.md
Irina Vlah, lidera Partidului Inima Moldovei și fostă bașcană a Găgăuziei, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost confirmată de
Acum 12 ore
17:50
Procuratura generală: Vladimir Plahotniuc, pus oficial sub acuzare în patru dosare penale după extrădarea în Republica Moldova # Unica.md
După extrădarea sa din Grecia, Vladimir Plahotniuc a fost predat autorităților din Republica Moldova, unde procurorii Anticorupție i-au adus la cunoștință acuzațiile în patru cauze penale aflate în faza de
17:20
TIR cu oi, blocat de cinci zile între Albița și Leușeni. Importatorul din R. Moldova are conturile blocate; animalele ar putea fi eutanasiate # Unica.md
Un transport de 32 de ovine este blocat de cinci zile în zona dintre vămile Albița (România) și Leușeni (Republica Moldova), după ce autoritățile vamale moldovene au refuzat intrarea, deși
16:30
Maia Sandu, mesaj după aducerea lui Vlad Plahotniuc în Moldova: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # Unica.md
Președinta Maia Sandu a publicat un mesaj însoțit de o fotografie, la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova sub escortă, extrădat din Grecia. „Până
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de îngheț pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în perioada 27–28 septembrie 2025. Potrivit SHS, în orele nocturne și ale dimineții, pe
15:50
„Căutarea țapului ispășitor”. UE vede în schimbarea de retorică a lui Trump o tentativă de a se retrage din eforturile privind războiul din Ucraina # Unica.md
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, percepute public ca o înăsprire a poziției față de Rusia, au stârnit îngrijorare profundă în capitalele europene. Potrivit unor oficiali citați de Bloomberg
15:50
WSJ: Trump a fost informat despre un posibil ofensiv ucrainean care ar necesita date de la serviciile secrete americane # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a fost informat despre planurile Ucrainei pentru o posibilă ofensivă care ar necesita sprijin informațional din partea serviciilor americane, scrie The Wall Street Journal, citând două
15:40
Activista Maria Olari, atacată cu „verde de briliant” la o stație de așteptare în Chișinău # Unica.md
Activista civică Maria Olari a fost victima unui atac joi dimineață, 25 septembrie, la o stație de așteptare din Chișinău. Potrivit acesteia, un individ mascat a stropit-o cu verde de
15:40
Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență, ex-liderul PPCD a fugit din Moldova # Unica.md
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-lider PPCD, Iurie Roșca, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență, printr-o sentință pronunțată astăzi de Curtea de Apel Centru,
15:30
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat un marș în centrul Capitalei în susținerea alegerilor libere și corecte. Participanții au scandat „Moldova!" și „Vrem alegeri
15:30
Bloomberg: India ar reduce importurile de petrol rusesc doar dacă SUA permit reluarea achizițiilor din Iran și Venezuela # Unica.md
India a transmis administrației președintelui american Donald Trump că o diminuare semnificativă a importurilor de petrol din Rusia este posibilă doar dacă Washingtonul va permite reluarea achizițiilor de la furnizorii
15:20
IPRE lansează un video cu 5 informații esențiale pentru alegători înainte de scrutinul din 28 septembrie # Unica.md
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a publicat un material video informativ pentru a sprijini cetățenii Republicii Moldova să se pregătească mai bine pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:20
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: „Am avut semnale de la el și de la Dodon că, dacă este adus în țară, o să mă pună pe mine la închisoare” # Unica.md
Președinta Maia Sandu a declarat că a primit „semnale" atât de la Vladimir Plahotniuc, cât și de la Igor Dodon, potrivit cărora, în cazul extrădării oligarhului, aceasta ar putea fi
15:20
Maia Sandu, întrebată ce se întâmplă dacă Plahotniuc ar trece la arest la domiciliu după 30 de zile: „Instituțiile trebuie să aplice legea, fără privilegii” # Unica.md
Întrebată ce s-ar întâmpla dacă, după 30 de zile de arest în penitenciar, Vladimir Plahotniuc ar fi plasat în arest la domiciliu și ulterior eliberat, președinta Maia Sandu a declarat
15:10
O nouă rută de autobuz a fost lansată în municipiul Chișinău, facilitând circulația pe străzile Varnița și Calea Moșilor. Potrivit Primăriei, itinerarul autobuzului nr. 50 „str. Henri Coandă – str.
14:50
Rusia prioritizează cheltuielile militare în bugetul 2026–2028 și majorează TVA la 22%. Populația și businessul, chemați să acopere deficitul # Unica.md
Guvernul rus a aprobat miercuri proiectul de buget pentru 2026–2028, care menține finanțarea apărării ca prioritate absolută, deși într-o formă ușor redusă, și introduce o majorare a TVA la 22%
Acum 24 ore
12:50
Ce urmează după plasarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13: procurorul de caz explică pașii procedurali # Unica.md
După ce Vladimir Plahotniuc a fost escortat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, procurorul de caz a explicat că urmează o succesiune de proceduri standard, care încep cu formalitățile de
12:50
Fost președinte al Franței, găsit vinovat pentru conspirație criminală în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007 # Unica.md
Un tribunal din Paris l-a declarat joi vinovat pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy pentru conspirație criminală, în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri
12:50
Avocatul lui Vlad Plahotniuc acuză „spectacol politic” la extrădare și invocă încălcări ale dreptului la apărare # Unica.md
Avocatul Lucian Rogac a lansat critici dure la adresa autorităților de la Chișinău după aducerea în țară a lui Vladimir Plahotniuc, susținând că Inspectoratul General al Poliției ar fi transformat
10:30
Cu cătușe la mâini, Vlad Plahotniuc a fost scos din aeronavă pe Aeroportul Internațional Chișinău # Unica.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost adus la Chișinău și scos din aeronavă cu cătușe la mâini pe pista Aeroportului Internațional Chișinău, potrivit imaginilor difuzate de presă. La fața
10:30
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale, miercuri, 24 septembrie, într-o gospodărie din localitatea
10:30
Secretarul organizației „Șor” Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului. Sume peste 1,4 milioane lei vizate # Unica.md
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor" a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Cauza penală a fost disjunsă în 2024 de Procuratura Anticorupție
10:20
Adriana Ochișanu, mesaj tulburător pentru fiul ei, Cristi, internat în stare gravă: „Te iubesc de aici până la stele” # Unica.md
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, la scurt timp după ce s-a aflat că fiul ei, Cristi, a ajuns pe patul de
10:00
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău, extrădat din Grecia. Va fi dus direct la Penitenciarul nr. 13, în celulă separată # Unica.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a sosit joi dimineață în Republica Moldova, extrădat din Grecia, unde a fost reținut pe 22 iulie. Aeronava plecată din Atena a aterizat
09:10
Drone de origine necunoscută survolează patru aeroporturi din Danemarca. Aalborg, închis temporar; autoritățile suspectează legături cu Rusia # Unica.md
Drone de origine necunoscută au fost detectate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru obiective aeriene din Danemarca, determinând închiderea temporară a aeroportului din Aalborg, transmit AFP și
09:00
Partidul „Moldova Mare” anunță că a găsit „echipament de spionaj” în sediul central. Poliția: nu am fost solicitați la fața locului # Unica.md
Partidul „Moldova Mare" susține că în sediul său central a fost descoperit un dispozitiv de supraveghere ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii,
08:50
Horoscopul zilei – 25 septembrie: eficiență dimineața, decizii prudente după-amiază, reset blând seara # Unica.md
Dimineața sprijină munca focalizată și livrabilele scur
08:40
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, urmează să sosească astăzi în Republica Moldova. El a urcat, sub escortă, în aeronava cursei Atena–Chișinău. Jurnaliștii Agora, au publicat o imagine din Atena. Aterizarea ... Post-ul Vladimir Plahotniuc, escortat spre Chișinău: aterizare estimată la 09:30 apare prima dată în Unica.md.
