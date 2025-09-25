Documentar BBC. Reporter sub acoperire: cum se implică Rusia în alegerile din Moldova

15:20

Președinta Maia Sandu a declarat că a primit „semnale” atât de la Vladimir Plahotniuc, cât și de la Igor Dodon, potrivit cărora, în cazul extrădării oligarhului, aceasta ar putea fi ... Post-ul Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: „Am avut semnale de la el și de la Dodon că, dacă este adus în țară, o să mă pună pe mine la închisoare” apare prima dată în Unica.md.