ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 25.09.2025, ora 19:00

Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Potrivit oamenilor legii, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. „Oamenii legii […] Articolul Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal apare prima dată în Vocea Basarabiei.