Irina Vlah, interdicție de intrare în Polonia

09:40

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru a vota, aceștia trebuie să se prezinte la orice secție de votare din localitatea unde își fac studiile, […] Articolul Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde studiază apare prima dată în Vocea Basarabiei.