ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 25.09.2025, ora 19:00
ȘTIRI cu Maria Filimon din 25.09.2025, ora 14:00
ȘTIRI cu Natalia Catan, 25.09.2025, ora 17:00
Comisia Electorală Centrală, anunț important privind secțiile de votare din stânga Nistrului
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat schimbarea sediilor unor secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului și stabilirea unor locații de rezervă pentru altele, în vederea asigurării desfășurării în siguranță a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, CEC informează despre reamplasarea următoarele secții de votare: – secțiile de votare nr. 37/3 și 37/4
Procuratura Anticorupție anunță că Vladimir Plahotniuc a fost reținut astăzi, imediat după ce a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova. Fostul lider democrat a fost escortat la Penitenciarul nr. 13, iar ulterior procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în patru cauze penale în care este vizat. Astfel, Vladimir Plahotniuc a primit rechizitoriul în dosarul
Estonia și Letonia se alătură Poloniei: Irina Vlah primește noi interdicții de intrare
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei", a primit interdicție de intrare și pe teritoriul Letoniei și Estoniei. Ministerul de Externe al Letoniei a anunțat că „interdicția de intrare în Letonia a fost impusă persoanei respective pe o perioadă nedeterminată". Totodată, În Estonia, ministrul Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a două
Uniunea Europeană acuză Rusia de „ingerință profundă" în alegerile din R. Moldova
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent" condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, transmite Agerpres. „Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare și dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe", a avertizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei", a fost interzisă în Polonia pentru o perioadă de 5 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. „Irinei Vlah, politiciană din R. Moldova care asistă Federația Rusă în intervenția din pregătirile pentru alegerile parlamentare din R. Moldova, i se va interzice intrarea pe teritoriul Republicii
R. Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri
Consiliul Uniunii Europene a comunicat astăzi decizia prin care Republica Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul General al Consiliului UE. „Această invitație
Premierul de la Chișinău, după extrădarea lui Plahotniuc: „Cel care a încătușat o țară întreagă este adus în fața justiției din R. Moldova"
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție după ce astăzi oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. „Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire
Curtea de Apel a redus pedeapsa pentru Iurie Roșca de la 6 la 4 ani de închisoare. Fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului în două legislaturi este acuzat de trafic de influență, transmite IPN. Instanța a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, în rest, sentința a fost menținută fără modificări.
R. Moldova și Elveția, acord pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale
Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi acordul pentru lansarea primei faze a proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)". Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor Republicii Moldova în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și
Foștii președinți ai Oficiilor teritoriale din Dondușeni și Fălești ai partidului „Șor" au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar
Reținerea și extrădarea lui Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea", însă finalitatea dosarelor acestuia rămâne „cel mai important test" pentru justiția din Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu, care a subliniat că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. „Este clar
Ministerul Apărării de la Chișinău atenționează asupra unui nou fals apărut online
Ministerul Apărării al Republicii Moldova atenționează că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații" de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. „Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război", subliniază instituția. Ministerul Apărării a mai precizat că nu a transmis
(AUDIO) Pensionarii, abandonați de gruparea „ȘOR": În loc să cumpăr mâncare, plătesc credite pentru „Pobeda"
Deși li s-au promis „sprijin" și „protecție" în cazul în care vor fi trași la răspundere pentru participarea la acțiunile ilegale ale grupării „ȘOR", pensionarii au fost abandonați, fiind obligați să se descurce singuri cu problemele create, transmite Deschide.md. Jurnaliștii redacției au intrat în posesia unor înregistrări audio din așa-zisul call-center al rețelei „ȘOR", unde
Bălți: Un activist al grupării „ȘOR", reținut după ce ar fi mituit mai mulți alegători
Un activist al organizației criminale „Șor" a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de coruperea alegătorilor și deținerea ilegală a armelor și munițiilor. Potrivit oamenilor legii, începând cu luna mai, bărbatul de 47 de ani, fiind activist al organizației criminale „Șor" și susținător al unei formațiuni politice înregistrate în cursa electorală, ar fi
Un bloc electoral și două partide ar intra în viitorul Parlament al Republicii Moldova, arată datele Barometrul Opiniei Publice (BOP), realizat și prezentat astăzi de Institutul de Politici Publice. Conform datelor sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 28,6% din opțiunile de vot. De asemnea, Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la
(FOTO) Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, în cadrul investigațiilor, „au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și
Ministrul Energiei, despre mesajele unor concurenți electorali privind prețul la gaz: „Nu vă lăsați mințiți. Gaz ieftin nu există!"
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu o reacție după ce unii concurenți electorali au lansat mai multe promisiuni privind prețul la gaz. Astfel, oficialul a precizat că politicienii care promit gaz ieftin fie mint intenționat, fie nu „pricep nimic în livrarea gazului". Ministrul Energiei a ținut să precizeze că „gaz ieftin nu există" nici
Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului Irinei Vlah: Activitatea formațiunii ar putea fi limitată
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei" în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției
Mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Centrului Național Anticorupție au fost decorați cu distincții de stat. Decretul semnat de președinta Maia Sandu a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES. Distincțiile au fost acordate „în semn de apreciere a profesionalismului manifestat la îndeplinirea datoriei de serviciu
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor" a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice din partea unui
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi dimineață în Republica Moldova în urma procedurilor de extrădare.El a ajuns la Chișinău cu un avion de linie, fiind însoțit pe parcursul zborului de reprezentanți ai forțelor speciale. Vlad Plahotniuc a fost scos încătușat din avion, iar la Aeroportul Internațional Chișinău a fost întâmpinat de angajații Inspectoratului Național de […] Articolul (FOTO) Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Participă concurenții electorali: Alexandru Arseni, Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” Dragoș Galbur, Partidul Național Moldovenesc Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de merit, acordate pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Astfel, 10 studenți din universitățile din țară vor primi câte 3860 de lei lunar, iar 5 elevi din colegii și centre de […] Articolul 15 elevi și studenți vor primi burse de merit în anul academic 2025-2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Plahotniuc este adus astăzi, 25 septembrie, în Republica Moldova, în urma procedurilor de extrădare. Potrivit informațiilor, acesta va fi escortat direct la Penitenciarul nr. 13, unde pe numele său există un mandat de arestare, scrie Agora.md Fostul lider democrat a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care zboară din Atena spre Chișinău, fiind […] Articolul Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Veaceslav Burlac, Partidul Mișcarea Respect MoldovaSvetlana Chesari, Partidul Noua Opțiune Istorică Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj către basarabenii stabiliți în dreapta Prutului în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El i-a îndemnat pe toți să meargă la vot, subliniind că de votul vostru „depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”. „Dragi basarabeni, care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi întotdeauna […] Articolul Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Andrei Năstase, candidat independent Valeriu Badia, candidat al Partidului Politic CUB Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11 persoane, în arest preventiv într-un dosar privind crearea dezordinilor în masă în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Unsprezece persoane au fost plasate în arest preventiv în dosarul privind participarea la instruiri în Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Astfel, 6 învinuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, 5 învinuiți pentru 20 de zile. De asemenea, o persoană pe numele căreia procurorii au solicitat, de asemenea, aceeași […] Articolul 11 persoane, în arest preventiv într-un dosar privind crearea dezordinilor în masă în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU. „Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel […] Articolul Președintele Ucrainei: Europa nu-și poate permite să piardă și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Justiției a depus o nouă cerere la Curtea de Apel Centru, solicitând restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale. Demersul vine în completarea solicitării anterioare de suspendare a activității formațiunii pentru un an, transmite IPN. Ca reacție, Partidul Democrat Modern […] Articolul Activitatea unui partid din Republica Moldova ar putea fi restricționată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Congresmenii Mike Lawler și Deborah Ross, co-președinți ai Grupului pentru R. Moldova din Congresul SUA, au transmis un mesaj prin care au atenționat asupra tentativelor Rusiei de a frauda alegerile parlamentare. „Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la eforturile continue ale Rusiei de a submina democrația din Republica Moldova și de a falsifica alegerile parlamentare din […] Articolul Congresmeni SUA, avertisment privind alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: Producea ziare cu conținut denigrator # Vocea Basarabiei
Polițiștii din Chișinău, în comun cu cei de la Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au descoperit și desființat o tipografie clandestină implicată în producerea și distribuirea de materiale cu caracter ilegal și instigator. Potrivit oamenilor legii, tipografia era amplasată într-o încăpere din Chișinău și era dotată cu sisteme de securitate […] Articolul Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: Producea ziare cu conținut denigrator apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat astăzi, 24 septembrie, la Ministerul rus de Externe. Diplomatului i-a fost înmânată „o notă de protest” în legătură cu un presupus refuz al autorităților Republicii Moldova de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Șefului misiunii diplomatice moldovenești […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(AUDIO) Planurile lui Șor, deconspirate: Partide loiale la guvernare pentru a provoca anticipate # Vocea Basarabiei
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în Republica Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate, scrie Deschide.MD. Potrivit publicației, surse din cadrul blocului „Pobeda” au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților planurile sale pentru perioada următoare. Astfel, în discursul rostit, Șor spune că […] Articolul (AUDIO) Planurile lui Șor, deconspirate: Partide loiale la guvernare pentru a provoca anticipate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți pentru copiii din stânga Prutului # Vocea Basarabiei
Copiii din grădinițele și școlile din Republica Moldova vor beneficia de rechizite și cărți, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românii. Astfel, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți vor fi donate în cadrul celei de-a treia ediții a proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”, desfășurat în perioada 25-26 […] Articolul Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți pentru copiii din stânga Prutului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova urma să fie transformată într-o bază militară a Federației Ruse dacă autoritățile de la Chișinău ar fi semnat „memorandumul Kozak” în 2003. Dezvăluirea a fost făcută de fostul președinte Vladimir Voronin în cadrul unor mărturii oferite autorităților, document obținut în exclusivitate de Deschide.MD. Sursa citată amintește că acum două săptămâni, Tkaciuk, fost consilier […] Articolul Dezvăluire: Tkaciuk a vrut să transforme R. Moldova în bază militară rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor, compromise înainte de alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite IPN. Potrivit acestuia, atacul are ca scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei […] Articolul Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor, compromise înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic # Vocea Basarabiei
Ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. „În urma perchezițiilor au fost ridicate mai […] Articolul Peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul director adjunct al SIS din R. Moldova rămâne în arest preventiv în România # Vocea Basarabiei
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a depus o contestație pentru eliberare. Cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Decizia Curții este […] Articolul Fostul director adjunct al SIS din R. Moldova rămâne în arest preventiv în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rusia vrea să facă campanie electorală în Republica Moldova și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a cetățenilor. Declarațiile au fost făcute de Dorin Recean, premierul de la Chișinău, care a dat asigurări că statul rezistă, ripostează ferm și va planul Moscovei. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Vom împiedica planul rusesc de ocupație” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, după finalizarea procesului de screening bilateral: Avem capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit un mesaj de felicitare în contextul în care Republica Moldova a încheiat, la începutul acestei săptămâni, procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE. Astfel, șefa statului a precizat că Republica Moldova a demonstrat că are capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Felicitări tuturor […] Articolul Maia Sandu, după finalizarea procesului de screening bilateral: Avem capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un nou pas spre independență energetică a R. Moldova: Facilități fiscale și vamale la importul de gaze și energie electrică # Vocea Basarabiei
Guvernul a aprobat miercuri, 24 septembrie, facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor. Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile […] Articolul Un nou pas spre independență energetică a R. Moldova: Facilități fiscale și vamale la importul de gaze și energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Potrivit oamenilor legii, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. „Oamenii legii […] Articolul Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Plahotniuc va sta singur într-o celulă din penitenciar după revenirea în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care urmează a fi extrădat și adus joi, la Chișinău, va fi plasat în Penitenciarul nr. 13. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care a precizat că, din motive de securitate, acesta va sta singur în celulă. Ea a explicat că partea operațională a extrădării, transportul și logistica, […] Articolul Plahotniuc va sta singur într-o celulă din penitenciar după revenirea în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(DOC) Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor: Departamente secrete, finanțate cu bani murdari # Vocea Basarabiei
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, scrie Deschide.md. Conform datelor analizate, oficiul central al grupării „ȘOR” din R. Moldova este alcătuit din 12 departamente. Primul […] Articolul (DOC) Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor: Departamente secrete, finanțate cu bani murdari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rusia lansează un nou fake, susținând că Uniunea Europeană vrea să trimită trupe NATO în Republica Moldova. Potrivit expertului Mihai Isac, miza acestor declarații false ale Moscovei este să pregătească terenul pentru a justifica o eventuală intervenție în forță împotriva Republicii Moldova. În cadrul unei dezbateri publice, expertul a precizat că este vorba despre o […] Articolul Expert: Dezinformările Moscovei urmăresc destabilizarea Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
