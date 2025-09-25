R. Moldova și Elveția, acord pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale
Vocea Basarabiei, 25 septembrie 2025 16:10
Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi acordul pentru lansarea primei faze a proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor Republicii Moldova în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și […] Articolul R. Moldova și Elveția, acord pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
Foștii președinți ai Oficiilor teritoriale din Dondușeni și Fălești ai partidului „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar […] Articolul Doi lideri ai fostului partid „Șor”, condamnați la închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:20
Reținerea și extrădarea lui Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia rămâne „cel mai important test” pentru justiția din Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu, care a subliniat că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. „Este clar […] Articolul Ce spune președinta Maia Sandu despre reținerea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
14:30
Ministerul Apărării de la Chișinău atenționează asupra unui nou fals apărut online # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării al Republicii Moldova atenționează că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. „Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război”, subliniază instituția. Ministerul Apărării a mai precizat că nu a transmis […] Articolul Ministerul Apărării de la Chișinău atenționează asupra unui nou fals apărut online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(AUDIO) Pensionarii, abandonați de gruparea „ȘOR”: În loc să cumpăr mâncare, plătesc credite pentru „Pobeda” # Vocea Basarabiei
Deși li s-au promis „sprijin” și „protecție” în cazul în care vor fi trași la răspundere pentru participarea la acțiunile ilegale ale grupării „ȘOR”, pensionarii au fost abandonați, fiind obligați să se descurce singuri cu problemele create, transmite Deschide.md. Jurnaliștii redacției au intrat în posesia unor înregistrări audio din așa-zisul call-center al rețelei „ȘOR”, unde […] Articolul (AUDIO) Pensionarii, abandonați de gruparea „ȘOR”: În loc să cumpăr mâncare, plătesc credite pentru „Pobeda” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Bălți: Un activist al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi mituit mai mulți alegători # Vocea Basarabiei
Un activist al organizației criminale „Șor” a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de coruperea alegătorilor și deținerea ilegală a armelor și munițiilor. Potrivit oamenilor legii, începând cu luna mai, bărbatul de 47 de ani, fiind activist al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice înregistrate în cursa electorală, ar fi […] Articolul Bălți: Un activist al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi mituit mai mulți alegători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Un bloc electoral și două partide ar intra în viitorul Parlament al Republicii Moldova, arată datele Barometrul Opiniei Publice (BOP), realizat și prezentat astăzi de Institutul de Politici Publice. Conform datelor sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 28,6% din opțiunile de vot. De asemnea, Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul […] Articolul BOP: Trei formațiuni politice ar intra în viitorul Parlament al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la […] Articolul Filme de Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, la ZFR Chişinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
(FOTO) Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, în cadrul investigațiilor, „au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și […] Articolul (FOTO) Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Ministrul Energiei, despre mesajele unor concurenți electorali privind prețul la gaz: „Nu vă lăsați mințiți. Gaz ieftin nu există!” # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu o reacție după ce unii concurenți electorali au lansat mai multe promisiuni privind prețul la gaz. Astfel, oficialul a precizat că politicienii care promit gaz ieftin fie mint intenționat, fie nu „pricep nimic în livrarea gazului”. Ministrul Energiei a ținut să precizeze că „gaz ieftin nu există” nici […] Articolul Ministrul Energiei, despre mesajele unor concurenți electorali privind prețul la gaz: „Nu vă lăsați mințiți. Gaz ieftin nu există!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului Irinei Vlah: Activitatea formațiunii ar putea fi limitată # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei” în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției […] Articolul Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului Irinei Vlah: Activitatea formațiunii ar putea fi limitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:10
Mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Centrului Național Anticorupție au fost decorați cu distincții de stat. Decretul semnat de președinta Maia Sandu a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES. Distincțiile au fost acordate „în semn de apreciere a profesionalismului manifestat la îndeplinirea datoriei de serviciu […] Articolul Angajați ai structurilor de ordine, decorați cu distincții de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Dosarul acestuia a fost expediat pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cauza penală a fost disjunsă în anul 2024 dintr-un amplu dosar pornit în 2022. […] Articolul Finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”: Un lider local, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
10:30
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi dimineață în Republica Moldova în urma procedurilor de extrădare.El a ajuns la Chișinău cu un avion de linie, fiind însoțit pe parcursul zborului de reprezentanți ai forțelor speciale. Vlad Plahotniuc a fost scos încătușat din avion, iar la Aeroportul Internațional Chișinău a fost întâmpinat de angajații Inspectoratului Național de […] Articolul (FOTO) Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Participă concurenții electorali: Alexandru Arseni, Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” Dragoș Galbur, Partidul Național Moldovenesc Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
În anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de merit, acordate pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Astfel, 10 studenți din universitățile din țară vor primi câte 3860 de lei lunar, iar 5 elevi din colegii și centre de […] Articolul 15 elevi și studenți vor primi burse de merit în anul academic 2025-2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
08:20
Vladimir Plahotniuc este adus astăzi, 25 septembrie, în Republica Moldova, în urma procedurilor de extrădare. Potrivit informațiilor, acesta va fi escortat direct la Penitenciarul nr. 13, unde pe numele său există un mandat de arestare, scrie Agora.md Fostul lider democrat a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care zboară din Atena spre Chișinău, fiind […] Articolul Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
03:50
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Veaceslav Burlac, Partidul Mișcarea Respect MoldovaSvetlana Chesari, Partidul Noua Opțiune Istorică Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:50
Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj către basarabenii stabiliți în dreapta Prutului în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El i-a îndemnat pe toți să meargă la vot, subliniind că de votul vostru „depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”. „Dragi basarabeni, care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi întotdeauna […] Articolul Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Andrei Năstase, candidat independent Valeriu Badia, candidat al Partidului Politic CUB Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie! Articolul DEZBATERI ELECTORALE 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
11 persoane, în arest preventiv într-un dosar privind crearea dezordinilor în masă în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Unsprezece persoane au fost plasate în arest preventiv în dosarul privind participarea la instruiri în Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Astfel, 6 învinuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, 5 învinuiți pentru 20 de zile. De asemenea, o persoană pe numele căreia procurorii au solicitat, de asemenea, aceeași […] Articolul 11 persoane, în arest preventiv într-un dosar privind crearea dezordinilor în masă în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU. „Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel […] Articolul Președintele Ucrainei: Europa nu-și poate permite să piardă și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministerul Justiției a depus o nouă cerere la Curtea de Apel Centru, solicitând restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale. Demersul vine în completarea solicitării anterioare de suspendare a activității formațiunii pentru un an, transmite IPN. Ca reacție, Partidul Democrat Modern […] Articolul Activitatea unui partid din Republica Moldova ar putea fi restricționată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Congresmenii Mike Lawler și Deborah Ross, co-președinți ai Grupului pentru R. Moldova din Congresul SUA, au transmis un mesaj prin care au atenționat asupra tentativelor Rusiei de a frauda alegerile parlamentare. „Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la eforturile continue ale Rusiei de a submina democrația din Republica Moldova și de a falsifica alegerile parlamentare din […] Articolul Congresmeni SUA, avertisment privind alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: Producea ziare cu conținut denigrator # Vocea Basarabiei
Polițiștii din Chișinău, în comun cu cei de la Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au descoperit și desființat o tipografie clandestină implicată în producerea și distribuirea de materiale cu caracter ilegal și instigator. Potrivit oamenilor legii, tipografia era amplasată într-o încăpere din Chișinău și era dotată cu sisteme de securitate […] Articolul Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: Producea ziare cu conținut denigrator apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat astăzi, 24 septembrie, la Ministerul rus de Externe. Diplomatului i-a fost înmânată „o notă de protest” în legătură cu un presupus refuz al autorităților Republicii Moldova de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Șefului misiunii diplomatice moldovenești […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(AUDIO) Planurile lui Șor, deconspirate: Partide loiale la guvernare pentru a provoca anticipate # Vocea Basarabiei
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în Republica Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate, scrie Deschide.MD. Potrivit publicației, surse din cadrul blocului „Pobeda” au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților planurile sale pentru perioada următoare. Astfel, în discursul rostit, Șor spune că […] Articolul (AUDIO) Planurile lui Șor, deconspirate: Partide loiale la guvernare pentru a provoca anticipate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
16:30
Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți pentru copiii din stânga Prutului # Vocea Basarabiei
Copiii din grădinițele și școlile din Republica Moldova vor beneficia de rechizite și cărți, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românii. Astfel, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți vor fi donate în cadrul celei de-a treia ediții a proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”, desfășurat în perioada 25-26 […] Articolul Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți pentru copiii din stânga Prutului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Republica Moldova urma să fie transformată într-o bază militară a Federației Ruse dacă autoritățile de la Chișinău ar fi semnat „memorandumul Kozak” în 2003. Dezvăluirea a fost făcută de fostul președinte Vladimir Voronin în cadrul unor mărturii oferite autorităților, document obținut în exclusivitate de Deschide.MD. Sursa citată amintește că acum două săptămâni, Tkaciuk, fost consilier […] Articolul Dezvăluire: Tkaciuk a vrut să transforme R. Moldova în bază militară rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor, compromise înainte de alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite IPN. Potrivit acestuia, atacul are ca scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei […] Articolul Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor, compromise înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic # Vocea Basarabiei
Ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. „În urma perchezițiilor au fost ridicate mai […] Articolul Peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Fostul director adjunct al SIS din R. Moldova rămâne în arest preventiv în România # Vocea Basarabiei
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a depus o contestație pentru eliberare. Cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Decizia Curții este […] Articolul Fostul director adjunct al SIS din R. Moldova rămâne în arest preventiv în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Rusia vrea să facă campanie electorală în Republica Moldova și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a cetățenilor. Declarațiile au fost făcute de Dorin Recean, premierul de la Chișinău, care a dat asigurări că statul rezistă, ripostează ferm și va planul Moscovei. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Vom împiedica planul rusesc de ocupație” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Maia Sandu, după finalizarea procesului de screening bilateral: Avem capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit un mesaj de felicitare în contextul în care Republica Moldova a încheiat, la începutul acestei săptămâni, procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE. Astfel, șefa statului a precizat că Republica Moldova a demonstrat că are capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Felicitări tuturor […] Articolul Maia Sandu, după finalizarea procesului de screening bilateral: Avem capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Un nou pas spre independență energetică a R. Moldova: Facilități fiscale și vamale la importul de gaze și energie electrică # Vocea Basarabiei
Guvernul a aprobat miercuri, 24 septembrie, facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor. Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile […] Articolul Un nou pas spre independență energetică a R. Moldova: Facilități fiscale și vamale la importul de gaze și energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Potrivit oamenilor legii, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. „Oamenii legii […] Articolul Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Plahotniuc va sta singur într-o celulă din penitenciar după revenirea în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care urmează a fi extrădat și adus joi, la Chișinău, va fi plasat în Penitenciarul nr. 13. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care a precizat că, din motive de securitate, acesta va sta singur în celulă. Ea a explicat că partea operațională a extrădării, transportul și logistica, […] Articolul Plahotniuc va sta singur într-o celulă din penitenciar după revenirea în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
(DOC) Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor: Departamente secrete, finanțate cu bani murdari # Vocea Basarabiei
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, scrie Deschide.md. Conform datelor analizate, oficiul central al grupării „ȘOR” din R. Moldova este alcătuit din 12 departamente. Primul […] Articolul (DOC) Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor: Departamente secrete, finanțate cu bani murdari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Rusia lansează un nou fake, susținând că Uniunea Europeană vrea să trimită trupe NATO în Republica Moldova. Potrivit expertului Mihai Isac, miza acestor declarații false ale Moscovei este să pregătească terenul pentru a justifica o eventuală intervenție în forță împotriva Republicii Moldova. În cadrul unei dezbateri publice, expertul a precizat că este vorba despre o […] Articolul Expert: Dezinformările Moscovei urmăresc destabilizarea Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
(VIDEO) Peste un milion de țigări de contrabandă, descoperite în Chișinău: Un polițist, printre reținuți # Vocea Basarabiei
Șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute, după ce ofițerii SPIA, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de producere și comercializare ilegală a țigărilor în municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în cadrul anchetei, au fost efectuate 45 de percheziții în urma cărora au fost ridicate peste 1 300 000 […] Articolul (VIDEO) Peste un milion de țigări de contrabandă, descoperite în Chișinău: Un polițist, printre reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
SFS a impus interdicții asupra tranzacțiilor unor companii controlate de persoane sancționate internațional # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și activităților financiare ale mai multor companii suspectate că s-ar afla sub controlul unor persoane aflate sub sancțiuni internaționale. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Potrivit autorităților fiscale, interdicțiile vizează acțiuni precum: Printre entitățile vizate se numără 11 companii suspectate că […] Articolul SFS a impus interdicții asupra tranzacțiilor unor companii controlate de persoane sancționate internațional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde studiază # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru a vota, aceștia trebuie să se prezinte la orice secție de votare din localitatea unde își fac studiile, […] Articolul Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde studiază apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea sunt prognozate ploi slabe, iar de vineri până duminică vor fi înghețuri de până la -2 grade, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit SHS, doar miercuri se vor menține temperaturi ridicate, cu 22–27 grade în sud și centru și […] Articolul Înghețuri de până la -2 grade și schimbare bruscă a vremii în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23 septembrie 2025
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 23.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 23.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 23.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională au fost premiați marți, 23 septembrie, în cadrul unui eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Astfel, din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 persoane au obținut note de „10” și alte 120 s-au ales […] Articolul Marea Dictare Națională: Peste 2000 de participanți și 138 de premianți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți că țara sa își va redeschide săptămâna aceasta granița cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus. Exercițiile militare Zapad-2025, desfășurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia și în statele baltice, toate țări […] Articolul Polonia își redeschide granița cu Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Se întâmplă după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională […] Articolul Procesul privind limitarea activității partidului Irinei Vlah, suspendat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Centrul Național de Epileptologie a fost inaugurat miercuri, 23 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după un amplu proces de reconstrucție. Lucrările, care au vizat o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane […] Articolul (FOTO) Centrul Național de Epileptologie din Chișinău, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
