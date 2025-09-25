Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 25 septembrie 2025 08:20
Vladimir Plahotniuc este adus astăzi, 25 septembrie, în Republica Moldova, în urma procedurilor de extrădare. Potrivit informațiilor, acesta va fi escortat direct la Penitenciarul nr. 13, unde pe numele său există un mandat de arestare, scrie Agora.md Fostul lider democrat a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care zboară din Atena spre Chișinău, fiind […]
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum 6 ore
03:50
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Veaceslav Burlac, Partidul Mișcarea Respect MoldovaSvetlana Chesari, Partidul Noua Opțiune Istorică Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie!
Acum 12 ore
22:50
Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj către basarabenii stabiliți în dreapta Prutului în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El i-a îndemnat pe toți să meargă la vot, subliniind că de votul vostru „depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei". „Dragi basarabeni, care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi întotdeauna […]
21:40
Aflați viziunile, mesajele și programele electorale ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Participă concurenții electorali:Andrei Năstase, candidat independent Valeriu Badia, candidat al Partidului Politic CUB Urmăriți dezbaterea și formați-vă propria opinie!
20:00
11 persoane, în arest preventiv într-un dosar privind crearea dezordinilor în masă în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Unsprezece persoane au fost plasate în arest preventiv în dosarul privind participarea la instruiri în Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Astfel, 6 învinuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, 5 învinuiți pentru 20 de zile. De asemenea, o persoană pe numele căreia procurorii au solicitat, de asemenea, aceeași […]
Acum 24 ore
19:30
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU. „Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel […]
19:10
Ministerul Justiției a depus o nouă cerere la Curtea de Apel Centru, solicitând restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale. Demersul vine în completarea solicitării anterioare de suspendare a activității formațiunii pentru un an, transmite IPN. Ca reacție, Partidul Democrat Modern […]
18:50
Congresmenii Mike Lawler și Deborah Ross, co-președinți ai Grupului pentru R. Moldova din Congresul SUA, au transmis un mesaj prin care au atenționat asupra tentativelor Rusiei de a frauda alegerile parlamentare. „Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la eforturile continue ale Rusiei de a submina democrația din Republica Moldova și de a falsifica alegerile parlamentare din […]
18:00
Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: Producea ziare cu conținut denigrator # Vocea Basarabiei
Polițiștii din Chișinău, în comun cu cei de la Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au descoperit și desființat o tipografie clandestină implicată în producerea și distribuirea de materiale cu caracter ilegal și instigator. Potrivit oamenilor legii, tipografia era amplasată într-o încăpere din Chișinău și era dotată cu sisteme de securitate […]
17:20
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat astăzi, 24 septembrie, la Ministerul rus de Externe. Diplomatului i-a fost înmânată „o notă de protest" în legătură cu un presupus refuz al autorităților Republicii Moldova de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Șefului misiunii diplomatice moldovenești […]
17:00
(AUDIO) Planurile lui Șor, deconspirate: Partide loiale la guvernare pentru a provoca anticipate # Vocea Basarabiei
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în Republica Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate, scrie Deschide.MD. Potrivit publicației, surse din cadrul blocului „Pobeda" au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților planurile sale pentru perioada următoare. Astfel, în discursul rostit, Șor spune că […]
16:30
Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți pentru copiii din stânga Prutului # Vocea Basarabiei
Copiii din grădinițele și școlile din Republica Moldova vor beneficia de rechizite și cărți, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românii. Astfel, 15.000 de pachete cu rechizite și cărți vor fi donate în cadrul celei de-a treia ediții a proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului", desfășurat în perioada 25-26 […]
16:00
Republica Moldova urma să fie transformată într-o bază militară a Federației Ruse dacă autoritățile de la Chișinău ar fi semnat „memorandumul Kozak" în 2003. Dezvăluirea a fost făcută de fostul președinte Vladimir Voronin în cadrul unor mărturii oferite autorităților, document obținut în exclusivitate de Deschide.MD. Sursa citată amintește că acum două săptămâni, Tkaciuk, fost consilier […]
15:50
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor, compromise înainte de alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite IPN. Potrivit acestuia, atacul are ca scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei […]
15:30
Peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic # Vocea Basarabiei
Ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. „În urma perchezițiilor au fost ridicate mai […]
15:20
Fostul director adjunct al SIS din R. Moldova rămâne în arest preventiv în România # Vocea Basarabiei
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a depus o contestație pentru eliberare. Cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Decizia Curții este […]
15:00
Rusia vrea să facă campanie electorală în Republica Moldova și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a cetățenilor. Declarațiile au fost făcute de Dorin Recean, premierul de la Chișinău, care a dat asigurări că statul rezistă, ripostează ferm și va planul Moscovei. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot […]
14:00
Maia Sandu, după finalizarea procesului de screening bilateral: Avem capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit un mesaj de felicitare în contextul în care Republica Moldova a încheiat, la începutul acestei săptămâni, procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE. Astfel, șefa statului a precizat că Republica Moldova a demonstrat că are capacitatea de a avansa rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Felicitări tuturor […]
13:40
Un nou pas spre independență energetică a R. Moldova: Facilități fiscale și vamale la importul de gaze și energie electrică # Vocea Basarabiei
Guvernul a aprobat miercuri, 24 septembrie, facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova". Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor. Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile […]
13:00
Descindere la o tipografie din Chișinău: Zeci de buletine de vot, tipărite ilegal # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Potrivit oamenilor legii, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. „Oamenii legii […]
12:50
Plahotniuc va sta singur într-o celulă din penitenciar după revenirea în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care urmează a fi extrădat și adus joi, la Chișinău, va fi plasat în Penitenciarul nr. 13. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care a precizat că, din motive de securitate, acesta va sta singur în celulă. Ea a explicat că partea operațională a extrădării, transportul și logistica, […]
12:10
(DOC) Noi scurgeri din rețeaua criminală Șor: Departamente secrete, finanțate cu bani murdari # Vocea Basarabiei
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar, scrie Deschide.md. Conform datelor analizate, oficiul central al grupării „ȘOR" din R. Moldova este alcătuit din 12 departamente. Primul […]
11:50
Rusia lansează un nou fake, susținând că Uniunea Europeană vrea să trimită trupe NATO în Republica Moldova. Potrivit expertului Mihai Isac, miza acestor declarații false ale Moscovei este să pregătească terenul pentru a justifica o eventuală intervenție în forță împotriva Republicii Moldova. În cadrul unei dezbateri publice, expertul a precizat că este vorba despre o […]
11:30
(VIDEO) Peste un milion de țigări de contrabandă, descoperite în Chișinău: Un polițist, printre reținuți # Vocea Basarabiei
Șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute, după ce ofițerii SPIA, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de producere și comercializare ilegală a țigărilor în municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în cadrul anchetei, au fost efectuate 45 de percheziții în urma cărora au fost ridicate peste 1 300 000 […]
09:40
SFS a impus interdicții asupra tranzacțiilor unor companii controlate de persoane sancționate internațional # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și activităților financiare ale mai multor companii suspectate că s-ar afla sub controlul unor persoane aflate sub sancțiuni internaționale. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Potrivit autorităților fiscale, interdicțiile vizează acțiuni precum: Printre entitățile vizate se numără 11 companii suspectate că […]
09:40
Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde studiază # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că elevii și studenții cu drept de vot, care învață într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru a vota, aceștia trebuie să se prezinte la orice secție de votare din localitatea unde își fac studiile, […]
Ieri
08:30
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea sunt prognozate ploi slabe, iar de vineri până duminică vor fi înghețuri de până la -2 grade, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit SHS, doar miercuri se vor menține temperaturi ridicate, cu 22–27 grade în sud și centru și […]
23 septembrie 2025
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 23.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 23.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 23.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională au fost premiați marți, 23 septembrie, în cadrul unui eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Astfel, din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 persoane au obținut note de „10" și alte 120 s-au ales […]
21:00
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți că țara sa își va redeschide săptămâna aceasta granița cu Belarus, după ce fusese
20:50
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Se întâmplă după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională […] Articolul Procesul privind limitarea activității partidului Irinei Vlah, suspendat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Centrul Național de Epileptologie a fost inaugurat miercuri, 23 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după un amplu proces de reconstrucție. Lucrările, care au vizat o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane […] Articolul (FOTO) Centrul Național de Epileptologie din Chișinău, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
(FOTO) Diplomați din peste 20 de țări au descoperit obiective turistice din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadori acreditați în Republica Moldova, reprezentând peste 20 de state, au participat marți, 23 septembrie, alături de membri ai Guvernului de la Chișinău, la un tur informativ organizat de Oficiul Național al Turismului. Astfel, diplomații au descoperit mai multe obiective turistice din Republica Moldova. Printre acestea se numără Mănăstirea Căpriana, orașul Călărași, Centrul de Experiențe […] Articolul (FOTO) Diplomați din peste 20 de țări au descoperit obiective turistice din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
18:40
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare. […] Articolul Confirmat: Plahotniuc va fi adus la Chișinău peste două zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. „Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în […] Articolul CEC dezminte un nou fals apărut în mediul online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Republica Moldova s-a alăturat Declarației pentru protecția personalului umanitar, reconfirmând angajamentul față de respectarea dreptului internațional umanitar. Documentul a fost semnat de reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite (ONU), Gheorghe Leucă. Declarația a fost elaborată de un grup de țări, printre care se numără: Australia, Brazilia, Columbia, Indonezia, Japonia, Iordania, Sierra […] Articolul R. Moldova se alătură demersului global pentru siguranța personalului umanitar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ministrul Energiei de la Chișinău: România ne-a fost partener de încredere și sprijin constant în momentele dificile # Vocea Basarabiei
România de-a lungul anilor ne-a fost un partener de încredere și un sprijin constant în momentele dificile. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, în cadrul Simpozionul Român al Energiei, care se desfășoară săptămâna aceasta la București. Oficialul a subliniat în discursul său, la deschiderea evenimentului, sprijinul pe care România l-a […] Articolul Ministrul Energiei de la Chișinău: România ne-a fost partener de încredere și sprijin constant în momentele dificile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Secretarul general al NATO: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian. Rutte a afirmat că NATO rămâne ferm angajată în apărarea […] Articolul Secretarul general al NATO: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. În acest context, apărătorul fostului lider al Partidului Democrat a cerut autorităților de la Chișinău „să nu transforme în show procesul extrădării”. „Ținând cont de ultimele […] Articolul Când va fi adus Vladimir Plahotniuc în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”. O decizie în acest sens a fost marți, 23 septembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, cele aproximativ 5,2 milioane de lei, care se află la păstrare la […] Articolul Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat marți, 23 septembrie, o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România, scrie știripesurse.ro. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este fosta procuroare şi candidată la funcția de deputat la alegerile parlamentare, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. […] Articolul Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
(VIDEO) O femeie cu cetățenie rusă, prinsă cu peste 62.000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul din Chișinău # Vocea Basarabiei
O cetățeană a Federației Ruse a încercat să treacă frontiera Republicii Moldova fără a declara o sumă de peste 62 000 de dolari. Incidentul a avut loc la postul vamal al Aeroportului din Chișinău. Potrivit Serviciului Vamal, femeia, care urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul, a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a spus […] Articolul (VIDEO) O femeie cu cetățenie rusă, prinsă cu peste 62.000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de […] Articolul (AUDIO) Ion Ceban ar fi fost omul-cheie în relația PSRM–PDM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor”, ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Potrivit IPN, pe 19 […] Articolul Șor a închiriat un avion de lux pentru președintele din Kârgâzstan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Fost președinte al R. Moldova, apel la unitate și responsabilitate în contextul alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat miercuri un apel public în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că Republica Moldova se află în fața unei alegeri importante: fie continuă pe calea europeană, fie riscă să rămână izolată de lumea civilizată. „Astăzi vorbesc nu doar ca șef al statului, […] Articolul Fost președinte al R. Moldova, apel la unitate și responsabilitate în contextul alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm Federației Ruse în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată luni, 22 septembrie, la New York. Declarațiile oficialului polonez vin în urma unui incident grav petrecut pe 19 septembrie, când trei avioane militare rusești au pătruns timp de […] Articolul Avertisment dur al Poloniei către Moscova după o nouă încălcare a spațiului NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor lucra conform unui program special duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare. Astfel, cetățenii care nu au acte de identitate vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii pentru a putea vota. Secțiile instituției vor activa intervalul orelor 07:00 – 21:00. „La solicitarea cetățenilor cu vârsta de […] Articolul Agenția Servicii Publice, regim special de lucru în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
