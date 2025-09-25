Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Republica Moldova

12:50

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm Federației Ruse în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată luni, 22 septembrie, la New York. Declarațiile oficialului polonez vin în urma unui incident grav petrecut pe 19 septembrie, când trei avioane militare rusești au pătruns timp de […] Articolul Avertisment dur al Poloniei către Moscova după o nouă încălcare a spațiului NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.