ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost suspendată pentru 12 luni, prin decizie judecătorească

Alegerile parlamentare din 28 septembrie curent nu sunt despre votul nostru acordat programelor politice ale partidelor înscrise în competiție. Nu sunt despre o direcție liberală sau social-democrată, nu sunt despre competiția partidelor. Nici despre sentimentele susținătorilor unui partid sau al altui partid. Nu sunt despre stânga sau dreapta. Nici măcar nu sunt despre candidații la fotoliul de deputat în viitorul parlament al Republicii Moldova.