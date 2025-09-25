ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost suspendată pentru 12 luni, prin decizie judecătorească
Veridica.md, 25 septembrie 2025 20:40
Decizia instanței a fost luată după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale.
Chișinăul găzduiește a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT # Veridica.md
FILIT reunește scriitori, traducători și editori din 11 țări.
Curtea de Apel Chișinău a redus, dar a menținut condamnarea
TikTok, principalul instrument pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin înainte de alegerile parlamentare, relevă un raport CJI # Veridica.md
Conturi anonime și influenceri cu viziuni pro-ruse au amplificat narațiuni false despre război, integrarea în UE și criza energetică.
El ocupă funcţia de preşedinte al Ucrainei din 2019.
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, îmi pun întrebarea: cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?
Procurorii urmează să îi aducă la cunoștință acuzațiile din patru dosare penale.
PAS conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova – Barometru de opinie # Veridica.md
Trei partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.
Avionul cu Vladimir Plahotniuc la bord a aterizat la Chișinău; autoritățile anunță măsuri speciale de detenție # Veridica.md
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați și agenți în civil.
Nicușor Dan, îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Veridica.md
„Alegerile parlamentare din R. Moldova, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a afirmat președintele României.
Un bărbat înarmat a ucis o persoană și a rănit grav alte două, înainte de a se sinucide.
ALEGERI PARLAMENTARE: Dorin Recean: Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre # Veridica.md
Prim-ministrul a declarat că autoritățile R. Moldova se pregătesc de orice scenariu.
Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 # Veridica.md
Vladimir Plahotniuc va fi adus pe 25 septembrie în R. Moldova și va fi plasat în celulă separată la Penitenciarul 13.
Procurorii cer arestul pentru 30 de zile în privința a 12 persoane instruite în taberele militare din Serbia # Veridica.md
74 de persoane au fost reținute pentru că ar fi participat la instruiri în Serbia, în scopul provocării dezordinilor în masă în contextul alegerilor din R. Moldova.
Un consătean m-a întrebat pentru cine votez pe 28 septembrie. Iată ce i-am răspuns:
Alegerile parlamentare din 28 septembrie curent nu sunt despre votul nostru acordat programelor politice ale partidelor înscrise în competiție. Nu sunt despre o direcție liberală sau social-democrată, nu sunt despre competiția partidelor. Nici despre sentimentele susținătorilor unui partid sau al altui partid. Nu sunt despre stânga sau dreapta. Nici măcar nu sunt despre candidații la fotoliul de deputat în viitorul parlament al Republicii Moldova.
Frontiera a fost închisă ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus.
Trump consideră că Ucraina își poate recupera integral teritoriul ocupat de forțele Moscovei.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Procesul inițiat de Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului „Inima Moldovei” a fost suspendat de Curtea de Apel Centru, după ce avocații formațiunii au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
Competitivitate, agricultură, mediu sunt primele clustere pentru care Parlamentul a aprobat planurile de armonizare cu legislația UE.
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Veridica.md
Bărbatul a participat la distribuirea a peste 5,2 milioane de lei către persoane afiliate partidului, în plicuri cu mesajul „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală # Veridica.md
uvernul a respins astăzi așa-numitele „alerte” privind presupuse planuri ale Uniunii Europene de a ocupa R. Moldova, calificându-le drept o „reacție isterică” a serviciilor ruse la discursul susținut luni de președinta Maia Sandu.
Documentul consemnează, însă, şi dovezi ale unor „cazuri de tortură şi rele tratamente” la care au fost supuşi civili deţinuţi de autorităţile ucrainene.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie a.c. sunt cruciale pentru viitorul european al Republicii Moldova, chiar dacă forțe proruse, oligarhice sau, pur și simplu, frustrate de actuala putere proeuropeană, încearcă să minimizeze importanța acestui scrutin.
Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare # Veridica.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video cu ocazia finalizării procesului de screening bilateral, felicitând autoritățile și cetățenii moldoveni pentru „un pas important” pe drumul integrării europene.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Criptomonede și bani din Rusia. 30 de percheziții efectuate astăzi în Nord # Veridica.md
Peste 800.000 de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor, iar o persoană a fost reținută.
R. Moldova și țările nordice și baltice lansează un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale # Veridica.md
Inițiativa vizează întărirea capacităților în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii pentru gestionarea crizelor.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul și UE sabotează pacea, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice # Veridica.md
UE împiedică negocierile de pace, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice pentru conflictul armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
R. Moldova a finalizat procesul bilateral de screening, o etapă-cheie în pregătirea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană # Veridica.md
Chișinăul și Bruxellul au analizat peste 100.000 de pagini de legislație.
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a atenționat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore.
Peste 250 de percheziții, 74 de persoane reținute, suspectate că erau instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova # Veridica.md
În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Blocul Unirea Națiunii se retrage din competiția electorală și își declară sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Informația a fost confirmată de sursele IPN din regiune, care a publicat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.
DEZINFORMARE: Implicarea Republica Moldova în război este singura cale prin care Maia Sandu și PAS se vor menține la putere # Veridica.md
Singurul scenariu prin care președinta Maia Sandu și Partidul „Acțiune și Solidaritate” se mai pot menține câteva luni la putere după alegerile parlamentare este implicarea țării într-un război cu Transnistria, a declarat socialistul Igor Dodon, unul din liderii Blocului Electoral Patriotic.
CORUPERE ELECTORALĂ/ Percheziții la Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova. O persoană reținută # Veridica.md
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
În perioada 25-30 septembrie, accesul va fi permis doar pasagerilor cu bilet, în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor.
Atacuri similare au avut loc și asupra regiunii Sumî și capitalei Kiev.
Perchezițiile din această dimineață vizează și formațiunile teritoriale ale PSRM, anunță Igor Dodon.
Statele Unite trebuie să renunțe la pretențiile de denuclearizare a Coreei de Nord.
Alte state, între care Franța și Belgia, sunt așteptate să anunțe decizii similare astăzi.
Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.
Politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați în Ucraina pentru promovarea propagandei și justificarea agresiunii ruse # Veridica.md
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”: Vasile Bolea, Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Bogdan Țîrdea, Ion Mahu, Natalia Parasca, Victor Petrov, Constantin Starîș, Iurie Ciofu, Dmitrii Konstantinov și Igor Șornikov.
E denunțată „utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către (…) forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate”.
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
