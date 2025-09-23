ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală
Veridica.md, 23 septembrie 2025 17:20
uvernul a respins astăzi așa-numitele „alerte” privind presupuse planuri ale Uniunii Europene de a ocupa R. Moldova, calificându-le drept o „reacție isterică” a serviciilor ruse la discursul susținut luni de președinta Maia Sandu.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 5 minute
17:40
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Veridica.md
Bărbatul a participat la distribuirea a peste 5,2 milioane de lei către persoane afiliate partidului, în plicuri cu mesajul „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”.
Acum 30 minute
17:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală # Veridica.md
uvernul a respins astăzi așa-numitele „alerte” privind presupuse planuri ale Uniunii Europene de a ocupa R. Moldova, calificându-le drept o „reacție isterică” a serviciilor ruse la discursul susținut luni de președinta Maia Sandu.
Acum 6 ore
13:00
Documentul consemnează, însă, şi dovezi ale unor „cazuri de tortură şi rele tratamente” la care au fost supuşi civili deţinuţi de autorităţile ucrainene.
12:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie a.c. sunt cruciale pentru viitorul european al Republicii Moldova, chiar dacă forțe proruse, oligarhice sau, pur și simplu, frustrate de actuala putere proeuropeană, încearcă să minimizeze importanța acestui scrutin.
12:30
Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare # Veridica.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video cu ocazia finalizării procesului de screening bilateral, felicitând autoritățile și cetățenii moldoveni pentru „un pas important” pe drumul integrării europene.
12:10
ALEGERI PARLAMENTARE/ Criptomonede și bani din Rusia. 30 de percheziții efectuate astăzi în Nord # Veridica.md
Peste 800.000 de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor, iar o persoană a fost reținută.
Acum 12 ore
09:40
R. Moldova și țările nordice și baltice lansează un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale # Veridica.md
Inițiativa vizează întărirea capacităților în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii pentru gestionarea crizelor.
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul și UE sabotează pacea, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice # Veridica.md
UE împiedică negocierile de pace, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice pentru conflictul armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
08:20
R. Moldova a finalizat procesul bilateral de screening, o etapă-cheie în pregătirea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană # Veridica.md
Chișinăul și Bruxellul au analizat peste 100.000 de pagini de legislație.
05:50
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
05:40
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
Acum 24 ore
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a atenționat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore.
18:50
Peste 250 de percheziții, 74 de persoane reținute, suspectate că erau instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova # Veridica.md
În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Ieri
16:40
Blocul Unirea Națiunii se retrage din competiția electorală și își declară sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:40
Informația a fost confirmată de sursele IPN din regiune, care a publicat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.
12:40
DEZINFORMARE: Implicarea Republica Moldova în război este singura cale prin care Maia Sandu și PAS se vor menține la putere # Veridica.md
Singurul scenariu prin care președinta Maia Sandu și Partidul „Acțiune și Solidaritate” se mai pot menține câteva luni la putere după alegerile parlamentare este implicarea țării într-un război cu Transnistria, a declarat socialistul Igor Dodon, unul din liderii Blocului Electoral Patriotic.
12:10
CORUPERE ELECTORALĂ/ Percheziții la Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova. O persoană reținută # Veridica.md
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
11:30
În perioada 25-30 septembrie, accesul va fi permis doar pasagerilor cu bilet, în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor.
11:00
Atacuri similare au avut loc și asupra regiunii Sumî și capitalei Kiev.
10:30
Perchezițiile din această dimineață vizează și formațiunile teritoriale ale PSRM, anunță Igor Dodon.
09:00
Statele Unite trebuie să renunțe la pretențiile de denuclearizare a Coreei de Nord.
08:50
Alte state, între care Franța și Belgia, sunt așteptate să anunțe decizii similare astăzi.
08:20
Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați în Ucraina pentru promovarea propagandei și justificarea agresiunii ruse # Veridica.md
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”: Vasile Bolea, Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Bogdan Țîrdea, Ion Mahu, Natalia Parasca, Victor Petrov, Constantin Starîș, Iurie Ciofu, Dmitrii Konstantinov și Igor Șornikov.
11:10
E denunțată „utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către (…) forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate”.
03:10
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
00:00
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
20 septembrie 2025
23:20
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
22:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
17:00
Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului e estimat la echivalentul a circa o sută de mii de euro.
16:20
Ar fi căzut Berezove, din regiunea Dnipropetrovsk.
14:30
Ținta a fost regiunea Samara, situată la peste 800 de kilometri de front.
14:00
România a încasat 5,7 milioane de euro ca despăgubirea de asigurare pentru obiectele de patrimoniu care i-au fost furate dintr-un muzeu olandez # Veridica.md
Banii ajung la bugetul de stat și, dacă bunurile culturale sunt recuperate, îi vor fi înapoiați asigurătorului.
12:40
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Veridica.md
E la al nouălea mandat de acest fel.
12:00
Rus arestat în Republica Dominicană pentru „dezinformare politică” și „manipulare a rețelelor sociale” # Veridica.md
S-a dat drept practicant de arte marțiale mixte (MMA), și-a ascuns cetățenia și a folosit criptomonede pentru tranzacțiile sale financiare.
11:30
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
11:10
Poliţiştii români de frontieră au depistat pe aeroportul Otopeni trei cetăţeni iranieni care voiau să intre ilegal în spaţiul Schengen # Veridica.md
Aveau cărţi de identitate false, cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi din Olanda.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Investigație: Diaspora, noul front electoral. Rețeaua Șor se extinde în Europa # Veridica.md
Moldoveni din diaspora ar fi fost racolați contra 500 de euro pentru a acționa ca „observatori” la alegeri, într-o schemă atribuită rețelei lui Ilan Șor, potrivit Anticoruptie.md.
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Senatori americani: „Există probe clare că Rusia desfăşoară o campanie suţinută de stat pentru a influența alegerile din Moldova” # Veridica.md
Într-o declarație emisă vineri, 19 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, un grup de senatori americani subliniază că Federația Rusă folosește propagandă, constrângeri economice și scheme de cumpărare a voturilor.
19 septembrie 2025
20:10
Incidentul a fost al patrulea de acest fel, de la începutul anului.
19:00
România: procurorii anticorupție au reținut un secretar de stat și un manager de spital # Veridica.md
Potrivit presei, amândoi ar fi protejații longevivului politician de stânga Ion Mocioalcă.
15:50
Unul e în regiunea Donețk, celălalt în Zaporojie.
15:40
R. Moldova, sprijinită de foști oficiali americani în fața amenințărilor ruse:„ Libertatea Moldovei este libertatea noastră” # Veridica.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul față de R. Moldova într-o scrisoare publică, avertizând asupra pericolelor pe care le implică influența rusă în alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Inima Moldovei” # Veridica.md
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
12:20
Promo-LEX: Rețea masivă de conturi false pe TikTok manipulează opinia publică înainte de alegeri # Veridica.md
O rețea extinsă de conturi false pe TikTok este folosită pentru a răspândi dezinformare și mesaje coordonate împotriva guvernului și a orientării pro-europene a R. Moldova, avertizează Promo-LEX, una dintre principalele organizații de monitorizare electorală din țară.
12:10
Democrații vor propune o lege pentru "a proteja libertatea de exprimare" în fața lui Trump # Veridica.md
Aceştia acuză administrația Trump că încalcă libertatea cuvântului și denunță drept cenzură suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel.
11:50
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procedurii de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc.
11:10
Premierul Edi Rama susține că, grație acestuia, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție (și) pe deplin transparente”.
11:10
Tik-tak-tik-tak-tik-tak... Bate ceasul schimbării, numărătoarea inversă s-o pornit la drum, cum s-ar numi, popular grăind.
10:40
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.