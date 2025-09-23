ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală

10:40

Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.