De ce sunt cruciale alegerile din Moldova

Veridica.md, 26 septembrie 2025 01:10

un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum o oră
01:10
De ce sunt cruciale alegerile din Moldova Veridica.md
un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
Acum 6 ore
20:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost suspendată pentru 12 luni, prin decizie judecătorească Veridica.md
Decizia instanței a fost luată după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale.
Acum 12 ore
17:20
Chișinăul găzduiește a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Veridica.md
FILIT reunește scriitori, traducători și editori din 11 țări.
16:40
4 ani de închisoare pentru Iurie Roșca, condamnat pentru trafic de influență Veridica.md
Curtea de Apel Chișinău a redus, dar a menținut condamnarea
15:40
TikTok, principalul instrument pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin înainte de alegerile parlamentare, relevă un raport CJI Veridica.md
Conturi anonime și influenceri cu viziuni pro-ruse au amplificat narațiuni false despre război, integrarea în UE și criza energetică.
14:30
Zelenski este gata să renunțe la funcție după război Veridica.md
El ocupă funcţia de preşedinte al Ucrainei din 2019.
Acum 24 ore
12:40
Cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari? Veridica.md
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, îmi pun întrebarea: cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?
12:30
Vladimir Plahotniuc, plasat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 Veridica.md
Procurorii urmează să îi aducă la cunoștință acuzațiile din patru dosare penale.
11:50
PAS conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova – Barometru de opinie Veridica.md
Trei partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.
09:50
Avionul cu Vladimir Plahotniuc la bord a aterizat la Chișinău; autoritățile anunță măsuri speciale de detenție Veridica.md
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați și agenți în civil.
09:00
Nicușor Dan, îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie Veridica.md
„Alegerile parlamentare din R. Moldova, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a afirmat președintele României.
Ieri
19:20
Atac armat la un centru de detenție al Serviciului de imigrări din Texas Veridica.md
Un bărbat înarmat a ucis o persoană și a rănit grav alte două, înainte de a se sinucide.
12:40
ALEGERI PARLAMENTARE: Dorin Recean: Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre Veridica.md
Prim-ministrul a declarat că autoritățile R. Moldova se pregătesc de orice scenariu.
11:40
Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 Veridica.md
Vladimir Plahotniuc va fi adus pe 25 septembrie în R. Moldova și va fi plasat în celulă separată la Penitenciarul 13.
11:30
Procurorii cer arestul pentru 30 de zile în privința a 12 persoane instruite în taberele militare din Serbia Veridica.md
74 de persoane au fost reținute pentru că ar fi participat la instruiri în Serbia, în scopul provocării dezordinilor în masă în contextul alegerilor din R. Moldova.
11:10
Eu pentru cine votez? Veridica.md
Un consătean m-a întrebat pentru cine votez pe 28 septembrie. Iată ce i-am răspuns:
10:00
Ultima duminică Veridica.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie curent nu sunt despre votul nostru acordat programelor politice ale partidelor înscrise în competiție. Nu sunt despre o direcție liberală sau social-democrată, nu sunt despre competiția partidelor. Nici despre sentimentele susținătorilor unui partid sau al altui partid. Nu sunt despre stânga sau dreapta. Nici măcar nu sunt despre candidații la fotoliul de deputat în viitorul parlament al Republicii Moldova.
09:10
Polonia redeschide granița cu Belarus Veridica.md
Frontiera a fost închisă ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus.
09:00
Donald Trump, schimbare radicală față de agresiunea rusă în Ucraina Veridica.md
Trump consideră că Ucraina își poate recupera integral teritoriul ocupat de forțele Moscovei.
07:40
Vals cu dracu - Cum n-o dai! Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Curtea de Apel amână examinarea cererii MJ împotriva partidului Irinei Vlah Veridica.md
Procesul inițiat de Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului „Inima Moldovei” a fost suspendat de Curtea de Apel Centru, după ce avocații formațiunii au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
19:10
R. Moldova a aprobat pozițiile pentru primele capitole de negociere cu UE Veridica.md
Competitivitate, agricultură, mediu sunt primele clustere pentru care Parlamentul a aprobat planurile de armonizare cu legislația UE.
17:40
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” Veridica.md
Bărbatul a participat la distribuirea a peste 5,2 milioane de lei către persoane afiliate partidului, în plicuri cu mesajul „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”.
17:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală Veridica.md
uvernul a respins astăzi  așa-numitele „alerte” privind presupuse planuri ale Uniunii Europene de a ocupa R. Moldova, calificându-le drept o „reacție isterică” a serviciilor ruse la discursul susținut luni de președinta Maia Sandu.
13:00
Un raport ONU acuză Rusia de torturarea civililor ucraineni Veridica.md
Documentul consemnează, însă, şi dovezi ale unor „cazuri de tortură şi rele tratamente” la care au fost supuşi civili deţinuţi de autorităţile ucrainene.
12:30
Consolidarea dreptei proeuropene în ceasul al 12-lea? Veridica.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie a.c. sunt cruciale pentru viitorul european al Republicii Moldova, chiar dacă forțe proruse, oligarhice sau, pur și simplu, frustrate de actuala putere proeuropeană, încearcă să minimizeze importanța acestui scrutin.
12:30
Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare Veridica.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video cu ocazia finalizării procesului de screening bilateral, felicitând autoritățile și cetățenii moldoveni pentru „un pas important” pe drumul integrării europene.
12:10
ALEGERI PARLAMENTARE/ Criptomonede și bani din Rusia. 30 de percheziții efectuate astăzi în Nord Veridica.md
Peste 800.000 de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor, iar o persoană a fost reținută.
09:40
R. Moldova și țările nordice și baltice lansează un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale Veridica.md
Inițiativa vizează întărirea capacităților în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii pentru gestionarea crizelor.
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul și UE sabotează pacea, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice Veridica.md
UE împiedică negocierile de pace, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice pentru conflictul armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
08:20
R. Moldova a finalizat procesul bilateral de screening, o etapă-cheie în pregătirea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană Veridica.md
Chișinăul și Bruxellul au analizat peste 100.000 de pagini de legislație.
05:50
Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenței unor drone Veridica.md
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
05:40
Franţa a recunoscut statul palestinian Veridica.md
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
22 septembrie 2025
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a atenționat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore.
18:50
Peste 250 de percheziții, 74 de persoane reținute, suspectate că erau instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova Veridica.md
În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
16:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Unioniștii de la BUN se retrag din cursă în favoarea PAS Veridica.md
Blocul Unirea Națiunii se retrage din competiția electorală și își declară sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:40
Constantin Țuțu se află la Tiraspol Veridica.md
Informația a fost confirmată de sursele IPN din regiune, care a publicat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.
12:40
DEZINFORMARE: Implicarea Republica Moldova în război este singura cale prin care Maia Sandu și PAS se vor menține la putere Veridica.md
Singurul scenariu prin care președinta Maia Sandu și Partidul „Acțiune și Solidaritate” se mai pot menține câteva luni la putere după alegerile parlamentare este implicarea țării într-un război cu Transnistria, a declarat socialistul Igor Dodon, unul din liderii Blocului Electoral Patriotic.
12:10
CORUPERE ELECTORALĂ/ Percheziții la Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova. O persoană reținută Veridica.md
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
11:30
Acces restricționat pe Aeroportul Chișinău Veridica.md
În perioada 25-30 septembrie, accesul va fi permis doar pasagerilor cu bilet, în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor.
11:00
Cel puțin trei morți într-un bombardament rusesc la Zaporojie Veridica.md
Atacuri similare au avut loc și asupra regiunii Sumî și capitalei Kiev.
10:30
Dodon: Percheziții la colegii noștri din nord Veridica.md
Perchezițiile din această dimineață vizează și formațiunile teritoriale ale PSRM, anunță Igor Dodon.
09:00
Kim Jong Un pune condiții pentru a relua discuțiile cu SUA Veridica.md
Statele Unite trebuie să renunțe la pretențiile de denuclearizare a Coreei de Nord.
08:50
Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia au recunoscut Statul Palestina Veridica.md
Alte state, între care Franța și Belgia, sunt așteptate să anunțe decizii similare astăzi.
08:20
CORUPERE ELECTORALĂ/ 250 de percheziții, 100 de persoane vizate Veridica.md
Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.
21 septembrie 2025
13:30
Politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați în Ucraina pentru promovarea propagandei și justificarea agresiunii ruse Veridica.md
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”: Vasile Bolea, Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Bogdan Țîrdea, Ion Mahu, Natalia Parasca, Victor Petrov, Constantin Starîș, Iurie Ciofu, Dmitrii Konstantinov și Igor Șornikov.
11:10
Raport ONU: situația drepturilor omului în Rusia s-a degradat după invadarea Ucrainei Veridica.md
E denunțată „utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către (…) forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate”.
03:10
Trump ameninţă Afganistanul cu &#34;lucruri rele&#34; Veridica.md
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
00:00
Zelenski spune că se va întâlni cu Trump în marja Adunării Generale a ONU Veridica.md
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
20 septembrie 2025
23:20
Director al OMV, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia Veridica.md
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.