Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenței unor drone
Veridica.md, 23 septembrie 2025 05:50
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum o oră
05:50
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
Acum 2 ore
05:40
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
Acum 12 ore
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a atenționat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore.
18:50
Peste 250 de percheziții, 74 de persoane reținute, suspectate că erau instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova # Veridica.md
În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Acum 24 ore
16:40
Blocul Unirea Națiunii se retrage din competiția electorală și își declară sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:40
Informația a fost confirmată de sursele IPN din regiune, care a publicat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.
12:40
DEZINFORMARE: Implicarea Republica Moldova în război este singura cale prin care Maia Sandu și PAS se vor menține la putere # Veridica.md
Singurul scenariu prin care președinta Maia Sandu și Partidul „Acțiune și Solidaritate” se mai pot menține câteva luni la putere după alegerile parlamentare este implicarea țării într-un război cu Transnistria, a declarat socialistul Igor Dodon, unul din liderii Blocului Electoral Patriotic.
12:10
CORUPERE ELECTORALĂ/ Percheziții la Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova. O persoană reținută # Veridica.md
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
11:30
În perioada 25-30 septembrie, accesul va fi permis doar pasagerilor cu bilet, în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor.
11:00
Atacuri similare au avut loc și asupra regiunii Sumî și capitalei Kiev.
10:30
Perchezițiile din această dimineață vizează și formațiunile teritoriale ale PSRM, anunță Igor Dodon.
09:00
Statele Unite trebuie să renunțe la pretențiile de denuclearizare a Coreei de Nord.
08:50
Alte state, între care Franța și Belgia, sunt așteptate să anunțe decizii similare astăzi.
08:20
Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.
Ieri
13:30
Politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați în Ucraina pentru promovarea propagandei și justificarea agresiunii ruse # Veridica.md
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”: Vasile Bolea, Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Bogdan Țîrdea, Ion Mahu, Natalia Parasca, Victor Petrov, Constantin Starîș, Iurie Ciofu, Dmitrii Konstantinov și Igor Șornikov.
11:10
E denunțată „utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către (…) forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate”.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
00:00
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
20 septembrie 2025
23:20
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
22:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
17:00
Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului e estimat la echivalentul a circa o sută de mii de euro.
16:20
Ar fi căzut Berezove, din regiunea Dnipropetrovsk.
14:30
Ținta a fost regiunea Samara, situată la peste 800 de kilometri de front.
14:00
România a încasat 5,7 milioane de euro ca despăgubirea de asigurare pentru obiectele de patrimoniu care i-au fost furate dintr-un muzeu olandez # Veridica.md
Banii ajung la bugetul de stat și, dacă bunurile culturale sunt recuperate, îi vor fi înapoiați asigurătorului.
12:40
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Veridica.md
E la al nouălea mandat de acest fel.
12:00
Rus arestat în Republica Dominicană pentru „dezinformare politică” și „manipulare a rețelelor sociale” # Veridica.md
S-a dat drept practicant de arte marțiale mixte (MMA), și-a ascuns cetățenia și a folosit criptomonede pentru tranzacțiile sale financiare.
11:30
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
11:10
Poliţiştii români de frontieră au depistat pe aeroportul Otopeni trei cetăţeni iranieni care voiau să intre ilegal în spaţiul Schengen # Veridica.md
Aveau cărţi de identitate false, cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi din Olanda.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Investigație: Diaspora, noul front electoral. Rețeaua Șor se extinde în Europa # Veridica.md
Moldoveni din diaspora ar fi fost racolați contra 500 de euro pentru a acționa ca „observatori” la alegeri, într-o schemă atribuită rețelei lui Ilan Șor, potrivit Anticoruptie.md.
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Senatori americani: „Există probe clare că Rusia desfăşoară o campanie suţinută de stat pentru a influența alegerile din Moldova” # Veridica.md
Într-o declarație emisă vineri, 19 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, un grup de senatori americani subliniază că Federația Rusă folosește propagandă, constrângeri economice și scheme de cumpărare a voturilor.
19 septembrie 2025
20:10
Incidentul a fost al patrulea de acest fel, de la începutul anului.
19:00
România: procurorii anticorupție au reținut un secretar de stat și un manager de spital # Veridica.md
Potrivit presei, amândoi ar fi protejații longevivului politician de stânga Ion Mocioalcă.
15:50
Unul e în regiunea Donețk, celălalt în Zaporojie.
15:40
R. Moldova, sprijinită de foști oficiali americani în fața amenințărilor ruse:„ Libertatea Moldovei este libertatea noastră” # Veridica.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul față de R. Moldova într-o scrisoare publică, avertizând asupra pericolelor pe care le implică influența rusă în alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Inima Moldovei” # Veridica.md
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
12:20
Promo-LEX: Rețea masivă de conturi false pe TikTok manipulează opinia publică înainte de alegeri # Veridica.md
O rețea extinsă de conturi false pe TikTok este folosită pentru a răspândi dezinformare și mesaje coordonate împotriva guvernului și a orientării pro-europene a R. Moldova, avertizează Promo-LEX, una dintre principalele organizații de monitorizare electorală din țară.
12:10
Democrații vor propune o lege pentru "a proteja libertatea de exprimare" în fața lui Trump # Veridica.md
Aceştia acuză administrația Trump că încalcă libertatea cuvântului și denunță drept cenzură suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel.
11:50
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procedurii de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc.
11:10
Premierul Edi Rama susține că, grație acestuia, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție (și) pe deplin transparente”.
11:10
Tik-tak-tik-tak-tik-tak... Bate ceasul schimbării, numărătoarea inversă s-o pornit la drum, cum s-ar numi, popular grăind.
10:40
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
09:50
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că are încredere în votul cetăţenilor din Republica Moldova # Veridica.md
România nu îşi doreşte „un proxy” al Moscovei la conducerea statului vecin - a spus șeful guvernului de la București.
09:30
Partidul Nostru este unul din actorii politici creditați în sondaje cu șanse de accedere în Parlament. Formal, acest partid își are originile încă în 1994, când a fost înregistrat cu denumirea de Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova.
07:00
Principala bază a forțelor americane din Afganistan a fost abandonată după retragerea haotică din 2021.
05:50
Atacatorul, cetăţean iordanian, a fost "neutralizat" de forţele armate israeliene.
00:00
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
18 septembrie 2025
19:20
Președintele Vladimir Putin: peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați de-a lungul așa-zisei „linii de contact” de pe frontul din Ucraina invadată # Veridica.md
Moscova, care a mobilizat resurse umane și materiale enorme, câștigă teren în unele zone, suferind, în același timp, pierderi militare grele, potrivit estimărilor independente.
15:40
Apropiat al președintelui Putin, Dmitri Kozak era un critic al războiul din Ucraina.
15:40
Poliţiştii români de frontieră au descoperit un autovehicul căutat de autorităţile din Norvegia # Veridica.md
Mașina era condusă de un bărbat din Republica Moldova.
15:20
Ambasadorul Victor Chirilă pentru AGERPRES: Federaţia Rusă poartă împotriva Republicii Moldova „un război hibrid total, nemilos” # Veridica.md
El apreciază că aproximativ 30.000 dintre concetăţenii săi, stabiliţi permanent sau temporar în România, vor merge la vot pe 28 septembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.