Franţa a recunoscut statul palestinian

Veridica.md, 23 septembrie 2025 05:40

Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.

Acum o oră
05:50
Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenței unor drone Veridica.md
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
Acum 2 ore
05:40
Franţa a recunoscut statul palestinian Veridica.md
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
Acum 12 ore
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare” Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a atenționat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt supuse unor amenințări majore.
18:50
Peste 250 de percheziții, 74 de persoane reținute, suspectate că erau instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova Veridica.md
În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Acum 24 ore
16:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Unioniștii de la BUN se retrag din cursă în favoarea PAS Veridica.md
Blocul Unirea Națiunii se retrage din competiția electorală și își declară sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:40
Constantin Țuțu se află la Tiraspol Veridica.md
Informația a fost confirmată de sursele IPN din regiune, care a publicat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.
12:40
DEZINFORMARE: Implicarea Republica Moldova în război este singura cale prin care Maia Sandu și PAS se vor menține la putere Veridica.md
Singurul scenariu prin care președinta Maia Sandu și Partidul „Acțiune și Solidaritate” se mai pot menține câteva luni la putere după alegerile parlamentare este implicarea țării într-un război cu Transnistria, a declarat socialistul Igor Dodon, unul din liderii Blocului Electoral Patriotic.
12:10
CORUPERE ELECTORALĂ/ Percheziții la Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova. O persoană reținută Veridica.md
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
11:30
Acces restricționat pe Aeroportul Chișinău Veridica.md
În perioada 25-30 septembrie, accesul va fi permis doar pasagerilor cu bilet, în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor.
11:00
Cel puțin trei morți într-un bombardament rusesc la Zaporojie Veridica.md
Atacuri similare au avut loc și asupra regiunii Sumî și capitalei Kiev.
10:30
Dodon: Percheziții la colegii noștri din nord Veridica.md
Perchezițiile din această dimineață vizează și formațiunile teritoriale ale PSRM, anunță Igor Dodon.
09:00
Kim Jong Un pune condiții pentru a relua discuțiile cu SUA Veridica.md
Statele Unite trebuie să renunțe la pretențiile de denuclearizare a Coreei de Nord.
08:50
Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia au recunoscut Statul Palestina Veridica.md
Alte state, între care Franța și Belgia, sunt așteptate să anunțe decizii similare astăzi.
08:20
CORUPERE ELECTORALĂ/ 250 de percheziții, 100 de persoane vizate Veridica.md
Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.
Ieri
13:30
Politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați în Ucraina pentru promovarea propagandei și justificarea agresiunii ruse Veridica.md
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”: Vasile Bolea, Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Bogdan Țîrdea, Ion Mahu, Natalia Parasca, Victor Petrov, Constantin Starîș, Iurie Ciofu, Dmitrii Konstantinov și Igor Șornikov.
11:10
Raport ONU: situația drepturilor omului în Rusia s-a degradat după invadarea Ucrainei Veridica.md
E denunțată „utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către (…) forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate”.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Trump ameninţă Afganistanul cu &#34;lucruri rele&#34; Veridica.md
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
00:00
Zelenski spune că se va întâlni cu Trump în marja Adunării Generale a ONU Veridica.md
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
20 septembrie 2025
23:20
Director al OMV, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia Veridica.md
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
22:10
Noua dezordine - Cum n-o dai! Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
17:00
Trei cetăţeni ucraineni, arestaţi preventiv la București pentru contrabandă cu țigări Veridica.md
Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului e estimat la echivalentul a circa o sută de mii de euro.
16:20
Încă un sat ucrainean ar fi fost ocupat de armata rusă Veridica.md
Ar fi căzut Berezove, din regiunea Dnipropetrovsk.
14:30
Patru oameni uciși în Rusia de un atac cu drone lansat de ucraineni Veridica.md
Ținta a fost regiunea Samara, situată la peste 800 de kilometri de front.
14:00
România a încasat 5,7 milioane de euro ca despăgubirea de asigurare pentru obiectele de patrimoniu care i-au fost furate dintr-un muzeu olandez Veridica.md
Banii ajung la bugetul de stat și, dacă bunurile culturale sunt recuperate, îi vor fi înapoiați asigurătorului.
12:40
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică Veridica.md
E la al nouălea mandat de acest fel.
12:00
Rus arestat în Republica Dominicană pentru „dezinformare politică” și „manipulare a rețelelor sociale” Veridica.md
S-a dat drept practicant de arte marțiale mixte (MMA), și-a ascuns cetățenia și a folosit criptomonede pentru tranzacțiile sale financiare.
11:30
Armata rusă a lovit Ucraina cu zeci de rachete și sute de drone Veridica.md
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
11:10
Poliţiştii români de frontieră au depistat pe aeroportul Otopeni trei cetăţeni iranieni care voiau să intre ilegal în spaţiul Schengen Veridica.md
Aveau cărţi de identitate false, cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi din Olanda.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Investigație: Diaspora, noul front electoral. Rețeaua Șor se extinde în Europa Veridica.md
Moldoveni din diaspora ar fi fost racolați contra 500 de euro pentru a acționa ca „observatori” la alegeri, într-o schemă atribuită rețelei lui Ilan Șor, potrivit Anticoruptie.md.
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Senatori americani: „Există probe clare că Rusia desfăşoară o campanie suţinută de stat pentru a influența alegerile din Moldova” Veridica.md
Într-o declarație emisă vineri, 19 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, un grup de senatori americani subliniază că Federația Rusă folosește propagandă, constrângeri economice și scheme de cumpărare a voturilor.
19 septembrie 2025
20:10
Avioane de vânătoare rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei Veridica.md
Incidentul a fost al patrulea de acest fel, de la începutul anului.
19:00
România: procurorii anticorupție au reținut un secretar de stat și un manager de spital Veridica.md
Potrivit presei, amândoi ar fi protejații longevivului politician de stânga Ion Mocioalcă.
15:50
Armata rusă ar fi ocupat încă două sate ucrainene Veridica.md
Unul e în regiunea Donețk, celălalt în Zaporojie.
15:40
R. Moldova, sprijinită de foști oficiali americani în fața amenințărilor ruse:„ Libertatea Moldovei este libertatea noastră” Veridica.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul față de R. Moldova într-o scrisoare publică, avertizând asupra pericolelor pe care le implică influența rusă în alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Inima Moldovei” Veridica.md
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
12:20
Promo-LEX: Rețea masivă de conturi false pe TikTok manipulează opinia publică înainte de alegeri Veridica.md
O rețea extinsă de conturi false pe TikTok este folosită pentru a răspândi dezinformare și mesaje coordonate împotriva guvernului și a orientării pro-europene a R. Moldova, avertizează Promo-LEX, una dintre principalele organizații de monitorizare electorală din țară.
12:10
Democrații vor propune o lege pentru &#34;a proteja libertatea de exprimare&#34; în fața lui Trump Veridica.md
Aceştia acuză administrația Trump că încalcă libertatea cuvântului și denunță drept cenzură suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel.
11:50
Grecia reia procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc Veridica.md
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procedurii de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc.
11:10
Albania: ministru virtual, generat de inteligență artificială Veridica.md
Premierul Edi Rama susține că, grație acestuia, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție (și) pe deplin transparente”.
11:10
17 sau 21! Eu îs Ștefan cel Mare cu secera și ciocanul în mână! Veridica.md
Tik-tak-tik-tak-tik-tak... Bate ceasul schimbării, numărătoarea inversă s-o pornit la drum, cum s-ar numi, popular grăind.
10:40
Nebuloasa extrădare a lui Plahotniuc (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
09:50
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că are încredere în votul cetăţenilor din Republica Moldova Veridica.md
România nu îşi doreşte „un proxy” al Moscovei la conducerea statului vecin - a spus șeful guvernului de la București.
09:30
Partidul Nostru – între neutralitate și Spațiul Schengen Veridica.md
Partidul Nostru este unul din actorii politici creditați în sondaje cu șanse de accedere în Parlament. Formal, acest partid își are originile încă în 1994, când a fost înregistrat cu denumirea de Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova.
07:00
Trump vrea să recupereze baza militară afgană Bagram Veridica.md
Principala bază a forțelor americane din Afganistan a fost abandonată după retragerea haotică din 2021.
05:50
Doi soldați israelieni uciși la un punct de trecere a frontierei cu Iordania Veridica.md
Atacatorul, cetăţean iordanian, a fost "neutralizat" de forţele armate israeliene.
00:00
Somn Ușor - Cum n-o dai! Veridica.md
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
18 septembrie 2025
19:20
Președintele Vladimir Putin: peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați de-a lungul așa-zisei „linii de contact” de pe frontul din Ucraina invadată Veridica.md
Moscova, care a mobilizat resurse umane și materiale enorme, câștigă teren în unele zone, suferind, în același timp, pierderi militare grele, potrivit estimărilor independente.
15:40
Numărul doi din administrația prezidențială a Rusiei a demisionat Veridica.md
Apropiat al președintelui Putin, Dmitri Kozak era un critic al războiul din Ucraina.
15:40
Poliţiştii români de frontieră au descoperit un autovehicul căutat de autorităţile din Norvegia Veridica.md
Mașina era condusă de un bărbat din Republica Moldova.
15:20
Ambasadorul Victor Chirilă pentru AGERPRES: Federaţia Rusă poartă împotriva Republicii Moldova „un război hibrid total, nemilos” Veridica.md
El apreciază că aproximativ 30.000 dintre concetăţenii săi, stabiliţi permanent sau temporar în România, vor merge la vot pe 28 septembrie.
