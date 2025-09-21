Trump ameninţă Afganistanul cu "lucruri rele"
Veridica.md, 21 septembrie 2025 03:10
Talibanii refuză să predea SUA controlul asupra bazei militare Bagram.
Acum 2 ore
03:10
Acum 6 ore
00:00
Președintele ucrainean a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.
20 septembrie 2025
23:20
Acesta a avut mai multe întâlniri cu un diplomat rus suspectat că este agent FSB.
Acum 8 ore
22:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Acum 12 ore
17:00
Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului e estimat la echivalentul a circa o sută de mii de euro.
16:20
Ar fi căzut Berezove, din regiunea Dnipropetrovsk.
Acum 24 ore
14:30
Ținta a fost regiunea Samara, situată la peste 800 de kilometri de front.
14:00
România a încasat 5,7 milioane de euro ca despăgubirea de asigurare pentru obiectele de patrimoniu care i-au fost furate dintr-un muzeu olandez # Veridica.md
Banii ajung la bugetul de stat și, dacă bunurile culturale sunt recuperate, îi vor fi înapoiați asigurătorului.
12:40
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Veridica.md
E la al nouălea mandat de acest fel.
12:00
Rus arestat în Republica Dominicană pentru „dezinformare politică” și „manipulare a rețelelor sociale” # Veridica.md
S-a dat drept practicant de arte marțiale mixte (MMA), și-a ascuns cetățenia și a folosit criptomonede pentru tranzacțiile sale financiare.
11:30
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
11:10
Poliţiştii români de frontieră au depistat pe aeroportul Otopeni trei cetăţeni iranieni care voiau să intre ilegal în spaţiul Schengen # Veridica.md
Aveau cărţi de identitate false, cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi din Olanda.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Investigație: Diaspora, noul front electoral. Rețeaua Șor se extinde în Europa # Veridica.md
Moldoveni din diaspora ar fi fost racolați contra 500 de euro pentru a acționa ca „observatori” la alegeri, într-o schemă atribuită rețelei lui Ilan Șor, potrivit Anticoruptie.md.
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Senatori americani: „Există probe clare că Rusia desfăşoară o campanie suţinută de stat pentru a influența alegerile din Moldova” # Veridica.md
Într-o declarație emisă vineri, 19 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, un grup de senatori americani subliniază că Federația Rusă folosește propagandă, constrângeri economice și scheme de cumpărare a voturilor.
Ieri
20:10
Incidentul a fost al patrulea de acest fel, de la începutul anului.
19:00
România: procurorii anticorupție au reținut un secretar de stat și un manager de spital # Veridica.md
Potrivit presei, amândoi ar fi protejații longevivului politician de stânga Ion Mocioalcă.
15:50
Unul e în regiunea Donețk, celălalt în Zaporojie.
15:40
R. Moldova, sprijinită de foști oficiali americani în fața amenințărilor ruse:„ Libertatea Moldovei este libertatea noastră” # Veridica.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul față de R. Moldova într-o scrisoare publică, avertizând asupra pericolelor pe care le implică influența rusă în alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Inima Moldovei” # Veridica.md
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
12:20
Promo-LEX: Rețea masivă de conturi false pe TikTok manipulează opinia publică înainte de alegeri # Veridica.md
O rețea extinsă de conturi false pe TikTok este folosită pentru a răspândi dezinformare și mesaje coordonate împotriva guvernului și a orientării pro-europene a R. Moldova, avertizează Promo-LEX, una dintre principalele organizații de monitorizare electorală din țară.
12:10
Democrații vor propune o lege pentru "a proteja libertatea de exprimare" în fața lui Trump # Veridica.md
Aceştia acuză administrația Trump că încalcă libertatea cuvântului și denunță drept cenzură suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel.
11:50
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procedurii de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc.
11:10
Premierul Edi Rama susține că, grație acestuia, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție (și) pe deplin transparente”.
11:10
Tik-tak-tik-tak-tik-tak... Bate ceasul schimbării, numărătoarea inversă s-o pornit la drum, cum s-ar numi, popular grăind.
10:40
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
09:50
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că are încredere în votul cetăţenilor din Republica Moldova # Veridica.md
România nu îşi doreşte „un proxy” al Moscovei la conducerea statului vecin - a spus șeful guvernului de la București.
09:30
Partidul Nostru este unul din actorii politici creditați în sondaje cu șanse de accedere în Parlament. Formal, acest partid își are originile încă în 1994, când a fost înregistrat cu denumirea de Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova.
07:00
Principala bază a forțelor americane din Afganistan a fost abandonată după retragerea haotică din 2021.
05:50
Atacatorul, cetăţean iordanian, a fost "neutralizat" de forţele armate israeliene.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
18 septembrie 2025
19:20
Președintele Vladimir Putin: peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați de-a lungul așa-zisei „linii de contact” de pe frontul din Ucraina invadată # Veridica.md
Moscova, care a mobilizat resurse umane și materiale enorme, câștigă teren în unele zone, suferind, în același timp, pierderi militare grele, potrivit estimărilor independente.
15:40
Apropiat al președintelui Putin, Dmitri Kozak era un critic al războiul din Ucraina.
15:40
Poliţiştii români de frontieră au descoperit un autovehicul căutat de autorităţile din Norvegia # Veridica.md
Mașina era condusă de un bărbat din Republica Moldova.
15:20
Ambasadorul Victor Chirilă pentru AGERPRES: Federaţia Rusă poartă împotriva Republicii Moldova „un război hibrid total, nemilos” # Veridica.md
El apreciază că aproximativ 30.000 dintre concetăţenii săi, stabiliţi permanent sau temporar în România, vor merge la vot pe 28 septembrie.
13:20
Opoziţia din Republica Moldova constată că drepturile regiunii autonome găgăuze nu au fost respectate de mult timp, iar Chişinăul întreprinde măsuri pentru lichidarea acesteia, a declarat oligarhul fugar Ilan Șor.
13:10
CEC va tipări 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:50
Importurile de vinuri spumante în Republica Moldova s-au dublat, în 2024, față de anul precedent, reprezentând o presiune tot mai mare pe această piață.
12:30
Peste 50 de percheziții se desfășoară la domiciliile și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane.
11:30
Sute de mercenari înrolați în „armata digitală a Kremlinului”. ZdG deconspiră cum este plătită rețaua „direct de la Moscova” # Veridica.md
Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”.
11:00
Fraudă, frică, falsuri: cum amenință propaganda rusă alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.md
Propaganda rusă își centrează în continuare atacurile asupra Republicii Moldova, promovând narațiuni despre fraudarea alegerilor pentru a submina încrederea în procesul democratic, a descuraja participarea la vot – mai ales în diaspora – și a pregăti terenul pentru proteste post-electorale.
09:10
La începutul săptămânii, acesta a ridicat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale din Varșovia.
09:00
Lituania trimite în judecată 15 persoane, pentru atentate cu colete-capcană în numele Rusiei # Veridica.md
Rețeaua era coordonată de cetățeni ruși, asociați cu serviciile de informații militare rusești.
17 septembrie 2025
19:30
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor legale ce țin de limitarea activității partidelor politice.
19:00
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autoritățile elene, fără a anunța motivele.
17:10
DEZINFORMARE ELECTORALĂ/ TikTok a eliminat mii de materiale, a blocat sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri și urmăritori falși # Veridica.md
Platforma TikTok anunță că, în peroada 1 iulie - 9 septembrie, a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială
16:40
Poliția și CNA desfășoară în această săptămână zeci de percheziții și acțiuni de urmărire penală privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc peste zece zile.
15:00
Teste efectuate independent în două laboratoare ar arăta că Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare.
14:20
București: opoziția afirmă că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, slăbește securitatea energetică a României # Veridica.md
Deputatul basarabean Valeriu Munteanu o acuză că tergiversează avizele şi transmite mesaje publice ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de Revoluția anticomunistă din 1989.
13:40
Invadatorii au vizat infrastructura feroviară.
12:40
România: poliția de la Iași face cercetări privind posibile cazuri de campanie electorală ilegală pentru alegerile din Republica Moldova # Veridica.md
Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile de la Chișinău şi să se dispună măsuri.
