A murit Nina Doni, actriță a teatrului „Luceafărul”. Avea 89 de ani

Meteorologii au emis pentru weekend cod galben de înghețuri. În nopțile de sâmbătă și duminică, la suprafața solului sunt anunțate temperaturi de până la minus două grade. Avertizarea este valabilă pentru tot teritoriul R. Moldova. Precizăm că de joi, maximele zilei au coborât simțitor în urma unui anticiclon din nordul Europei care aduce în regiune o […]