VIDEO | Ucraina a atacat cu drone orașul-port Novorossiisk. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți

O femeie din Rusia a încercat să iasă din R. Moldova cu peste 62 de mii de dolari, fără să-i declare. Cazul s-a produs la postul vamal Aeroport, în timpul controlului asupra unei pasagere care urma să zboare cu un avion de pe cursa Chișinău–Istanbul. Aceasta a ales culoarul verde „nimic de declarat" și a […]