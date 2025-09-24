Ministerul Justiției vrea să limiteze activitatea PDMM pentru un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru

12:50

Doi ofițeri de investigație ai Poliției Chișinău au fost condamnați de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău pentru trafic de influență. Instanța a dispus aplicarea amenzii de 150 de mii de lei pentru fiecare inculpat și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție și Serviciului protecție internă și […]