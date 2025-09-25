VIDEO | Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca. Unul dintre ele a fost închis temporar

14:20

Încă o formațiune politică de opoziție ar ptea fi împiedicată să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Este vorba despre Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, împotriva ar fi fost depusă o sesizare din partea Serviciului de Informații și Securitate. Despre acest lucru a scris inițial portalul Telegraph.md, care a publicat și niște […] Articolul Partidul lui Vasile Costiuc ar putea fi scos din cursa electorală, spun mai multe surse. Subiectul va fi examinat chiar astăzi de către CEC apare prima dată în ZIUA.md.