Acum 30 minute
14:40
Financial Times: Oficialii europeni se tem că Donald Trump pregătește terenul pentru a da vina pe UE în cazul unui eșec al Ucrainei # Ziua
Oficialii europeni se tem că președintele SUA, Donald Trump, încearcă să transfere responsabilitatea pentru viitorul Ucrainei asupra Uniunii Europene, stabilind condiții imposibil de îndeplinit, pentru ca Washingtonul să nu fie considerat vinovat în cazul în care Kievul rămâne fără resurse sau pierde teren în fața Rusiei, scrie Financial Times. După luni în care a presat
14:30
CNA și procurorii au efectuat noi percheziții, într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Ziua
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice, potrivit unui comunicat al CNA. „În cadrul investigațiilor, au fost documentate
Acum o oră
14:10
Fostul președinte francez Sarkozy condamnat pentru conspirație criminală, dar achitat pentru corupție și delapidare de fonduri # Ziua
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a fost găsit joi vinovat de conspirație criminală de către o instanță din Paris. Sarkozy a fost acuzat că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania sa prezidențială din 2007 din partea regimului libian condus de Muammar Gaddafi. Cu toate acestea, instanța
14:00
Cel puțin 2% dintre moldoveni dețin crypto, arată raportul BERD „Perspective Economice Regionale” # Ziua
Nu mai puțin de 2% dintre moldoveni dețin cryptomonede. Estimarea aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și se conține în raportul „Perspective Economice Regionale" publicat în septembrie, citat de Cryptodigest Moldova. Republica Moldova se clasează pe locul 12 dintre cele 40 de țări incluse în clasamentul elaborat de BERD. Țara noastră este între
Acum 2 ore
13:30
Ceban, reproșuri la adresa PAS, de la ruinele Filarmonicii Naționale: Circul va trece, iar de luni cetățenii vor rămâne cu realitatea dură # Ziua
Primarul degrevat al Chișinăului, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, acuză guvernarea că se ascunde după extrădarea lui Plahotniuc, pentru a abate atenția cetățenilor de la problemele reale. El a filmat un video lângă ruinele Filarmonicii Naționale, distrusă într-un incendiu în 2020, pe care o oferă drept exemplu al modului în care a fost
13:10
Cauza privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” revine în instanță. Curtea Constituțională a respins demersul formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Centru urmează să reia examinarea cererii Ministerului Justiției care solicită limitarea activității Partidului „Inima Moldovei" pentru un an, inclusiv pe perioada examinării cauzei. Dosarul revine în instanță, după ce astăzi Curtea Constituțională a respins demersul avocaților formațiunii, care au cerut verificarea constituționalității unor norme din Legea cu privire la partidele politice. În
Acum 4 ore
12:50
VIDEO | Axios: Zelenski, pregătit să părăsească funcția după încheierea războiului în Ucraina. Acordul de pace va fi semnat de un nou președinte # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu intenționează să conducă Ucraina după încheierea războiului și că va solicita parlamentului ucrainean organizarea alegerilor dacă se va ajunge la o încetare a focului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat pentru „The Axios Show", în care liderul de la Kiev a susținut că înțelege că oamenii
12:30
Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu Serghei Lavrov la New York. SUA cer Rusiei să oprească vărsarea de sânge din Ucraina # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la New York, în cadrul sesiunii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, a confirmat atât Ministerul de Externe al Rusiei, cât și Departamentul de Stat al SUA. Departamentul de Stat a transmis că Rubio a reiterat mesajul președintelui
12:20
Avocatul Lucian Rogac, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Spectacol politic de prost gust, pus în scenă fix în preajma alegerilor” # Ziua
„Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie". Declarția aparține avocatului lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac. Potrivit lui Rogac, Vlad Plahotniuc a decis să
12:10
Donald Trump acuză un „triplu sabotaj” la ONU. Secret Service deschide o investigație, iar ONU invocă probleme tehnice # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vizita sa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite a fost marcată de „trei evenimente foarte sinistre": un escalator care s-ar fi oprit brusc, un teleprompter care nu a funcționat și defecțiuni la sistemul audio din sală. Liderul american a cerut o anchetă și a sugerat că Secret Service
11:40
Cozi imense în trei vămi cu Ucraina. Evreii hasidici revin cu autocarele din pelerinajul de la Uman # Ziua
Cozi imense s-au format la vămile de la Palanca, Tudora și Otaci, la intrare în Republica Moldova. Traficul intens este provocat, în mare parte, de numărul mare de autocare și microbuze cu evrei hasidici, care revin din pelerinajul din orașul ucrainean Uman. Potrivit paginii Poliției de Forntieră, timpul de așteptare la intrare în R. Moldova
11:10
Coincidență? Cernăuțeanu, decorat de Maia Sandu cu ordinul „Credință Patriei”. Decretul, publicat astăzi în Monitorul Oficial # Ziua
Șeful IGP, chestorul Viorel Cernăuțeanu, a fost decorat de Maia Sandu cu ordinul „Credință Patriei", de gradul doi. Decretul prezidențial a intrat în vigoare pe data de 25 septembrie, după publicarea în Monitorul Oficial. Întâmplător sau nu, distincția vine exact în ziua extrădării lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, de care este responsabil Cernăuțeanu. Ordinul
Acum 6 ore
10:50
Liderul unei cunoscute fundații de caritate din Ucraina, apel în susținerea lui Andrei Năstase # Ziua
Cunoscutul activist civic ucrainean Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7", și-a anunțat public sprijinul pentru candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta a subliniat, într-un interviu, că a găsit în acesta „un lider cu inimă mare, care pune oamenii și suferința lor mai presus de granițe sau calcule politice". Belov
10:50
Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a anunțat că Bulgaria intenţionează să pună capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său, către Serbia şi Ungaria, în anul 2026. Mai mult, în 2028, gazele naturale ruseşti ar urma să fie excluse complet de pe piaţa energetică din Bulgaria. „În ceea ce priveşte apelul preşedintelui Trump, făcut în timpul sesiunii
10:40
Intervenție a salvatorilor în raionul Hâncești. Un bărbat a fost salvat după ce a căzut într-o fântână # Ziua
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești. Potrivit IGSU, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24.
10:30
Manifestație în susținerea lui Vlad Plahotniuc organizată în preajma terminalului Aeroportului din Chișinău # Ziua
Mai multe persoane au organizat în preajma terminalului Aeroportului din Chișinău o manifestație de susținere a lui Vlad Plahotniuc. Persoanele adunate la miting au venit cu mai multe pancarte prin care își arată sprijinul pentru fostul lider PDM și acuză guvernarea de fabricarea dosarului în care acesta este vizat. „Cu Plahotniuc erau fapte, nu vorbe",
10:20
VIDEO | Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziua
Președintele român Nicușor Dan îi încurajează pe cetățenii moldoveni care trăiesc, muncesc sau învață în România să meargă la vot duminică, subliniind că „de votul lor depinde viitorul familiilor și al Basarabiei". El a publicat și informații despre cele 23 de secții de vot organizate în 14 orașe din România. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți,
10:00
PCCOCS anunță plasarea în arest a 11 persoane în dosarul privind pregătirea acțiunilor de destabilizare # Ziua
Procurorii pentru cauze penale anunță că 11 suspecți din totalul celor 74, reținuți acum trei zile, au fost plasați în arest preventiv în cauza penală privind pregătirea acțiunilor de destabilizare. Șase dintre bănuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar alți cinci – pentru cinci zile. Mandatele de arestare au fost emise
10:00
Vlad Plahotniuc a ajuns în R. Moldova. Avionul cu care a fost transportat din Grecia a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. # Ziua
Avionul în care se află Vlad Plahotniuc a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. Acesta a fost însoțit în timpul zborului de către avocatul acestuia, Lucian Rogac, și de mascații de la „Fulger". După sosirea la Chișinău, lui Vlad Plahotniuc i se va aduce la cunoștință demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30
09:20
VIDEO | Explozie uriașă și incendiu la un parc industrial din Marea Britanie. Locuitorii, avertizați să rămână în case # Ziua
O explozie de proporții a zguduit miercuri seara parcul industrial Groundwell din Swindon, Marea Britanie, declanșând un incendiu uriaș care a cuprins unul dintre depozitele din zonă. Deocamdată, nu există informații despre victime, iar cauza exploziei rămâne necunoscută. Martorii au descris momentul deflagrației ca fiind „înfricoșător", flăcările ridicându-se zeci de metri în aer și formând
Acum 8 ore
08:50
FOTO | Vlad Plahotniuc, în drum spre R. Moldova. Primele imagini din avion cu fostul lider al PDM # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia acum două luni, urmează să fie extrădat joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Avionul la al cărui bord a urcat Plahotniuc urmează să aterizeze la Chișinău la ora 09:30. În presă au apărut deja primele imagini cu fostul lider al PDM. Înconjurați de mascați, Plahotniuc
08:20
VIDEO | Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca. Unul dintre ele a fost închis temporar # Ziua
Autoritățile daneze au anunțat închiderea temporară a aeroportului din Aalborg, în nordul țării, după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian din apropiere. Incidentul are loc la doar câteva zile după ce activitatea pe aeroportul din Copenhaga a fost suspendată din același motiv. Poliția din Iutlanda de Nord a precizat că
07:50
Acum 112 ani, într-o mahala din București, se năștea Maria Tănase, pasărea măiastră a muzicii românești # Ziua
Maria Tănase, supranumită „Pasărea Măiastră a muzicii românești", rămâne și astăzi cea mai emblematică voce feminină a folclorului național. Astăzi se împlinesc 112 ani de la nașterea faimoasei artiste. Născută în 25 septembrie 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, într-o familie modestă, Maria a crescut într-un mediu în care muzica era o prezență constantă. Încă
Acum 24 ore
19:00
Ministerul de Finanțe al Rusiei a anunțat miercuri o propunere de creștere a taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%, începând cu anul 2026, pentru a acoperi cheltuielile militare din cel de-al cincilea an al războiului împotriva Ucrainei, transmite Reuters. Potrivit estimărilor, măsura ar aduce la buget aproximativ 1 trilion de ruble
17:40
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău-Ungheni # Ziua
Republica Moldova face un pas istoric în modernizarea infrastructurii feroviare, construind prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău-Ungheni. Proiectul va asigura o conectare directă la rețeaua modernă de căi ferate europene, transmite Moldpres. Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), investiția va aduce beneficii semnificative pe termen lung. „Este vorba de călătorii
17:20
Reacția Chișinăului la nota de protest a MAE de la Moscova: Deciziile privind acreditarea observatorilor se iau conform legislației naționale # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, de către Ministerul rus de Externe. Potrivit instituției, autoritățile Republicii Moldova întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale
17:00
Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității PDMM pentru un an. Formațiunea califică acțiunea drept o nouă presiune # Ziua
Ministerul Justiției cere instanței limitarea activității Partidului Democrat Modern pentru o perioadă de un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru, care urmează să se expună asupra solicitării. Ministerul Justiției nu informat, deocamdată, care sunt motivele ce au stat la baza acestei cereri de chemare în judecată, în care SIS și ASP sunt
17:00
Agenția Națională pentru Sigu
16:50
Ministerul Justiției vrea să limiteze activitatea PDMM pentru un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru # Ziua
Ministerul Justiției cere instanței limitarea activității Partidului Democrat Modern pentru o perioadă de un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru, care urmează să se expună asupra solicitării. Ministerul Justiției nu informat, deocamdată, care sunt motivele ce au stat la baza acestei cereri de chemare în judecată, în care SIS și ASP sunt […] Articolul Ministerul Justiției vrea să limiteze activitatea PDMM pentru un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Alte 30 de percheziții, organizate de CNA în această dimineață, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor # Ziua
Alte peste 30 de percheziții au fost efectuate în această dimineață, de ofițerii CNA, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor și corupere electorală. Descinderile au avut loc în mai multe localități din R. Moldova. Conform datelor preliminare, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe relevante, inclusiv documente, înscrisuri de ciornă, […] Articolul Alte 30 de percheziții, organizate de CNA în această dimineață, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Haos în capitala Thailandei. O parte a unei străzi din Bangkok s-a surpat, lăsând în urmă un crater uriaș # Ziua
O stradă din centrul Bangkokului s-a surpat brusc miercuri în apropierea spitalului Vajira, una dintre cele mai mari unități medicale din Thailanda, creând un crater de aproximativ 50 de metri adâncime și aproape 900 de metri pătrați suprafață. Incidentul a avut loc în timpul orelor de vârf ale dimineții, provocând panică printre șoferi și pietoni. […] Articolul VIDEO | Haos în capitala Thailandei. O parte a unei străzi din Bangkok s-a surpat, lăsând în urmă un crater uriaș apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Ambasadorul R. Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe, pentru refuzul acreditării observatorilor ruși la alegeri # Ziua
Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri, 24 septembrie, pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, căruia i-a fost înmânată o notă de protest. MAE rus acuză autoritățile de la Chișinău de „refuz nemotivat” în privința acreditării reprezentanților ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii OSCE/ODIHR, precum și a membrilor Camerei Publice […] Articolul Ambasadorul R. Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe, pentru refuzul acreditării observatorilor ruși la alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
FOTO | Altar al memoriei și unității românești. La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” # Ziua
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului a fost inaugurată astăzi la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei”, a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și […] Articolul FOTO | Altar al memoriei și unității românești. La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Ucraina a atacat cu drone orașul-port Novorossiisk. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți # Ziua
Un atac ucrainean cu drone aeriene și navale a vizat miercuri, în plină zi, orașul-port Novorossiisk din sudul Rusiei. Autoritățile locale au confirmat moartea a două persoane. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a calificat evenimentul drept „un atac monstruos”, precizând că printre clădirile afectate se numără hotelul „Novorossiisk” și biroul Consorțiului de Conducte Caspice (CPC), […] Articolul VIDEO | Ucraina a atacat cu drone orașul-port Novorossiisk. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Cinci ani de la incendiul devastator de la Filarmonică. Clădirea rămâne în ruine, deși există un plan de reconstrucție # Ziua
Acum cinci ani, clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de un grav incendiu, iar de atunci artiștii așa și nu au revenit într-un sediu reconstruit. Deși acum doi ani a fost identificat un plan de reabilitare, după ce o echipă de arhitecți germani a câștigat concursul, clădirea așa și nu a mai fost […] Articolul Cinci ani de la incendiul devastator de la Filarmonică. Clădirea rămâne în ruine, deși există un plan de reconstrucție apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:30
Plahotniuc, mesaj înainte de extrădare. Îndeamnă moldoveni să voteze pentru forțele politice din opoziție cu „șanse reale” de a accede în Parlament # Ziua
Cu o zi înainte să fie adus în Republica Moldova, Plahotniuc a publicat un nou mesaj, în care își expune opțiunea politică în legătură cu alegerile de duminică. Fostul lider democrat lansează un șir de acuzații la adresa actualei guvernări și îndeamnă cetățenii să nu-și irosească votul și să opteze în favoarea formațiunilor de opoziție […] Articolul Plahotniuc, mesaj înainte de extrădare. Îndeamnă moldoveni să voteze pentru forțele politice din opoziție cu „șanse reale” de a accede în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ceban prezintă facturile pentru buletinele model găsite la o tipografie și anunță că va da în judecată poliția pentru „tirajarea falsurilor” # Ziua
Unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a prezentat acte confirmative și facturi pentru cele 200 de buletine inscripționate cu textul „Vot model”, despre care poliția a anunțat că ar fi fost pregătite pentru fraudarea votului. Potrivit liderului MAN, acestea au fost tipărite pentru publicitate electorală. Mai mult, Ceban acuză poliția de „tirajarea intenționată a […] Articolul Ceban prezintă facturile pentru buletinele model găsite la o tipografie și anunță că va da în judecată poliția pentru „tirajarea falsurilor” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Un bătrân din Florești a murit, după ce a căzut într-o fântână. Tragedia s-a produs noaptea trecută în satul Japca, raionul Florești. Cazul a avut loc la miezul nopții. După ce au fost alertați, la fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției, ambulanța și salvatorii. În cadrul cercetărilor, s-a stabilit că persoana căzută este […] Articolul Un bătrân a murit, după ce a căzut într-o fântână, la Florești apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Criza de combustibil din Rusia se adânceşte după atacurile Ucrainei. Benzina se vinde în cantități reduse în mai multe regiuni # Ziua
Mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu un deficit de benzină, ceea ce a determinat introducerea de restricții la stațiile de alimentare. Potrivit publicației Izvestia, în unele zone șoferii pot cumpăra doar 10–20 de litri per vizită, iar în altele este disponibil exclusiv motorină. Problemele afectează regiunile Moscova, Leningrad, Reazan, Nizhni Novgorod și altele. […] Articolul Criza de combustibil din Rusia se adânceşte după atacurile Ucrainei. Benzina se vinde în cantități reduse în mai multe regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Ion Ceban răspunde acuzațiilor lui Dorin Recean: Terminați să manipulați și să aruncați minciuni # Ziua
Premierul Dorin Recean, candidat pe lista PAS, acuzat de Ion Ceban de manipulări și de faptul că, în plină campanie electorală, utilizează resurse administrative pentru a se „război” cu concurenții. „Terminați să aruncați minciuni”, a reacționat liderul MAN la conferința de azi-dimineață a lui Dorin Recean care a venit cu mai multe critici în adresa […] Articolul Ion Ceban răspunde acuzațiilor lui Dorin Recean: Terminați să manipulați și să aruncați minciuni apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Poliția a ridicat 200 de buletine de vot „model”, cu ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa” # Ziua
Poliția din Chișinău anunță despre depistarea a 200 de buletine de vot falsificate, pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”, în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Capitală. Potrivit oamenilor legii, acestea urmau să fie folosite în scopul fraudării alegerilor. Totuși, în imaginile prezentate de IGP se vede că pe […] Articolul VIDEO | Poliția a ridicat 200 de buletine de vot „model”, cu ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Premierul Dorin Recean denunță imixtiuni ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare: „Scopul este să preia puterea la Chișinău” # Ziua
Premierul Dorin Recean acuză Federația Rusă că de imixtiuni în procesul electoral din Republica Moldova „cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău”. Oficialul a dat asigurări că statul „rezistă și va împiedica planul rusesc de ocupație”. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem […] Articolul Premierul Dorin Recean denunță imixtiuni ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare: „Scopul este să preia puterea la Chișinău” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Procurorii au destructurat o rețea clandestină de fabricare și vânzare a țigărilor. Șase persoane au fost reținute # Ziua
Oamenii legii au destructurat o rețea de fabricare și comercializare ilegală a țigărilor. Șase persoane au fost reținute, printre ei și un polițist. Potrivit PCCOCS, oamenii legii au desfășurat 45 de percheziții, în urma cărora au fost ridicate circa 1,3 milioane de țigări, aproape 500.000 de lei în numerar. Perchezițiile au vizat domiciliile și mașinile […] Articolul Procurorii au destructurat o rețea clandestină de fabricare și vânzare a țigărilor. Șase persoane au fost reținute apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a respins afirmațiile lui Trump, care descrisese Rusia drept un „tigru de hârtie”. Într-un interviu pentru RBC Radio, Peskov a declarat că Kremlinul nu poate fi de acord cu toate declarațiile liderului american privind conflictul ruso-ucrainean și a explicat schimbarea de ton a acestuia prin recenta întâlnire […] Articolul Kremlinul răspunde criticilor SUA: „Rusia nu e tigru de hârtie, ci un adevărat urs” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moroaru, confirmă afirmațiile avocaților lui Vlad Plahotniuc și susține că fostul lider PDM va fi adus joi în R. Moldova. Oficialul precizează că de procedura operațională sunt responsabili MAI și Interpol, iar Ministerul Justiției a asigurat partea ce ține de condițiile de detenție. „Ministerul Justiției a asigurat pregătirea pe partea de […] Articolul După avocați, și ministrul Justiției confirmă că Vlad Plahotniuc va ajunge joi în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
The Telegraph: Trump se „spală pe mâini” de războiul din Ucraina. „Schimbarea spectaculoasă” semnalează retragerea SUA din conflictul ucrainean # Ziua
Declarațiile președintelui american Donald Trump, făcute la New York după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen, au surprins printr-o aparentă schimbare de poziție. Liderul de la Casa Albă a spus că Ucraina „poate câștiga și recuceri întreaga țară în forma sa originală” cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul, postat pe Truth […] Articolul The Telegraph: Trump se „spală pe mâini” de războiul din Ucraina. „Schimbarea spectaculoasă” semnalează retragerea SUA din conflictul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare # Ziua
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri. O singură companie, „Date Inteligente”, a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și […] Articolul Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat marți „punctul de cotitură” reprezentat de noua poziție a lui Donald Trump privind războiul din Ucraina, după ce liderul american a afirmat că Kievul este capabil să învingă Rusia și să-și recupereze teritoriile. „Această publicație a lui Donald Trump este un punct de cotitură important. El înțelege clar situația […] Articolul Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion pe traseul Cahul–Taraclia. Incendiul s-a produs marți seara, 23 septembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe tone […] Articolul Un camion încărcat cu 24 de tone de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă # Ziua
Procurorii pentru cauze speciale au depus 12 demersuri prin care cer arest pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute, acum două zile, de polițiști în dosarul pregătirii dezordinilor. În total, în urma perchezițiilor de luni, au fost reținute peste 70 de persoane care ar fi fost instruite în tabere imporvizate din Serbia. „În […] Articolul Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă apare prima dată în ZIUA.md.
