Vlad Plahotniuc a ajuns în R. Moldova. Avionul cu care a fost transportat din Grecia a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă.
Ziua, 25 septembrie 2025 10:00
Avionul în care se află Vlad Plahotniuc a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. Acesta a fost însoțit în timpul zborului de către avocatul acestuia, Lucian Rogac, și de mascații de la „Fulger”. După sosirea la Chișinău, lui Vlad Plahotniuc i se va aduce la cunoștință demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 […] Articolul Vlad Plahotniuc a ajuns în R. Moldova. Avionul cu care a fost transportat din Grecia a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
10:00
PCCOCS anunță plasarea în arest a 11 persoane în dosarul privind pregătirea acțiunilor de destabilizare # Ziua
Procurorii pentru cauze penale anunță că 11 suspecți din totalul celor 74, reținuți acum trei zile, au fost plasați în arest preventiv în cauza penală privind pregătirea acțiunilor de destabilizare. Șase dintre bănuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar alți cinci – pentru cinci zile. Mandatele de arestare au fost emise […] Articolul PCCOCS anunță plasarea în arest a 11 persoane în dosarul privind pregătirea acțiunilor de destabilizare apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Vlad Plahotniuc a ajuns în R. Moldova. Avionul cu care a fost transportat din Grecia a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. # Ziua
Avionul în care se află Vlad Plahotniuc a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. Acesta a fost însoțit în timpul zborului de către avocatul acestuia, Lucian Rogac, și de mascații de la „Fulger”. După sosirea la Chișinău, lui Vlad Plahotniuc i se va aduce la cunoștință demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 […] Articolul Vlad Plahotniuc a ajuns în R. Moldova. Avionul cu care a fost transportat din Grecia a aterizat la Chișinău, cu puțin timp în urmă. apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
09:20
VIDEO | Explozie uriașă și incendiu la un parc industrial din Marea Britanie. Locuitorii, avertizați să rămână în case # Ziua
O explozie de proporții a zguduit miercuri seara parcul industrial Groundwell din Swindon, Marea Britanie, declanșând un incendiu uriaș care a cuprins unul dintre depozitele din zonă. Deocamdată, nu există informații despre victime, iar cauza exploziei rămâne necunoscută. Martorii au descris momentul deflagrației ca fiind „înfricoșător”, flăcările ridicându-se zeci de metri în aer și formând […] Articolul VIDEO | Explozie uriașă și incendiu la un parc industrial din Marea Britanie. Locuitorii, avertizați să rămână în case apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
08:50
FOTO | Vlad Plahotniuc, în drum spre R. Moldova. Primele imagini din avion cu fostul lider al PDM # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia acum două luni, urmează să fie extrădat joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Avionul la al cărui bord a urcat Plahotniuc urmează să aterizeze la Chișinău la ora 09:30. În presă au apărut deja primele imagini cu fostul lider al PDM. Înconjurați de mascați, Plahotniuc […] Articolul FOTO | Vlad Plahotniuc, în drum spre R. Moldova. Primele imagini din avion cu fostul lider al PDM apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
VIDEO | Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca. Unul dintre ele a fost închis temporar # Ziua
Autoritățile daneze au anunțat închiderea temporară a aeroportului din Aalborg, în nordul țării, după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian din apropiere. Incidentul are loc la doar câteva zile după ce activitatea pe aeroportul din Copenhaga a fost suspendată din același motiv. Poliția din Iutlanda de Nord a precizat că […] Articolul VIDEO | Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca. Unul dintre ele a fost închis temporar apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
07:50
Acum 112 ani, într-o mahala din București, se năștea Maria Tănase, pasărea măiastră a muzicii românești # Ziua
Maria Tănase, supranumită „Pasărea Măiastră a muzicii românești”, rămâne și astăzi cea mai emblematică voce feminină a folclorului național. Astăzi se împlinesc 112 ani de la nașterea faimoasei artiste. Născută în 25 septembrie 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, într-o familie modestă, Maria a crescut într-un mediu în care muzica era o prezență constantă. Încă […] Articolul Acum 112 ani, într-o mahala din București, se năștea Maria Tănase, pasărea măiastră a muzicii românești apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Ministerul de Finanțe al Rusiei a anunțat miercuri o propunere de creștere a taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%, începând cu anul 2026, pentru a acoperi cheltuielile militare din cel de-al cincilea an al războiului împotriva Ucrainei, transmite Reuters. Potrivit estimărilor, măsura ar aduce la buget aproximativ 1 trilion de ruble […] Articolul Ministerul de Finanțe al Rusiei propune majorarea TVA pentru a finanța războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău-Ungheni # Ziua
Republica Moldova face un pas istoric în modernizarea infrastructurii feroviare, construind prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău-Ungheni. Proiectul va asigura o conectare directă la rețeaua modernă de căi ferate europene, transmite Moldpres. Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), investiția va aduce beneficii semnificative pe termen lung. „Este vorba de călătorii […] Articolul Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău-Ungheni apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Reacția Chișinăului la nota de protest a MAE de la Moscova: Deciziile privind acreditarea observatorilor se iau conform legislației naționale # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, de către Ministerul rus de Externe. Potrivit instituției, autoritățile Republicii Moldova întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale […] Articolul Reacția Chișinăului la nota de protest a MAE de la Moscova: Deciziile privind acreditarea observatorilor se iau conform legislației naționale apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității PDMM pentru un an. Formațiunea califică acțiunea drept o nouă presiune # Ziua
Ministerul Justiției cere instanței limitarea activității Partidului Democrat Modern pentru o perioadă de un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru, care urmează să se expună asupra solicitării. Ministerul Justiției nu informat, deocamdată, care sunt motivele ce au stat la baza acestei cereri de chemare în judecată, în care SIS și ASP sunt […] Articolul Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității PDMM pentru un an. Formațiunea califică acțiunea drept o nouă presiune apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage din magazine un lot de crupe de hrișcă, după ce specialiștii agenției au constatat că produsul conținea mai multe pesticide decât prevedea norma admisă. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „VITAFOR” S.R.L: recheamă de la consumatori următorul produs. Motivul rechemării produselor: Depășirea […] Articolul ANSA retrage din magazine un lot de crupe de hrișcă, produsă în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Ministerul Justiției vrea să limiteze activitatea PDMM pentru un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru # Ziua
Ministerul Justiției cere instanței limitarea activității Partidului Democrat Modern pentru o perioadă de un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru, care urmează să se expună asupra solicitării. Ministerul Justiției nu informat, deocamdată, care sunt motivele ce au stat la baza acestei cereri de chemare în judecată, în care SIS și ASP sunt […] Articolul Ministerul Justiției vrea să limiteze activitatea PDMM pentru un an. Cererea a fost transmisă Curții de Apel Centru apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Alte 30 de percheziții, organizate de CNA în această dimineață, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor # Ziua
Alte peste 30 de percheziții au fost efectuate în această dimineață, de ofițerii CNA, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor și corupere electorală. Descinderile au avut loc în mai multe localități din R. Moldova. Conform datelor preliminare, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe relevante, inclusiv documente, înscrisuri de ciornă, […] Articolul Alte 30 de percheziții, organizate de CNA în această dimineață, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Haos în capitala Thailandei. O parte a unei străzi din Bangkok s-a surpat, lăsând în urmă un crater uriaș # Ziua
O stradă din centrul Bangkokului s-a surpat brusc miercuri în apropierea spitalului Vajira, una dintre cele mai mari unități medicale din Thailanda, creând un crater de aproximativ 50 de metri adâncime și aproape 900 de metri pătrați suprafață. Incidentul a avut loc în timpul orelor de vârf ale dimineții, provocând panică printre șoferi și pietoni. […] Articolul VIDEO | Haos în capitala Thailandei. O parte a unei străzi din Bangkok s-a surpat, lăsând în urmă un crater uriaș apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Ambasadorul R. Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe, pentru refuzul acreditării observatorilor ruși la alegeri # Ziua
Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri, 24 septembrie, pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, căruia i-a fost înmânată o notă de protest. MAE rus acuză autoritățile de la Chișinău de „refuz nemotivat” în privința acreditării reprezentanților ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii OSCE/ODIHR, precum și a membrilor Camerei Publice […] Articolul Ambasadorul R. Moldova la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe, pentru refuzul acreditării observatorilor ruși la alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
FOTO | Altar al memoriei și unității românești. La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” # Ziua
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului a fost inaugurată astăzi la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei”, a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și […] Articolul FOTO | Altar al memoriei și unității românești. La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Ucraina a atacat cu drone orașul-port Novorossiisk. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți # Ziua
Un atac ucrainean cu drone aeriene și navale a vizat miercuri, în plină zi, orașul-port Novorossiisk din sudul Rusiei. Autoritățile locale au confirmat moartea a două persoane. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a calificat evenimentul drept „un atac monstruos”, precizând că printre clădirile afectate se numără hotelul „Novorossiisk” și biroul Consorțiului de Conducte Caspice (CPC), […] Articolul VIDEO | Ucraina a atacat cu drone orașul-port Novorossiisk. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Cinci ani de la incendiul devastator de la Filarmonică. Clădirea rămâne în ruine, deși există un plan de reconstrucție # Ziua
Acum cinci ani, clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de un grav incendiu, iar de atunci artiștii așa și nu au revenit într-un sediu reconstruit. Deși acum doi ani a fost identificat un plan de reabilitare, după ce o echipă de arhitecți germani a câștigat concursul, clădirea așa și nu a mai fost […] Articolul Cinci ani de la incendiul devastator de la Filarmonică. Clădirea rămâne în ruine, deși există un plan de reconstrucție apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Plahotniuc, mesaj înainte de extrădare. Îndeamnă moldoveni să voteze pentru forțele politice din opoziție cu „șanse reale” de a accede în Parlament # Ziua
Cu o zi înainte să fie adus în Republica Moldova, Plahotniuc a publicat un nou mesaj, în care își expune opțiunea politică în legătură cu alegerile de duminică. Fostul lider democrat lansează un șir de acuzații la adresa actualei guvernări și îndeamnă cetățenii să nu-și irosească votul și să opteze în favoarea formațiunilor de opoziție […] Articolul Plahotniuc, mesaj înainte de extrădare. Îndeamnă moldoveni să voteze pentru forțele politice din opoziție cu „șanse reale” de a accede în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ceban prezintă facturile pentru buletinele model găsite la o tipografie și anunță că va da în judecată poliția pentru „tirajarea falsurilor” # Ziua
Unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a prezentat acte confirmative și facturi pentru cele 200 de buletine inscripționate cu textul „Vot model”, despre care poliția a anunțat că ar fi fost pregătite pentru fraudarea votului. Potrivit liderului MAN, acestea au fost tipărite pentru publicitate electorală. Mai mult, Ceban acuză poliția de „tirajarea intenționată a […] Articolul Ceban prezintă facturile pentru buletinele model găsite la o tipografie și anunță că va da în judecată poliția pentru „tirajarea falsurilor” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Un bătrân din Florești a murit, după ce a căzut într-o fântână. Tragedia s-a produs noaptea trecută în satul Japca, raionul Florești. Cazul a avut loc la miezul nopții. După ce au fost alertați, la fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției, ambulanța și salvatorii. În cadrul cercetărilor, s-a stabilit că persoana căzută este […] Articolul Un bătrân a murit, după ce a căzut într-o fântână, la Florești apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Criza de combustibil din Rusia se adânceşte după atacurile Ucrainei. Benzina se vinde în cantități reduse în mai multe regiuni # Ziua
Mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu un deficit de benzină, ceea ce a determinat introducerea de restricții la stațiile de alimentare. Potrivit publicației Izvestia, în unele zone șoferii pot cumpăra doar 10–20 de litri per vizită, iar în altele este disponibil exclusiv motorină. Problemele afectează regiunile Moscova, Leningrad, Reazan, Nizhni Novgorod și altele. […] Articolul Criza de combustibil din Rusia se adânceşte după atacurile Ucrainei. Benzina se vinde în cantități reduse în mai multe regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Ion Ceban răspunde acuzațiilor lui Dorin Recean: Terminați să manipulați și să aruncați minciuni # Ziua
Premierul Dorin Recean, candidat pe lista PAS, acuzat de Ion Ceban de manipulări și de faptul că, în plină campanie electorală, utilizează resurse administrative pentru a se „război” cu concurenții. „Terminați să aruncați minciuni”, a reacționat liderul MAN la conferința de azi-dimineață a lui Dorin Recean care a venit cu mai multe critici în adresa […] Articolul Ion Ceban răspunde acuzațiilor lui Dorin Recean: Terminați să manipulați și să aruncați minciuni apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Poliția a ridicat 200 de buletine de vot „model”, cu ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa” # Ziua
Poliția din Chișinău anunță despre depistarea a 200 de buletine de vot falsificate, pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”, în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Capitală. Potrivit oamenilor legii, acestea urmau să fie folosite în scopul fraudării alegerilor. Totuși, în imaginile prezentate de IGP se vede că pe […] Articolul VIDEO | Poliția a ridicat 200 de buletine de vot „model”, cu ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Premierul Dorin Recean denunță imixtiuni ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare: „Scopul este să preia puterea la Chișinău” # Ziua
Premierul Dorin Recean acuză Federația Rusă că de imixtiuni în procesul electoral din Republica Moldova „cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău”. Oficialul a dat asigurări că statul „rezistă și va împiedica planul rusesc de ocupație”. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem […] Articolul Premierul Dorin Recean denunță imixtiuni ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare: „Scopul este să preia puterea la Chișinău” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Procurorii au destructurat o rețea clandestină de fabricare și vânzare a țigărilor. Șase persoane au fost reținute # Ziua
Oamenii legii au destructurat o rețea de fabricare și comercializare ilegală a țigărilor. Șase persoane au fost reținute, printre ei și un polițist. Potrivit PCCOCS, oamenii legii au desfășurat 45 de percheziții, în urma cărora au fost ridicate circa 1,3 milioane de țigări, aproape 500.000 de lei în numerar. Perchezițiile au vizat domiciliile și mașinile […] Articolul Procurorii au destructurat o rețea clandestină de fabricare și vânzare a țigărilor. Șase persoane au fost reținute apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a respins afirmațiile lui Trump, care descrisese Rusia drept un „tigru de hârtie”. Într-un interviu pentru RBC Radio, Peskov a declarat că Kremlinul nu poate fi de acord cu toate declarațiile liderului american privind conflictul ruso-ucrainean și a explicat schimbarea de ton a acestuia prin recenta întâlnire […] Articolul Kremlinul răspunde criticilor SUA: „Rusia nu e tigru de hârtie, ci un adevărat urs” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moroaru, confirmă afirmațiile avocaților lui Vlad Plahotniuc și susține că fostul lider PDM va fi adus joi în R. Moldova. Oficialul precizează că de procedura operațională sunt responsabili MAI și Interpol, iar Ministerul Justiției a asigurat partea ce ține de condițiile de detenție. „Ministerul Justiției a asigurat pregătirea pe partea de […] Articolul După avocați, și ministrul Justiției confirmă că Vlad Plahotniuc va ajunge joi în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
The Telegraph: Trump se „spală pe mâini” de războiul din Ucraina. „Schimbarea spectaculoasă” semnalează retragerea SUA din conflictul ucrainean # Ziua
Declarațiile președintelui american Donald Trump, făcute la New York după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen, au surprins printr-o aparentă schimbare de poziție. Liderul de la Casa Albă a spus că Ucraina „poate câștiga și recuceri întreaga țară în forma sa originală” cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul, postat pe Truth […] Articolul The Telegraph: Trump se „spală pe mâini” de războiul din Ucraina. „Schimbarea spectaculoasă” semnalează retragerea SUA din conflictul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare # Ziua
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri. O singură companie, „Date Inteligente”, a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și […] Articolul Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:00
Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat marți „punctul de cotitură” reprezentat de noua poziție a lui Donald Trump privind războiul din Ucraina, după ce liderul american a afirmat că Kievul este capabil să învingă Rusia și să-și recupereze teritoriile. „Această publicație a lui Donald Trump este un punct de cotitură important. El înțelege clar situația […] Articolul Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion pe traseul Cahul–Taraclia. Incendiul s-a produs marți seara, 23 septembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe tone […] Articolul Un camion încărcat cu 24 de tone de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă # Ziua
Procurorii pentru cauze speciale au depus 12 demersuri prin care cer arest pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute, acum două zile, de polițiști în dosarul pregătirii dezordinilor. În total, în urma perchezițiilor de luni, au fost reținute peste 70 de persoane care ar fi fost instruite în tabere imporvizate din Serbia. „În […] Articolul Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Schimbare majoră de poziție a președintelui SUA: „Ucraina poate recâștiga întreaga țară cu sprijinul Uniunii Europene” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Ucraina ar putea să își recupereze toate teritoriile pierdute în fața Rusiei – și chiar „mai mult” –, marcând o schimbare radicală de ton după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la New York, în marja Adunării Generale ONU. Trump a afirmat pe rețeaua sa Truth Social că […] Articolul Schimbare majoră de poziție a președintelui SUA: „Ucraina poate recâștiga întreaga țară cu sprijinul Uniunii Europene” apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
FOTO | Incendiu puternic la un depozit din estul Bucureștiului unde au intervenit 150 de pompieri. Cartierul Pantelimon, acoperit de un nor imens de fum # Ziua
Alertă maximă pentru salvatorii din București. Un depozit cu diferite bunuri și produse din cartierul Pantelimon a luat foc încă de aseară, iar construcția metalică a halei fiind distrusă aproape în totalitate din cauza temperaturilor mari provocate de flăcări. La fața locului au intervenit peste 150 de pompieri cu 26 de autospeciale. Autoritățile anunță că […] Articolul FOTO | Incendiu puternic la un depozit din estul Bucureștiului unde au intervenit 150 de pompieri. Cartierul Pantelimon, acoperit de un nor imens de fum apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Cauza privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, suspendată de Curtea de Apel # Ziua
Cererea Ministerului Justiției prin care a fost cerută limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru un an a fost suspendată de Curtea de Apel. Instanța a admis demersul formațiunii de a verifica constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la partidele politice. Astfel, cauza a fost suspendată până când Curtea Constituțională se va expune asupra sesizării. […] Articolul Cauza privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, suspendată de Curtea de Apel apare prima dată în ZIUA.md.
23 septembrie 2025
20:00
Donald Trump, discurs dur la ONU: Critici la adresa aliaților, atacuri asupra imigrației și energiilor verzi, și apel la protejarea creștinilor și valorilor tradiționale # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut marți un discurs de aproape o oră la cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, marcat de critici la adresa aliaților occidentali, atacuri împotriva imigrației și politicilor climatice, dar și de incidente tehnice care au stârnit ironii în sală. Trump și-a început intervenția oferind „mâna conducerii și prieteniei americane” […] Articolul Donald Trump, discurs dur la ONU: Critici la adresa aliaților, atacuri asupra imigrației și energiilor verzi, și apel la protejarea creștinilor și valorilor tradiționale apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat marți, 23 septembrie, că punctele de trecere feroviare și auto de la frontiera cu Belarus vor fi redeschise începând cu noaptea de miercuri spre joi. Decizia survine după o perioadă de închidere temporară, instituită în contextul exercițiilor militare rusești „Zapad-2025” și al intensificării tensiunilor la granița estică a Uniunii […] Articolul Polonia redeschide frontierele terestre cu Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă # Ziua
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […] Articolul Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Politico: Italia se bucură de stabilitate politică, în timp ce Franţa se confruntă cu instabilitate şi datorii: „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării” # Ziua
Italia, condusă de guvernul Giorgiei Meloni, traversează o perioadă de stabilitate politică şi de corecţie fiscală, în timp ce Franţa se confruntă cu probleme care amintesc de Roma anilor ’80-’90, scrie Politico. Franța a trecut prin cinci prim-miniștri în mai puțin de doi ani și pare să-și piardă influența la Bruxelles, în timp ce Italia […] Articolul Politico: Italia se bucură de stabilitate politică, în timp ce Franţa se confruntă cu instabilitate şi datorii: „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării” apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Sfârșitul lunii septembrie aduce primele înghețuri de toamnă. Sunt anunțate până la minus 2 grade # Ziua
De joi, 25 septembrie, meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii și ploi slabe. Sunt prognozate valori de doar trei grade pe timp de noapte, în raioanele de nord, iar la suprafața solului sunt așteptate înghețuri de până la minus două grade, transmite IPN cu referire la Serviciul Hidrometeorologic. Potrivit SHS, miercuri încă va […] Articolul Sfârșitul lunii septembrie aduce primele înghețuri de toamnă. Sunt anunțate până la minus 2 grade apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți, într-un interviu pentru NBC Today, că Statele Unite rămân singura putere capabilă să discute atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, dar a subliniat că soarta războiului nu depinde de Washington. Rubio a afirmat că intențiile lui Vladimir Putin sunt „clare”, inclusiv obiectivul de a cuceri […] Articolul Marco Rubio: „Pacea în Ucraina depinde de Putin, dar și de un acord acceptat de Kiev” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Ziua
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicarea sa în finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”. Instanța a decis și încasarea la bugetul de stat a aproximativ 5,2 milioane de lei, bani depistați în cadrul anchetei, precum și confiscarea telefonului mobil al inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada […] Articolul Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Erdogan exclude o încheiere rapidă a războiului din Ucraina și îndeamnă NATO să normalizeze relațiile cu Rusia # Ziua
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în viitorul apropiat. Erdogan a atras atenția că Europa nu va putea susține Ucraina economic „la nesfârșit”, întrucât aceasta nu poate concura cu Rusia din punct de vedere economic, dar și-a exprimat speranța că sprijinul pentru Kiev va continua […] Articolul Erdogan exclude o încheiere rapidă a războiului din Ucraina și îndeamnă NATO să normalizeze relațiile cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
SUA spune că oferta Rusiei de prelungire a tratatului privind armele nucleare sună „destul de bine” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că propunerea președintelui Vladimir Putin de a prelungi cu un an tratatul New START „sună destul de bine” și a precizat că președintele Donald Trump se va pronunța personal asupra acesteia. Putin a propus ca Rusia să mențină voluntar limitele privind armele nucleare strategice stabilite […] Articolul SUA spune că oferta Rusiei de prelungire a tratatului privind armele nucleare sună „destul de bine” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
O femeie din Rusia a încercat să părăsească R. Moldova cu peste 60 de mii de dolari, ascunși în pachete de lapte # Ziua
O femeie din Rusia a încercat să iasă din R. Moldova cu peste 62 de mii de dolari, fără să-i declare. Cazul s-a produs la postul vamal Aeroport, în timpul controlului asupra unei pasagere care urma să zboare cu un avion de pe cursa Chișinău–Istanbul. Aceasta a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a […] Articolul O femeie din Rusia a încercat să părăsească R. Moldova cu peste 60 de mii de dolari, ascunși în pachete de lapte apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Avertisment din partea CEC pentru „Democrația Acasă”, după ce în lista formațiunii ar fi figurat doi membri ai unui alt partid # Ziua
Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru faptul că în lista formațiunii se regăseau doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova. Hotărârea CEC a fost emisă în urma unei sesizări a Serviciului de Informații și Securitate, care face referire la o „notă informativă anonimă”. Astfel, candidații cu nr. […] Articolul Avertisment din partea CEC pentru „Democrația Acasă”, după ce în lista formațiunii ar fi figurat doi membri ai unui alt partid apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
NATO avertizează că va oferi un „răspuns hotărât” acțiunilor imprudente ale Rusiei în cazul unor amenințăr # Ziua
NATO a transmis marți că este pregătită să răspundă ferm oricărei acțiuni imprudente a Rusiei, subliniind că va utiliza toate mijloacele militare și non-militare pentru apărare și descurajarea amenințărilor, în conformitate cu dreptul internațional. „Rusia nu ar trebui să aibă îndoieli că NATO și aliații vor aplica toate mijloacele disponibile pentru autoapărare și descurajarea oricărei […] Articolul NATO avertizează că va oferi un „răspuns hotărât” acțiunilor imprudente ale Rusiei în cazul unor amenințăr apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Duminică, 28 septembrie, oficiile Agenției Servicii Publice vor activa în regim special, de la ora 07.00 și până seara la 21.00, pentru a deservi solicitanții de acte de identitate. Astfel, ASP anunță că în ziua alegerilor va elibera gratuit cărți provizorii de identitate pentru moldovenii care au acte expirate sau care nu dețin documentele necesare […] Articolul În ziua alegerilor, ASP va elibera gratuit cărți provizorii de identitate pentru cetățeni apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Vlad Plahotniuc va fi adus joi în Republica Moldova. Confirmarea vine din partea avocatului Lucian Rogac # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, va fi adus joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Informația a fost confirmată public de avocatul său, Lucian Rogac, care a făcut precizarea în contextul în care autoritățile evită să ofere detalii în acest sens. „În condițiile în care autoritățile de resort din Republica Moldova au […] Articolul Vlad Plahotniuc va fi adus joi în Republica Moldova. Confirmarea vine din partea avocatului Lucian Rogac apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.