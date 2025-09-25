Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

07:40

Rusia dă asigurări miercuri că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata sa, contrar unor declaraţii făcute marţi de către preşedintele american Donald Trump şi că intenţionează să-şi continue asaltul pe care l-a lansat în 2022, relatează AFP. Preşedintele american, care a subliniat mult timp că Moscova domină militar, şi-a schimbat […]