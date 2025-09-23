Avocatul lui Plahotniuc a confirmat data extrădării oligarhului fugar în Moldova

13:00

Septembrie e momentul ideal pentru o verificare preventivă. Nu aștepta prima brumă ca să descoperi că bateria ta e pe moarte sau că ștergătoarele doar mângâie parbrizul. 1. Verifică bateria Bateriile obosite cedează la temperaturi scăzute. Dacă are mai mult de 4 ani, testeaz-o. 2. Schimbă lichidul de parbriz Ai …