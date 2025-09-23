Percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Apare și numele Victoriei Furtună

12:30

TikTok a anunțat că a eliminat peste 4.500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și conținutul generat de AI, în perioada 1 iulie – 9 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit companiei, peste 96% dintre aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori.