Un moldovean a găsit un șarpe veninos sub capota unei mașini importate din SUA
Zugo.md, 19 septembrie 2025 13:40
Un caz neobișnuit și periculos a fost semnalat recent în Republica Moldova, după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil importat din Statele Unite ale Americii, din statul California. Acest tip de reptilă, originară din America de Nord, este veninoasă, iar mușcătura acesteia poate
• • •
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
Opt foști ambasadori americani semnează apel de solidaritate cu R. Moldova: „Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie” # Zugo.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite în Republica Moldova, România și pe lângă OSCE au semnat un apel comun de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul, publicat de platforma „Alianța", avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă ingerințele rusești și dezinformarea în regiune.
Acum 2 ore
12:30
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei". Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală, în cadrul unui dosar penal de amploare ce vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta se concentrează asupra unui grup de persoane
Acum 4 ore
11:50
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, anunță că un tânăr de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru omor intenționat asupra unui membru de familie. Potrivit sentinței Judecătoriei Bălți, inculpatul va executa 17 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. La această pedeapsă au fost cumulate
11:10
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.
10:50
Rețelele Moscovei în R. Moldova: Șoltoianu și Borman, acuzați că pregătesc mișcări de stradă pentru destabilizare # Zugo.md
Ion Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ion Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară" din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență
10:20
Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026–2027”. În premieră, selecția are loc cu doi ani înainte # Zugo.md
Se lansează concursul pentru desemnarea localităților care vor purta titlul de Capitala Tineretului 2026 precum și Capitala Tineretului 2027. În premieră, Programul „Capitala Tineretului" este lansat cu doi ani înainte, oferind localităților șansa de a aplica atât pentru ediția 2026, cât și pentru cea din 2027. Această abordare permite autorităților
Acum 6 ore
09:40
Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat cadrul normativ de implementare a educației multilingve în școlile alolingve din Republica Moldova. Prin aplicarea noului cadru normativ, vor fi oferite șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale adaptate unei societăți moderne și diverse. Elevii vor
09:10
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei"), primul documentar despre Republica Moldova care prezintă autentic cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile țării. La evenimentul de prelansare a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare Flavours of
09:00
Misiunea de observare Promo-LEX a raportat mai multe cazuri de implicare a Bisericii Ortodoxe în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform raportului, cel puțin patru incidente semnalează utilizarea simbolurilor religioase și participarea clericilor la evenimente electorale, în sprijinul unor candidați sau formațiuni politice. Printre exemplele menționate se
08:30
R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a analizat în ședință pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025–2026, premierul Dorin Recean anunțând că peste 90% din necesarul de gaze naturale este deja achiziționat, iar stocurile de cărbune și păcură sunt completate, pentru a asigura livrări neîntrerupte de energie și sprijin pentru populație în perioada rece.
Ieri
13:50
Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale # Zugo.md
Cetățenii moldoveni din Franța vor putea beneficia de pensii și prestații sociale fără proceduri birocratice complicate. Asta prevede Aranjamentul Administrativ semnat astăzi la Chișinău de CNAS și Ambasada Franței. Documentul reprezintă un instrument practic care stabilește procedurile de colaborare între instituțiile de profil din cele două țări. Scopul este de
13:50
Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” # Zugo.md
Autorităţile au raportat 19 decese şi 72 de infecţii în 2025, comparativ cu nouă morţi şi 36 de cazuri în 2024. Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese şi 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la
13:00
Ghid simplu pentru pregătirea mașinii de toamnă: 7 lucruri care te scapă de probleme în iarnă # Zugo.md
Septembrie e momentul ideal pentru o verificare preventivă. Nu aștepta prima brumă ca să descoperi că bateria ta e pe moarte sau că ștergătoarele doar mângâie parbrizul. 1. Verifică bateria Bateriile obosite cedează la temperaturi scăzute. Dacă are mai mult de 4 ani, testeaz-o. 2. Schimbă lichidul de parbriz Ai
12:40
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, sefa Partidului Moldova Mare, partid prorus de la Chișinău. Victoria Furtuna este acuzată de legături strânse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde la Moscova. Partidul Victoriei Furtuna este adeptul ideii ruperii teritoriului românesc și crearea unei Moldove Mari, spun analiștii.
12:30
TikTok a anunțat că a eliminat peste 4.500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și conținutul generat de AI, în perioada 1 iulie – 9 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit companiei, peste 96% dintre aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori.
12:10
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce oficialul european a mai vizitat țara noastră între 3 și 5 septembrie. De această dată, înaltul demnitar se va afla în R. Moldova pe 18 și
11:40
foto | CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba
11:20
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică, potrivit olympic.md Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo. La Zagreb,
11:10
Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie # Zugo.md
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, scrie NordNews.
10:50
video | Investigație sub acoperire: cum „InfoLider” orchestrează atacuri propagandistice online la ordinele Kremlinului # Zugo.md
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova", numită „InfoLider", s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului". În
10:10
Grecia a decis să suspende extrădarea în Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, după o solicitare venită din partea autorităților române, relatează Reuters. Surse judiciare elene au declarat că amânarea este legată de o anchetă desfășurată în România privind posibile falsuri, iar procurorii greci au
10:00
Lidera Partidului „Renaștere”, vizată de percheziții, acuză guvernarea de „persecuție politică”. Reacția PAS # Zugo.md
Natalia Parasca, președinta interimară a Partidului „Renaștere", afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, ar fi una dintre persoanele vizate de perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție în această dimineață. Potrivit acesteia, oamenii legii au efectuat percheziții și la domiciliul părinților săi. Parasca a acuzat partidul de guvernare PAS de „persecuție
09:00
Finanțarea ilegală a partidelor politice: Percheziții simultane în mai multe locații din țară # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au efectuat, în dimineața zilei de joi, percheziții simultane în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează un dosar penal privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a
08:30
Pe 19 septembrie, RAM Impact organizează la Drochia un eveniment dedicat comunității locale, cu teme actuale despre rolul conținutului online, surse de încredere și modul în care vocile comunității pot contribui la combaterea dezinformării. Invitații speciali sunt creatorii de conținut Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev, care vor participa la paneluri interactive: „Cum protejăm adevărul?" cu
17 septembrie 2025
20:20
PG anunță amânarea extrădării lui Plahotniuc. Recean: „El speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă liber” # Zugo.md
Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova a anunțat miercuri, 17 septembrie, că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova a fost suspendat. „Comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
14:00
video | Igor Grosu avertizează: Vor fi lansate conversații false pentru manipulare publică # Zugo.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a emis un avertisment cu privire la o posibilă campanie de dezinformare pregătită pentru următoarele zile. Într-o postare pe rețelele sociale, Grosu a declarat că propaganda rusă, în colaborare cu rețeaua criminală Șor, ar pregăti capturi de ecran falsificate, fabricate pentru a părea
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru TV8. Acesta nu a dezvăluit și motivul deciziei. Iachimovschi și-a început cariera în cadrul Procuraturii Anticorupție pe 14 iunie 2011. Acesta s-a remarcat în investigarea unuia dintre cele
13:20
Mai multe canale de social media au răspândit imagini cu un presupus militar de carieră din R. Moldova, care ar fi decedat pe frontul din Ucraina. Informația este însoțită de critici la adresa guvernării sau a președintei Maia Sandu, acuzate că tinerii moldoveni ar fi fost trimiși cu forța în războiul din Ucraina. Se mai
13:10
Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), noua instituție creată pentru combaterea dezinformării, va funcționa cu un efectiv de maximum 29 de angajați și o structură form
12:40
Guvernul aprobă un plan de 405 milioane € pentru eficiență energetică și modernizarea clădirilor # Zugo.md
Guvernul va renova fondul imobiliar național pentru a spori eficiența energetică a clădirilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Executivul a aprobat o Strategie ce prevede mai multe soluții pentru modernizarea și reducerea consumului de energie a clădirilor publice, private și rezidențiale din Republica Moldova. Majoritatea acestora au fost construite până în anul 1990 și sunt … The post Guvernul aprobă un plan de 405 milioane € pentru eficiență energetică și modernizarea clădirilor first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul aprobă un plan de 405 milioane € pentru eficiență energetică și modernizarea clădirilor apare prima dată în ZUGO.
12:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit investigațiilor preliminare, autoritățile au indicii rezonabile că un … The post foto | Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Detalii CNA first appeared on ZUGO. Articolul foto | Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Detalii CNA apare prima dată în ZUGO.
12:00
Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice # Zugo.md
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice manifestate în această vară în principalele orașe europene, susțin mai mulți cercetători într-un studiu care este încă preliminar, dar al cărui interes a fost salutat de alți oameni de știință, informează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Centrat pe 854 de orașe … The post Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice first appeared on ZUGO. Articolul Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice apare prima dată în ZUGO.
11:40
Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” # Zugo.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, așa cum au anunțat anterior procurorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, acesta intenționează să ajungă în stânga Nistrului, dar nu a intrat încă în regiune. „Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se … The post Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” first appeared on ZUGO. Articolul Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” apare prima dată în ZUGO.
11:40
Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres # Zugo.md
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu sunt optimist în ceea ce priveşte un progres pe termen scurt în procesul de … The post Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres first appeared on ZUGO. Articolul Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres apare prima dată în ZUGO.
11:10
Alexandru Oprea a demisionat de la șefia IGSU. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în ședința Guvernului de miercuri. Potrivit sursei, s-a propus eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al IGSU din data de 17 septembrie curent în baza cererii de demisie. Ministra a … The post Șeful IGSU și-a dat demisia first appeared on ZUGO. Articolul Șeful IGSU și-a dat demisia apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a anunțat, înaintea ședinței de Guvern, o investiție strategică a Statelor Unite ale Americii pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Cu un aport financiar de 130 de milioane de dolari, Guvernul SUA va finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o lungime de 190 km, care va conecta Moldova … The post video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” first appeared on ZUGO. Articolul video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” apare prima dată în ZUGO.
10:30
În perioada iunie-august, principalele subiecte din mass-media din regiunea transnistreană au fost criza și „corupția” din Republica Moldova, acuzațiile de fraudare a alegerilor parlamentare care urmează, precum și discursurile despre un „popor moldovenesc separat”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste constatări apar într-o analiză realizată de comunitatea Watchdog.md. Autoarea cercetării, doctorul sociolog Tatiana Cojocari, subliniază … The post Propaganda rusă de la Tiraspol descrie R. Moldova ca un „stat eșuat și corupt” first appeared on ZUGO. Articolul Propaganda rusă de la Tiraspol descrie R. Moldova ca un „stat eșuat și corupt” apare prima dată în ZUGO.
10:00
O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat în cadrul unui interviu recent că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă o „dispută între Est și Vest”, care va decide parcursul strategic al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dan și-a exprimat „mari îngrijorări” cu privire la posibilitatea ca Rusia să influențeze rezultatele … The post O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:40
video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții # Zugo.md
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat marți, 16 septembrie, percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, investigațiile … The post video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții first appeared on ZUGO. Articolul video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții apare prima dată în ZUGO.
09:20
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, luni, 15 septembrie, potrivit surselor Ziarului de Gardă. În total, 12 persoane au fost arestate preventiv, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în libertate. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile first appeared on ZUGO. Articolul Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
09:10
13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon # Zugo.md
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în … The post 13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon first appeared on ZUGO. Articolul 13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon apare prima dată în ZUGO.
09:00
Lilian Popescu este noul selecționer al naționalei de fotbal a R. Moldova. Numirea a fost aprobată astăzi, 16 septembrie, de Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. FMF anunță că debutul lui Lilian Popescu pe banca Moldovei va avea loc pe 9 octombrie contra selecționatei din România într-un meci … The post Naționala R. Moldova are un nou selecționer first appeared on ZUGO. Articolul Naționala R. Moldova are un nou selecționer apare prima dată în ZUGO.
08:30
Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova # Zugo.md
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica”, scrie deschide.md. … The post Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
16 septembrie 2025
14:00
foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat astăzi mai multe percheziții în capitală, vizând un dosar penal legat de suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează un grup coordonat de persoane suspectate că ar fi canalizat ilegal fonduri către … The post foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei first appeared on ZUGO. Articolul foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei apare prima dată în ZUGO.
14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret au anunțat apelurile pentru trei programe guvernamentale dedicate tinerilor pentru anul 2026, cu un buget total estimat de aproximativ 20 de milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La conferința de lansare au fost prezentate: Capitala Tineretului – un program menit să ofere vizibilitate … The post Tinerii din R. Moldova pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Anunțul MEC first appeared on ZUGO. Articolul Tinerii din R. Moldova pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Anunțul MEC apare prima dată în ZUGO.
13:20
Lituania i-a interzis Irinei Vlah intrarea pe teritoriul său pentru următorii cinci ani. Autoritățile de la Vilnius au explicat că măsura a fost adoptată din cauza relațiilor sale cu Rusia și a sprijinului activ oferit implicării ilegale a acesteia în procesele politice din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o reacție pe Telegram, politiciana … The post Irina Vlah, interzisă în Lituania pentru cinci ani first appeared on ZUGO. Articolul Irina Vlah, interzisă în Lituania pentru cinci ani apare prima dată în ZUGO.
13:20
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii țării noastre, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți … The post Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:00
Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv # Zugo.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Potrivit procurorei pe caz, a fost solicitat aplicarea arestului preventiv pe numele acestuia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deocamdată nu este clar cum a ajuns fostul deputat PDM în regiunea de est a Republicii Moldova. Video: Protv.md Amintim că șeful Inspectoratului General … The post Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv first appeared on ZUGO. Articolul Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv apare prima dată în ZUGO.
