Un moldovean a găsit un șarpe veninos sub capota unei mașini importate din SUA

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat astăzi mai multe percheziții în capitală, vizând un dosar penal legat de suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează un grup coordonat de persoane suspectate că ar fi canalizat ilegal fonduri către partidele politice. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei.