video | BUN s-a retras din cursa electorală în favoarea PAS: „Este un pas responsabil”

Zugo.md, 23 septembrie 2025 00:20
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din competiția electorală și și-a declarat sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă a conducătorilor celor două formațiuni, care au semnat și o declarație comună. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit liderului PAS, Igor Grosu, …
Acum 2 ore
00:20
Acum 4 ore
22:40
video | Maia Sandu a vorbit despre pericolul deosebit care vine din partea Rusiei, într-un îndemn către cetățeni în prag de alegeri # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a venit luni cu un mesaj adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a subliniat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al R. Moldova sunt supuse unor …
Acum 12 ore
14:50
update 14:38 | Potrivit IPN, Constantin Țuțu se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Știrea …
14:00
Pe 23 septembrie, la Edineț are loc un nou eveniment RAM Impact, care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, lideri de opinie și comunitatea locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Publicul va avea ocazia să îi cunoască dincolo de online pe Cynthia Elisoa, Mirela Urușciuc, Cristina Miron, Cristian Cebotari și Cătălin Josan. …
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. El a fost reținut în Grecia împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, iar de acolo ar fi ajuns în Transnistria, deși era așteptat în instanță la Chișinău, unde este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 22 septembrie, …
13:10
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au adus două medalii pentru Moldova de la Campionatul European de para judo. Competiția a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat …
Acum 24 ore
12:30
Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă # Zugo.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, în dimineața zilei de astăzi, au avut loc percheziții în patru penitenciare din Republica Moldova. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANP, operațiunea a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, …
12:10
foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău – Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și …
11:50
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Strategia …
11:30
video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia", controlat …
11:00
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, pe durata acestei …
10:30
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova a descoperit că Oxana Greceanîi a obținut …
10:10
„Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc # Zugo.md
Republica Moldova reușește să-și păstreze specialiștii din sectorul IT, în ciuda exodului de tineri către universități și piețe de muncă externe. Declarația a fost făcută de Marina Bzovîi, administrator Moldova Innovation Technology Park (MITP), în cadrul Moldova Business Week, scrie adevarul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În Moldova reușim să ne menținem specialiștii IT acasă, …
09:40
Republica Moldova a obținut titlul de campioană mondială și a câștigat toate cele trei seturi de medalii de aur la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap. Anunțul a fost făcut pe 20 septembrie de arbitrul principal al competițiilor naționale de pescuit, Alexandr Borisevici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivii moldoveni au cucerit toate cele trei …
09:30
Investigație BBC: Kremlinul, prin oligarhul Șor, încearcă să intervină în scrutinul parlamentar # Zugo.md
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să saboteze alegerile parlamentare din R. Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru publicarea de propagandă pro-rusă și știri false, care subminează imaginea partidului de guvernământ din R. Moldova, în preajma alegerilor din 28 …
08:50
(update 08:40) Într-o postare pe rețelele sociale, liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că descinderile au vizat și conducătorii organizațiilor teritoriale ale partidului din Drochia și Rîșcani: Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să …
08:30
Oamenii legii au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții simultane în mai multe localități din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Operațiunea vizează peste 100 de persoane implicate într-o cauză penală ce privește pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate, potrivit anchetatorilor, din Federația Rusă prin intermediul unor elemente criminale. Poliția a …
Ieri
14:10
doc | Ucraina impune sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din R. Moldova: Bolea, Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea, printre vizați # Zugo.md
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, care ar promova narațiunile pro-ruse și ar justifica agresiunea militară a Rusiei în țara vecină. Printre aceștia se numără deputații Bogdan Țîrdea, Constantin Starîș și Vasile Bolea, lidera partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, președinta partidului „Renaștere", Natalia Parasca, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, …
12:30
Senatori americani avertizează asupra amestecului Rusiei în alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova. Oficialii afirmă că există „probe clare și copleșitoare" privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
„ChatGPT a calculat”: Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată # Zugo.md
Ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor anticorupție privind separarea dosarului lui Vladimir Plahotniuc de cauza „Frauda bancară", a fost amânată. Trei avocați, inclusiv cel din oficiu, au prezentat cereri de amânare a ședinței, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În debutul ședinței de judecată, instanța …
13:40
Un caz neobișnuit și periculos a fost semnalat recent în Republica Moldova, după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil importat din Statele Unite ale Americii, din statul California. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest tip de reptilă, originară din America de Nord, este veninoasă, iar mușcătura acesteia poate …
13:20
Opt foști ambasadori americani semnează apel de solidaritate cu R. Moldova: „Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie” # Zugo.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite în Republica Moldova, România și pe lângă OSCE au semnat un apel comun de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul, publicat de platforma „Alianța", avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă ingerințele rusești și dezinformarea în regiune. Urmărește-ne …
12:30
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare …
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală, în cadrul unui dosar penal de amploare ce vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, ancheta se concentrează asupra unui grup de persoane …
11:50
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, anunță că un tânăr de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru omor intenționat asupra unui membru de familie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sentinței Judecătoriei Bălți, inculpatul va executa 17 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. La această pedeapsă au fost cumulate …
11:10
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. …
10:50
Rețelele Moscovei în R. Moldova: Șoltoianu și Borman, acuzați că pregătesc mișcări de stradă pentru destabilizare # Zugo.md
Ion Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ion Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară" din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență …
10:20
Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026–2027”. În premieră, selecția are loc cu doi ani înainte # Zugo.md
Se lansează concursul pentru desemnarea localităților care vor purta titlul de Capitala Tineretului 2026 precum și Capitala Tineretului 2027. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În premieră, Programul „Capitala Tineretului" este lan
09:40
Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat cadrul normativ de implementare a educației multilingve în școlile alolingve din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin aplicarea noului cadru normativ, vor fi oferite șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale adaptate unei societăți moderne și diverse. Elevii vor … The post Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC first appeared on ZUGO. Articolul Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC apare prima dată în ZUGO.
09:10
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar despre Republica Moldova care prezintă autentic cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La evenimentul de prelansare a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare Flavours of … The post Neflix va difuza primul documentar despre Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Neflix va difuza primul documentar despre Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:00
Misiunea de observare Promo-LEX a raportat mai multe cazuri de implicare a Bisericii Ortodoxe în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform raportului, cel puțin patru incidente semnalează utilizarea simbolurilor religioase și participarea clericilor la evenimente electorale, în sprijinul unor candidați sau formațiuni politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre exemplele menționate se … The post Biserica, în campanie: Promo-LEX raportează noi încălcări ale legislației electorale first appeared on ZUGO. Articolul Biserica, în campanie: Promo-LEX raportează noi încălcări ale legislației electorale apare prima dată în ZUGO.
08:30
R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a analizat în ședință pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025–2026, premierul Dorin Recean anunțând că peste 90% din necesarul de gaze naturale este deja achiziționat, iar stocurile de cărbune și păcură sunt completate, pentru a asigura livrări neîntrerupte de energie și sprijin pentru populație în perioada rece. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații apare prima dată în ZUGO.
18 septembrie 2025
13:50
Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale # Zugo.md
Cetățenii moldoveni din Franța vor putea beneficia de pensii și prestații sociale fără proceduri birocratice complicate. Asta prevede Aranjamentul Administrativ semnat astăzi la Chișinău de CNAS și Ambasada Franței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul reprezintă un instrument practic care stabilește procedurile de colaborare între instituțiile de profil din cele două țări. Scopul este de … The post Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale first appeared on ZUGO. Articolul Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale apare prima dată în ZUGO.
13:50
Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” # Zugo.md
Autorităţile au raportat 19 decese şi 72 de infecţii în 2025, comparativ cu nouă morţi şi 36 de cazuri în 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese şi 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la … The post Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” first appeared on ZUGO. Articolul Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” apare prima dată în ZUGO.
13:00
Ghid simplu pentru pregătirea mașinii de toamnă: 7 lucruri care te scapă de probleme în iarnă # Zugo.md
Septembrie e momentul ideal pentru o verificare preventivă. Nu aștepta prima brumă ca să descoperi că bateria ta e pe moarte sau că ștergătoarele doar mângâie parbrizul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. 1. Verifică bateria Bateriile obosite cedează la temperaturi scăzute. Dacă are mai mult de 4 ani, testeaz-o. 2. Schimbă lichidul de parbriz Ai … The post Ghid simplu pentru pregătirea mașinii de toamnă: 7 lucruri care te scapă de probleme în iarnă first appeared on ZUGO. Articolul Ghid simplu pentru pregătirea mașinii de toamnă: 7 lucruri care te scapă de probleme în iarnă apare prima dată în ZUGO.
12:40
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, sefa Partidului Moldova Mare, partid prorus de la Chișinău. Victoria Furtuna este acuzată de legături strânse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde la Moscova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Partidul Victoriei Furtuna este adeptul ideii ruperii teritoriului românesc și crearea unei Moldove Mari, spun analiștii. … The post Euronews: Victoria Furtună este vizată de procedura de retragere a cetățeniei române first appeared on ZUGO. Articolul Euronews: Victoria Furtună este vizată de procedura de retragere a cetățeniei române apare prima dată în ZUGO.
12:30
TikTok a anunțat că a eliminat peste 4.500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și conținutul generat de AI, în perioada 1 iulie – 9 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit companiei, peste 96% dintre aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate de utilizatori. Urmărește-ne … The post Peste 100.000 de conturi false șterse de TikTok înainte de alegeri în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Peste 100.000 de conturi false șterse de TikTok înainte de alegeri în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:10
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce oficialul european a mai vizitat țara noastră între 3 și 5 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De această dată, înaltul demnitar se va afla în R. Moldova pe 18 și … The post Marta Kos va efectua o nouă vizită în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Marta Kos va efectua o nouă vizită în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:40
foto | CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba … The post foto | CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul foto | CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
11:20
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică, potrivit olympic.md Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo. La Zagreb, … The post Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit bronzul la Campionatul Mondial de la Zagreb first appeared on ZUGO. Articolul Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit bronzul la Campionatul Mondial de la Zagreb apare prima dată în ZUGO.
11:10
Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie # Zugo.md
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, scrie NordNews. … The post Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
10:50
video | Investigație sub acoperire: cum „InfoLider” orchestrează atacuri propagandistice online la ordinele Kremlinului # Zugo.md
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”. În … The post video | Investigație sub acoperire: cum „InfoLider” orchestrează atacuri propagandistice online la ordinele Kremlinului first appeared on ZUGO. Articolul video | Investigație sub acoperire: cum „InfoLider” orchestrează atacuri propagandistice online la ordinele Kremlinului apare prima dată în ZUGO.
10:10
Grecia a decis să suspende extrădarea în Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, după o solicitare venită din partea autorităților române, relatează Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse judiciare elene au declarat că amânarea este legată de o anchetă desfășurată în România privind posibile falsuri, iar procurorii greci au … The post Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată la cererea României first appeared on ZUGO. Articolul Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată la cererea României apare prima dată în ZUGO.
10:00
Lidera Partidului „Renaștere”, vizată de percheziții, acuză guvernarea de „persecuție politică”. Reacția PAS # Zugo.md
Natalia Parasca, președinta interimară a Partidului „Renaștere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, ar fi una dintre persoanele vizate de perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție în această dimineață. Potrivit acesteia, oamenii legii au efectuat percheziții și la domiciliul părinților săi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parasca a acuzat partidul de guvernare PAS de „persecuție … The post Lidera Partidului „Renaștere”, vizată de percheziții, acuză guvernarea de „persecuție politică”. Reacția PAS first appeared on ZUGO. Articolul Lidera Partidului „Renaștere”, vizată de percheziții, acuză guvernarea de „persecuție politică”. Reacția PAS apare prima dată în ZUGO.
09:00
Finanțarea ilegală a partidelor politice: Percheziții simultane în mai multe locații din țară # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” au efectuat, în dimineața zilei de joi, percheziții simultane în mai multe locații din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile vizează un dosar penal privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a … The post Finanțarea ilegală a partidelor politice: Percheziții simultane în mai multe locații din țară first appeared on ZUGO. Articolul Finanțarea ilegală a partidelor politice: Percheziții simultane în mai multe locații din țară apare prima dată în ZUGO.
08:30
Pe 19 septembrie, RAM Impact organizează la Drochia un eveniment dedicat comunității locale, cu teme actuale despre rolul conținutului online, surse de încredere și modul în care vocile comunității pot contribui la combaterea dezinformării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Invitații speciali sunt creatorii de conținut Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev, care vor participa la paneluri interactive: „Cum protejăm adevărul?” cu … The post RAM Impact ajunge la Drochia: dialog despre adevăr, online și comunitate first appeared on ZUGO. Articolul RAM Impact ajunge la Drochia: dialog despre adevăr, online și comunitate apare prima dată în ZUGO.
17 septembrie 2025
20:20
PG anunță amânarea extrădării lui Plahotniuc. Recean: „El speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă liber” # Zugo.md
Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova a anunțat miercuri, 17 septembrie, că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova a fost suspendat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc … The post PG anunță amânarea extrădării lui Plahotniuc. Recean: „El speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă liber” first appeared on ZUGO. Articolul PG anunță amânarea extrădării lui Plahotniuc. Recean: „El speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă liber” apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | Igor Grosu avertizează: Vor fi lansate conversații false pentru manipulare publică # Zugo.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a emis un avertisment cu privire la o posibilă campanie de dezinformare pregătită pentru următoarele zile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe rețelele sociale, Grosu a declarat că propaganda rusă, în colaborare cu rețeaua criminală Șor, ar pregăti capturi de ecran falsificate, fabricate pentru a părea … The post video | Igor Grosu avertizează: Vor fi lansate conversații false pentru manipulare publică first appeared on ZUGO. Articolul video | Igor Grosu avertizează: Vor fi lansate conversații false pentru manipulare publică apare prima dată în ZUGO.
13:30
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru TV8. Acesta nu a dezvăluit și motivul deciziei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Iachimovschi și-a început cariera în cadrul Procuraturii Anticorupție pe 14 iunie 2011. Acesta s-a remarcat în investigarea unuia dintre cele … The post Octavian Iachimovschi demisionează de la Procuratura Anticorupție first appeared on ZUGO. Articolul Octavian Iachimovschi demisionează de la Procuratura Anticorupție apare prima dată în ZUGO.
13:20
Mai multe canale de social media au răspândit imagini cu un presupus militar de carieră din R. Moldova, care ar fi decedat pe frontul din Ucraina. Informația este însoțită de critici la adresa guvernării sau a președintei Maia Sandu, acuzate că tinerii moldoveni ar fi fost trimiși cu forța în războiul din Ucraina. Se mai … The post FALS! Autoritățile moldovene NU trimit militari pentru a lupta în Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul FALS! Autoritățile moldovene NU trimit militari pentru a lupta în Ucraina apare prima dată în ZUGO.
