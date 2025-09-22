„Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc

13:40

Un caz neobișnuit și periculos a fost semnalat recent în Republica Moldova, după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil importat din Statele Unite ale Americii, din statul California. Acest tip de reptilă, originară din America de Nord, este veninoasă, iar mușcătura acesteia poate …